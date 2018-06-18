5 kiểu tóc ngắn thịnh hành của phụ nữ Nhật Bản giúp quý cô U40 trẻ ra cả chục tuổi, năng động như thời 20

Thời trang 18/06/2018 15:51

Dưới đây là 5 kiểu tóc bob ngắn của phụ nữ Nhật Bản cực kỳ phù hợp với các quý cô U40 mong muốn sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, năng động.

Để vẻ ngoài trở nên trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống, phụ nữ ở độ tuổi U40 chỉ cần thay đổi kiểu tóc. Trong đó, cắt tóc ngắn là một phương pháp "ăn gian" tuổi nhanh chóng và hiệu quả nhất. 

Sau đây là 5 kiểu tóc ngắn cực trẻ trung từ phụ nữ Nhật Bản mà chị em U40 có thể tham khảo và áp dụng.

Kiểu tóc bob chữ C

Với độ dài ngang cằm, cắt tỉa tầng layer với đuôi tóc sole và được duỗi cúp chữ C, kiểu tóc bob này mang vẻ ngoài rất thời thượng, bắt mắt. 

Bên cạnh đó, cộng với kiểu mái xéo, mẫu tóc ngắn tỉa tầng này tạo nên vẻ ngoài vô cùng trẻ trung, năng động nhưng có phần cổ điển. 

5 kiểu tóc ngắn thịnh hành của phụ nữ Nhật Bản giúp quý cô U40 trẻ ra cả chục tuổi, năng động như thời 20 - Ảnh 1
Kiểu tóc bob ngắn duỗi cúp chữ C kết hợp mái xéo mang đến vẻ năng động, cổ điển - Ảnh: Internet

Mẫu tóc này thích hợp với phụ nữ sở hữu khuôn mặt chữ điền, tròn hoặc có phần trán ngắn. 

Ngoài ra, để trông hoàn hảo nhất, bạn có thể nhuộm tóc với tông màu nâu socola, nâu mật ong hay nâu đỏ trầm. Những màu sắc này còn giúp tôn màu da hiệu quả. 

Kiểu tóc bob cắt tém

Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữ tóc bob ngắn và tóc tém cao. Vì thế, kiểu tóc này kết hợp được vẻ nữ tính, năng động và sự cá tính, nổi bật.

5 kiểu tóc ngắn thịnh hành của phụ nữ Nhật Bản giúp quý cô U40 trẻ ra cả chục tuổi, năng động như thời 20 - Ảnh 2
Kiểu tóc bob cắt tém này phù hợp với phụ nữ U40 yêu thích sự cá tính, nổi bật - Ảnh: Internet

Với kiểu tóc cá tính này, bạn không nên nhuộm màu sáng mà nên chọn các tông như socola, nâu gián, nâu vàng mật ong để tạo vẻ ôn hòa và nổi bật vừa phải phù hợp với độ tuổi. 

Ngoài ra, nếu bạn làm việc nơi công sở, có thể sử dụng keo để tạo nếp hay kết hợp với tóc mái xéo như hình để tạo sự nhã nhặn. Đặc biệt, kiểu tóc này rất phù hợp với người sở hữu khuôn mặt tròn.

Kiểu tóc bob cắt vòng cung

Kiểu tóc này có phần phía trước vừa chạm đến vai và dần ngắn về phía sau gáy sao cho tạo thành vòng cung hoàn hảo. Kiểu tóc bob này có thể kết hợp với mái ngang hoặc mái xéo. Bên cạnh đó, bạn giữ nguyên màu tóc đen trầm tự nhiên là đẹp nhất. 

5 kiểu tóc ngắn thịnh hành của phụ nữ Nhật Bản giúp quý cô U40 trẻ ra cả chục tuổi, năng động như thời 20 - Ảnh 3
Kiểu tóc bob ngắn cắt vòng cung tạo vẻ trẻ trung, thanh tú và có phần thuần khiết với màu đen truyền thống - Ảnh: Internet

Phụ nữ U40 sở hữu khuôn mặt dài, trái xoan, trái tim sẽ cực kỳ phù hợp với kiểu tóc ngắn cắt vòng cung này. 

Kiểu tóc ngắn pixie

Đối với những người ưa chuộng vẻ ngoài "bùng nổ", thu hút, kiểu tóc ngắn pixie hay còn gọi là tóc tém này sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất. Nếu sở hữu màu da trắng mịn, bạn có thể nhuộm tóc với tông màu sáng. 

5 kiểu tóc ngắn thịnh hành của phụ nữ Nhật Bản giúp quý cô U40 trẻ ra cả chục tuổi, năng động như thời 20 - Ảnh 4
Kiểu tóc ngắn pixie trẻ trung, nổi bật phù hợp cho phụ nữ U40 cá tính - Ảnh: Internet

Kiểu tóc bob bất đối xứng

Đây là kiểu tóc ngắn cắt theo xu hướng bất đối xứng, không theo một quy tắc nào cả. Chính vì vậy, nếu muốn áp dụng mẫu tóc này, phụ nữ cần lựa chọn salon uy tín. 

Với độ dài ngang cằm, đuôi tóc cắt tỉa sole không định hình, bạn sẽ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và có nét tinh nghịch. Nếu muốn trông cổ điển, bạn nên giữ nguyên màu tóc đen trầm truyền thống. Ngược lại, nhuộm tóc theo tông màu hợp xu hướng sẽ mang đến vẻ ngoài hiện đại. 

5 kiểu tóc ngắn thịnh hành của phụ nữ Nhật Bản giúp quý cô U40 trẻ ra cả chục tuổi, năng động như thời 20 - Ảnh 5
Kiểu tóc bob ngắn bất đối xứng tinh nghịch và trẻ trung - Ảnh: Internet

Tiết trời nóng bức, oi ả của mùa hè như hiện nay là thời điểm tuyệt vời để phụ nữ U40 cắt ngay cho bản thân mái tóc ngắn nhằm thay đổi diện mạo, trở nên trẻ trung, năng động và hiện đại hơn.

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