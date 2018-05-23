5 cách tạo kiểu cho tóc ngắn ngang vai cực trẻ trung, phụ nữ nhất định phải thử dịp hè này

Thời trang 23/05/2018 10:43

Với 5 cách tạo kiểu này, bạn gái sở hữu mái tóc ngắn ngang vai có thể tha hồ thay đổi phong cách suốt mùa hè.

Mùa hè nắng nóng khiến mái tóc ngắn ngang vai xõa tự nhiên trở nên vướng víu, làm cơ thể thêm phần bí bách. Do đó, để bản thân thêm phần thoải mái, thoáng mát, hãy học cách tạo các kiểu tóc dưới đây.

Những mẫu tóc này còn mang đến cho bạn gái vẻ đẹp năng động, cá tính và cực kỳ trẻ trung phù hợp với không khí mùa hè. 

Kiểu tóc tết nửa đầu

Xõa toàn bộ mái tóc khiến bạn thêm phần oi bức vào mùa hè, tuy nhiên bạn vẫn muốn vẻ ngoài thật nữ tính, vậy thì kiểu tết nửa đầu chính là lựa chọn tuyệt vời nhất lúc này. 

Đầu tiên, tết phần tóc 2 bên thái dương, sau đó buộc chúng lại với nhau ra phía sau. Với hai bước cực đơn giản như vậy, bạn đã hoàn thành kiểu tóc tết nửa đầu vừa thoáng mát vừa nữ tính lại có phần cổ điển. 

5 cách tạo kiểu cho tóc ngắn ngang vai cực trẻ trung, phụ nữ nhất định phải thử dịp hè này - Ảnh 1
Tóc tết nửa đầu cực kỳ dễ thực hiện - Ảnh: Cắt từ clip

Kiểu tóc xoăn sóng đánh rối

Ngang vai là độ dài hoàn hảo nhất để tạo kiểu uốn xoăn sóng nước, đánh rối. Đây là kiểu tóc mang đến vẻ ngoài cực quyến rũ, nữ tính và điệu đà. 

Đầu tiên, xịt một lớp keo mỏng lên toàn bộ mái tóc, buộc phần tóc nửa đầu phía trên lại. Dùng máy uốn toàn bộ phần tóc phía dưới, sau đó đến phần tóc phía trên. Cuối cùng, dùng tay đánh hơi rối các lọn tóc là hoàn thành. 

5 cách tạo kiểu cho tóc ngắn ngang vai cực trẻ trung, phụ nữ nhất định phải thử dịp hè này - Ảnh 2
Cách tạo kiểu tóc ngắn ngang vai uốn gợn sóng cực kỳ đơn giản, nhanh gọn - Ảnh: Cắt từ clip

Kiểu tóc uốn đuôi buộc nửa đầu

Cách uốn tương tự như kiểu xoăn sóng nước phía trên, tuy nhiên chỉ cần thực hiện cho phần đuôi tóc. Sau đó, lấy một phần tóc nửa đầu phía trên, chải gọn, xoắn tròn 1 - 2 vòng rồi dùng kẹp cố định phía sau là hoàn thành. 

5 cách tạo kiểu cho tóc ngắn ngang vai cực trẻ trung, phụ nữ nhất định phải thử dịp hè này - Ảnh 3
Kiểu tóc ngang vai uốn đuôi buộc nửa đầu vừa điệu đà vừa nữ tính - Ảnh: Cắt từ clip

Kiểu tóc tết vương miện

Với cách tạo kiểu này, bạn có thể diện đi đến các buổi tiệc hay những dịp mang tính chất sang trọng, nghiêm túc.

Rẽ mái theo tỉ lệ 7/3, sau đó lấy phần tóc bên 7 tết hết vòng ra phía sau gáy. Làm tương tự với bên còn lại. Sau đó, nối đuôi của hai phần tóc tết giấu vào phía trong, cố định bằng kẹp là hoàn thành. 

5 cách tạo kiểu cho tóc ngắn ngang vai cực trẻ trung, phụ nữ nhất định phải thử dịp hè này - Ảnh 4
Kiểu tóc vương miện phù hợp với các buổi tiệc sang trọng - Ảnh: Cắt từ clip

Kiểu tóc buộc củ tỏi

Với các bạn gái yêu vẻ đẹp năng động, tinh nghịch và đáng yêu, kiểu tóc ngắn ngang vai buộc củ tỏi sẽ là lựa chọn được yêu thích nhất. 

Cách thực hiện rất đơn giản, lấy phần tóc phía đỉnh đầu chải suôn rồi buộc lại. Kế đó, cuộn búi tóc này thành dạng cầu, tương tự củ tỏi rồi cố định bằng kẹp.

Cuối cùng, dùng lược chải rối phần chân tóc xung quanh để tạo độ bồng bềnh là hoàn thành. 

5 cách tạo kiểu cho tóc ngắn ngang vai cực trẻ trung, phụ nữ nhất định phải thử dịp hè này - Ảnh 5
Với vài thao tác đơn giản, bạn đã sở hữu kiểu tóc ngắn buộc củ tỏi cực đáng yêu và trẻ trung - Ảnh: Cắt từ clip

Với 5 hướng dẫn cụ thể về cách tạo kiểu cho mái tóc ngắn ngang vai trên, bạn gái sẽ trở nên cực nổi bật, trẻ trung, cá tính, đồng thời có thể vô tư thay đổi phong cách mỗi ngày.

Đoạn clip hướng dẫn tạo kiểu cho mái tóc ngắn ngang vai:

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