Bí kíp giúp phái đẹp chọn được kiểu tóc ưng ý, vừa hợp mốt vừa không kén tuổi

Thời trang 07/11/2018 14:39

Không chỉ trẻ trung, thời thượng, khi chọn được kiểu tóc phù hợp với lứa tuổi, phụ nữ còn trở nên xinh đẹp và tỏa sáng hơn.

Làm đẹp không phân biệt tuổi tác. Phụ nữ vốn sinh ra với đặc quyền xinh đẹp, do đó, không có bất cứ rào cản nào ngăn cách bạn trở nên tỏa sáng hơn. Chính vì vậy, nếu thích bất kỳ kiểu tóc hay món đồ nào đó, hãy thử ngay khi có thể.

Trong trường hợp đang muốn thay đổi phong cách nhưng không biết chọn kiểu tóc nào cho phù hợp, hãy tham khảo ngay các thông tin dưới đây. Bài viết sẽ giúp bạn tìm ra được lựa chọn ưng ý và hợp với độ tuổi nhất.

Kiểu tóc cho cô nàng 20

Đôi mươi, độ tuổi vẫn còn đầy nhiệt huyết và sức trẻ. Do đó, hãy thử thách bản thân với những phong cách mới mẻ, những kiểu tóc yêu thích. Những thay đổi mới lạ sẽ giúp cô nàng 20 thêm phần thu hút và tỏa sáng. Ngoài ra, ở độ tuổi này, bạn có thể chọn lựa mọi kiểu tóc từ dài đến ngắn, từ nữ tính đến cá tính. 

Nếu là cô nàng cá tính, những kiểu tóc như bob, tém, lob sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Ngược lại, nếu là người yêu vẻ ngoài điệu đà, hãy cắt các kiểu tỉa layer, ngang vai duỗi cúp hay uốn xoăn gợn sóng... Tuy nhiên, xu hướng tóc ngắn đang là trào lưu cực kỳ hot hiện nay. 

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Ở độ tuổi 20, nàng có thể thoải mái lựa chọn kiểu tóc theo ý thích - Ảnh: Internet

Kiểu tóc cho quý cô 30

Đến độ tuổi 30, đa phần phụ nữ đã có công việc ổn định, một số chắc hẳn đã lập gia đình. Do đó, bạn nên tránh những kiểu tóc nhuộm màu lòe loẹt, quá bụi bặm. 

Đối với quý cô 30, màu tóc nâu vàng, nâu mật ong, nâu caramel là những lựa chọn tuyệt vời để vừa trông thời thượng vừa không quá màu mè. 

Nếu có mong muốn cắt tóc ngắn, phụ nữ ở độ tuổi này nên chọn kiểu tém hoặc bob để làm tăng sự trẻ trung và năng động.

Bí kíp giúp phái đẹp chọn được kiểu tóc ưng ý, vừa hợp mốt vừa không kén tuổi - Ảnh 2
Phụ nữ ở độ tuổi 30 sẽ trông năng động và trẻ trung hơn khi cắt tóc ngắn - Ảnh: Internet

Kiểu tóc phù hợp cho quý cô 40

Đa phần phụ nữ khi bước sang độ tuổi 40 thường tìm các phương pháp để làm bản thân trông trẻ trung hơn. Đừng suy nghĩ điều gì quá xa vời, chỉ cần có kiểu tóc phù hợp, trẻ hơn tuổi là việc hoàn toàn có thể. 

Quý cô 40 có thể chọn kiểu tóc lob cắt vòng cung nhuộm màu nâu sáng, kiểu lob ngang vai uốn xoăn gợn sóng, kiểu bob uốn rối để vừa tôn lên vẻ trẻ trung vừa hợp với xu hướng hiện đại. 

Bí kíp giúp phái đẹp chọn được kiểu tóc ưng ý, vừa hợp mốt vừa không kén tuổi - Ảnh 3
Phụ nữ ở độ tuổi 40 phù hợp với những kiểu tóc tạo kiểu nhã nhặn, đơn giản - Ảnh: Internet

Kiểu tóc phù hợp cho phụ nữ 50

Ở độ tuổi này, mái tóc dần chuyển màu, giải pháp đơn giản là nhuộm. Phụ nữ 50 không nên chọn màu nhuộm quá sáng, thích hợp nhất là màu nâu hạt dẻ, nâu đỏ. Bạn sẽ trẻ ra thêm vài tuổi nếu chọn các kiểu tóc ngắn như bob uốn phồng chân, bob uốn xoăn lọn. 

Bí kíp giúp phái đẹp chọn được kiểu tóc ưng ý, vừa hợp mốt vừa không kén tuổi - Ảnh 4
Kiểu tóc bob uốn cúp, bấm phồng chân bồng bềnh sẽ giúp phụ nữ tuổi 50 trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Chỉ cần nắm rõ các lời khuyên và bí quyết trên, bạn sẽ chọn được kiểu tóc phù hợp nhất với độ tuổi của chính mình. Nhờ đó luôn tự tin với vẻ ngoài xinh đẹp, thời thượng.

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