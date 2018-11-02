Học quý cô Nhật Bản cắt 5 kiểu tóc ngắn thời thượng này, phụ nữ U50 sẽ trẻ ra cả chục tuổi

Thời trang 02/11/2018 10:28

Chỉ cần cắt ngay một trong những kiểu tóc thịnh hành của phụ nữ Nhật Bản sau đây, bạn sẽ trẻ ra cả chục tuổi, trở nên vô cùng thu hút và tỏa sáng.

Phụ nữ Nhật Bản nổi tiếng với vẻ đẹp "trẻ mãi không già". Để sở hữu được điều mà mọi người đều ao ước này, họ không chỉ chú trọng vào quá trình dưỡng da mà còn chăm chút cho mái tóc. 

Nhật Bản là đất nước phát triển với lối sống năng động, điều này cũng ảnh hưởng nhiều đến phong cách của người dân tại đây. Điển hình, quý cô Nhật Bản vừa mang vẻ đẹp thùy mị chuẩn châu Á vừa năng động, hiện đại. 

Nếu mong muốn sở hữu vẻ đẹp rạng ngời, trẻ trung và tràn đầy sức sống, hãy cắt ngay 1 trong 5 kiểu tóc được phụ nữ Nhật yêu thích sau đây.

Kiểu tóc bob cổ điển

Từ đầu năm 2017 đến nay, tóc ngắn bob chưa bao giờ trở nên hạ nhiệt, đặc biệt là kiểu duỗi cúp chữ C cổ điển, quen thuộc. 

Vì cách tạo kiểu khá an toàn và mang đến vẻ ngoài nữ tính, khác biệt vừa đủ nên kiểu bob duỗi cúp chữ C này được rất nhiều chị em phụ nữ yêu thích. 

Học quý cô Nhật Bản cắt 5 kiểu tóc ngắn thời thượng này, phụ nữ U50 sẽ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 1
Kiểu tóc bob duỗi cúp chữ C mang đến vẻ đẹp cá tính vừa đủ. Do đó, đây là lựa chọn an toàn dành cho phụ nữ trung niên - Ảnh: Internet

Một ưu điểm khiến kiểu tóc ngắn này trở nên thịnh hành là nó không kén dáng khuôn mặt và lứa tuổi. Để vẻ ngoài trông hiện đại hơn, bạn có thể nhuộm màu nâu hạt dẻ, nâu vàng và nâu trầm cho kiểu tóc này. 

Kiểu tóc bob tém đuôi tôm

Có độ dài tương đương với tóc bob duỗi cúp chữ C, tuy nhiên với cách cắt tỉa táo bạo, sole, kiểu tóc đuôi tôm này mang đến phong cách cá tính, hiện đại như những cô gái thành thị. 

Với kiểu tóc này, bạn có thể chọn cách nhuộm ombre để làm tăng vẻ ngoài thời thượng, nổi bật. 

Học quý cô Nhật Bản cắt 5 kiểu tóc ngắn thời thượng này, phụ nữ U50 sẽ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 2
Kiểu tóc bob tém đuôi tôm giúp đôi mắt và chân mày thu hút hơn. Đặc biệt, khi cắt mái tóc này, phụ nữ ở độ tuổi U50 sẽ sở hữu vẻ đẹp thời thượng, sang trọng - Ảnh: Internet

Theo gợi ý từ chuyên gia tạo mẫu, kiểu tóc bob ngắn này đẹp và tỏa sáng nhất khi được đánh hơi rối, đặc biệt là nên kết hợp với mái xéo.

Kiểu tóc bob cắt vòng cung tự nhiên

Đôi khi chẳng cần tạo kiểu cầu kỳ, nhuộm màu sắc nổi bật, vẻ ngoài của phụ nữ vẫn trở nên thu hút, tỏa sáng một cách vô cùng tự nhiên nhờ vào thần thái toát ra từ bản thân họ. Điều này tương tự như sức hút thuần khiết, trong sáng của kiểu tóc bob ngắn vòng cung tự nhiên. 

Với kiểu tóc ngắn này, phụ nữ sẽ trở về thời 20 trẻ trung, vô tư vô lo và tràn đầy sức sống. 

Học quý cô Nhật Bản cắt 5 kiểu tóc ngắn thời thượng này, phụ nữ U50 sẽ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 3
Kiểu tóc ngắn vòng cung cắt tự nhiên mang đến vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết và tràn đầy sức trẻ. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho những người thích sự giản đơn - Ảnh: Internet

Kiểu tóc tém bấm phồng

Đối với những phụ nữ có cá tính mạnh, yêu thích sự "bùng nổ" và có phần nổi loạn, kiểu tóc tém bấm phồng với màu sáng là lựa chọn không thể bỏ qua. 

Không chỉ hiện đại, thời thượng, tóc tém làm tăng vẻ bản lĩnh, mạnh mẽ và tỏa sáng của người diện.

Học quý cô Nhật Bản cắt 5 kiểu tóc ngắn thời thượng này, phụ nữ U50 sẽ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 4
Kiểu tóc tém bấm phồng nhuộm sáng màu giúp phụ nữ trẻ trung, năng động, tỏa sáng hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Kiểu tóc bob thập niên 90

Ở những năm thuộc thập niên 90, kiểu tóc ngắn ngang cằm được cắt không khuôn mẫu kết hợp với phần mái ngang tỉa sole trở thành một cơn sốt trong giới thời trang

Đến nay, phong cách này đã quay trở lại và tạo một làn sóng ủng hộ đông đảo từ phụ nữ ở độ tuổi sau 40. Kiểu tóc này không chỉ giúp bạn trẻ trung hơn mà còn mang đến vẻ đẹp cổ điển. 

Học quý cô Nhật Bản cắt 5 kiểu tóc ngắn thời thượng này, phụ nữ U50 sẽ trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 5
Kiểu tóc bob cắt bất đối xứng từ thập niên 90 giúp phụ nữ trẻ trung hơn - Ảnh: Internet

Với 5 lựa chọn về kiểu tóc ngắn từ dịu dàng đến cá tính, từ giản đơn đến thời thượng trên, chắc chắn phụ nữ sẽ trở nên thu hút, trẻ trung hơn một cách dễ dàng.

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