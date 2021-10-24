Minh Tú diện thiết kế xuyên thấu mang xu hướng thế giới của Chung Thanh Phong trong đêm ‘Gala Night Tiktok Fashup 2021’

Minh Tú diện một thiết kế xuyên thấu, xu hướng của làng thời trang thế giới thời gian gần đây.

Nhà sản xuất chương trình đã quyết định “chơi lớn” - ghi hình đêm Gala Night dưới hình thức offline không khán giả và đảm bảo các quy tắc 5K. Trước thềm đêm diễn, các Nhà thiết kế, dàn người mẫu và ekip chương trình đang tất bật tập luyện chuẩn bị cho “bữa tiệc thị giác” vô cùng bùng nổ vào tối nay, 24/10/2021. Đêm tôn vinh & trình diễn thời trang chuyên nghiệp “TikTok FashUP 2021” quy tụ sự xuất hiện của các ngôi sao âm nhạc đình đám tại Việt Nam như Văn Mai Hương, Isaac, Cara Phương. Đặc biệt hơn cả, “Gala Night TikTok FashUP 2021” còn là màn chào sân ấn tượng của các nhà thiết kế tài năng của thời trang Việt - Giám khảo lĩnh vực Fashion Design Icon Chung Thanh Phong và NTK Ivan Trần.

Thiết kế của Minh Tú là thiết kế mang xu hướng của làng thời trang thế giới Kendall Jenner cũng từng gây sốt khi diện thiết kế xuyên thấu táo bạo xu hướng trên thảm đỏ "Met Gala 2021". Ảnh: Internet BST “CTP No.01” đến từ NTK Chung Thanh Phong được ra mắt lần đầu tiên sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội, là lời dự báo về xu hướng thời trang trong tương lai. Mới đây, trên trang cá nhân của NTK Chung Thanh Phong đã hé lộ 2 hình ảnh layout make-up của bộ đôi chân dài đình đám trong làng mẫu Việt hiện tại : Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2011 - Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hoàng Thùy và Hoa hậu - Siêu mẫu Minh Tú, khiến giới mộ điệu thời trang “đứng ngồi không yên” bởi rất lâu rồi mới được thấy Minh Tú - Hoàng Thùy cùng xuất hiện tại một show diễn thời trang chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, “All B” là BST mang sứ mệnh “đem chuông đi đánh xứ người”, vừa được NTK Ivan Trần ra mắt lần đầu tiên tại Asean Republic Korean Fashion Week vào đầu tháng 10 vừa qua. Góp mặt trong BST của NTK trưởng thành từ cuộc thi “Project Runway Vietnam 2015” có “drama queen” “Vietnam’s Next Top Model Allstars” TyhD Thùy Dương, model nhí Almira Bảo Hà, các người mẫu drag-queen Vio Hồ, Mạc Trạch Long,... Trước giờ G, ekip sản xuất, các Nhà thiết kế, dàn người mẫu,... tất bật tập chương trình vô cùng nghiêm túc khẩn trương để có thể mang lại cho khán giả yêu mến chương trình một đêm Gala Night bùng nổ và mãn nhãn nhất. Ảnh: BTC

Nóng: Minh Tú sẽ diện váy xuyên thấu táo bạo trong đêm Fashion show 'Tiktok FashUP Gala Night 2021’ NTK Chung Thanh Phong vừa hé lộ 2 hình ảnh của siêu mẫu Minh Tú và Phan Linh trong 2 thiết kế của mình được trình diễn vào ngày 24/10 tới đây.

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