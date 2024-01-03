Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu!

Thời trang 03/01/2024 05:00

Nếu vẫn chưa biết mặc gì cho dịp Tết này, chị em hãy tham khảo phong cách của 3 nàng hậu dưới đây nhé!

Hoa hậu Thùy Tiên

Từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên không ngừng đầu tư về hình ảnh và phong cách thời trang. Cô ưa chuộng gu ăn mặc trẻ trung mang tông màu trang nhã. Những lựa chọn này rất phù hợp với nàng hậu, giúp cô hoàn thiện các bộ trang phục tinh tế nhưng vẫn có sự trẻ trung, thời thượng.

Với chiều cao lý tưởng, Hoa hậu Thùy Tiên không quên "hack" dáng với những tuyệt chiêu như chọn áo lửng, sơ vin gọn gàng. Ngoài ra, công thức phối đồ thường thấy của nàng hậu bao gồm áo sơ mi trắng + chân váy suông, áo+ chân váy denim hay áo trench coat kết hợp với sơ mi và quần jeans trắng, áo thun có màu sắc nổi bật và quần jeans,..

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 1
Thùy Tiên không ngừng đầu tư về hình ảnh và phong cách thời trang.
Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 2
 Cô ưa chuộng gu ăn mặc trẻ trung mang tông màu trang nhã.

 Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 3

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 4

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 5
Áo+ chân váy denim.

Hoa hậu Phương Khánh

Dù không tham gia hoạt động showbiz nhiều như trước, nhưng Hoa hậu Phương Khánh vẫn được khán giả ưu ái cho vào danh sách những người đẹp sở hữu gu thời trang đẳng cấp nhất hiện nay. 

Người đẹp chỉ diện những trang phục kín đáo và đơn giản, với những tông màu như trắng, đen và trung tính nhưng mang sức hút sang trọng, quý phái khó cưỡng. Những item được người đẹp lựa chọn như áo sơ mi, quần tây, giày oxford, những set blazer kết hợp cùng váy tweed,... tạo cho cô thần thái sang chảnh như giới "quý tộc Châu Âu".

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 6
Hoa hậu Phương Khánh vẫn được khán giả ưu ái cho vào danh sách những người đẹp sở hữu gu thời trang đẳng cấp nhất hiện nay. 

 Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 7

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 8

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 9

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 10

Người đẹp chỉ diện những trang phục kín đáo và đơn giản, với những tông màu như trắng, đen và trung tính.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Ở tuổi 32 và trải qua hai lần sinh nở, nàng hậu vẫn giữ cho mình được body thon thả và duy trì sức hút dù khá kín tiếng về mặt đời tư cũng như hạn chế tham gia các sự kiện. Nàng hậu chăm diện style nữ tính. Cô thường ưu tiên những trang phục tối giản, gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo sự duyên dáng.

Váy áo ngày thường của Đặng Thu Thảo không có nhiều khác biệt so với một quý cô công sở điển hình. Dù vậy, nàng hậu 'ghi điểm' ở cách chọn form dáng trang phục vừa vặn, tôn dáng.

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 11

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 12

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 13

Cô thường ưu tiên những trang phục tối giản, gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo sự duyên dáng.
Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 14
 Nàng hậu 'ghi điểm' ở cách chọn form dáng trang phục vừa vặn, tôn dáng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Trong thời kỳ đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà luôn chọn váy áo có màu sắc rực rỡ, nổi bật. Làn da trắng mịn giúp nàng hậu mặc màu gì cũng đẹp, cho dù cô thừa nhận màu hồng mới là màu sắc may mắn của mình.

Nhưng thời gian gần đây, Đỗ Thị Hà lại đang chuyển hướng sang trang phục tối giản, đơn sắc và mang gam màu trung tính. Nhiều người có thể ngại màu trung tính kém nổi bật, nhưng Đỗ Thị Hà đã chứng minh cô có thể “cân đẹp” mọi tông màu.

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 15
Thời gian gần đây, Đỗ Thị Hà lại đang chuyển hướng sang trang phục tối giản, đơn sắc và mang gam màu trung tính. 

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 16

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 17

Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu! - Ảnh 18
Nhiều người có thể ngại màu trung tính kém nổi bật, nhưng Đỗ Thị Hà đã chứng minh cô có thể “cân đẹp” mọi tông màu.
5 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất năm 2023: Người trung thành với trang phục tối giản, người diện đồ nhiều màu vẫn sang

5 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất năm 2023: Người trung thành với trang phục tối giản, người diện đồ nhiều màu vẫn sang

5 mỹ nhân Việt mặc đẹp nhất năm 2023 sẽ gợi ý cho chị em nhiều công thức lên đồ sành điệu.

Xem thêm
Từ khóa:   thời trang thời trang Hoa hậu phong cách hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 33 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 3 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt