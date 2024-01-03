Mãn nhãn với phong cách ăn mặc của các nàng hậu xinh đẹp, nguồn cảm hứng tham khảo trang phục cho ngày Tết là đây chứ đâu!

Từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên không ngừng đầu tư về hình ảnh và phong cách thời trang . Cô ưa chuộng gu ăn mặc trẻ trung mang tông màu trang nhã. Những lựa chọn này rất phù hợp với nàng hậu, giúp cô hoàn thiện các bộ trang phục tinh tế nhưng vẫn có sự trẻ trung, thời thượng.

Với chiều cao lý tưởng, Hoa hậu Thùy Tiên không quên "hack" dáng với những tuyệt chiêu như chọn áo lửng, sơ vin gọn gàng. Ngoài ra, công thức phối đồ thường thấy của nàng hậu bao gồm áo sơ mi trắng + chân váy suông, áo+ chân váy denim hay áo trench coat kết hợp với sơ mi và quần jeans trắng, áo thun có màu sắc nổi bật và quần jeans,..

Áo+ chân váy denim.

Hoa hậu Phương Khánh

Dù không tham gia hoạt động showbiz nhiều như trước, nhưng Hoa hậu Phương Khánh vẫn được khán giả ưu ái cho vào danh sách những người đẹp sở hữu gu thời trang đẳng cấp nhất hiện nay.

Người đẹp chỉ diện những trang phục kín đáo và đơn giản, với những tông màu như trắng, đen và trung tính nhưng mang sức hút sang trọng, quý phái khó cưỡng. Những item được người đẹp lựa chọn như áo sơ mi, quần tây, giày oxford, những set blazer kết hợp cùng váy tweed,... tạo cho cô thần thái sang chảnh như giới "quý tộc Châu Âu".

Hoa hậu Phương Khánh vẫn được khán giả ưu ái cho vào danh sách những người đẹp sở hữu gu thời trang đẳng cấp nhất hiện nay.

Người đẹp chỉ diện những trang phục kín đáo và đơn giản, với những tông màu như trắng, đen và trung tính.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Ở tuổi 32 và trải qua hai lần sinh nở, nàng hậu vẫn giữ cho mình được body thon thả và duy trì sức hút dù khá kín tiếng về mặt đời tư cũng như hạn chế tham gia các sự kiện. Nàng hậu chăm diện style nữ tính. Cô thường ưu tiên những trang phục tối giản, gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo sự duyên dáng.

Váy áo ngày thường của Đặng Thu Thảo không có nhiều khác biệt so với một quý cô công sở điển hình. Dù vậy, nàng hậu 'ghi điểm' ở cách chọn form dáng trang phục vừa vặn, tôn dáng.

Cô thường ưu tiên những trang phục tối giản, gọn gàng nhưng vẫn đảm bảo sự duyên dáng.

Nàng hậu 'ghi điểm' ở cách chọn form dáng trang phục vừa vặn, tôn dáng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Trong thời kỳ đương nhiệm Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà luôn chọn váy áo có màu sắc rực rỡ, nổi bật. Làn da trắng mịn giúp nàng hậu mặc màu gì cũng đẹp, cho dù cô thừa nhận màu hồng mới là màu sắc may mắn của mình.

Nhưng thời gian gần đây, Đỗ Thị Hà lại đang chuyển hướng sang trang phục tối giản, đơn sắc và mang gam màu trung tính. Nhiều người có thể ngại màu trung tính kém nổi bật, nhưng Đỗ Thị Hà đã chứng minh cô có thể “cân đẹp” mọi tông màu.

Thời gian gần đây, Đỗ Thị Hà lại đang chuyển hướng sang trang phục tối giản, đơn sắc và mang gam màu trung tính.