5 nữ chính mặc đẹp nhất phim Hàn 2023: Là nguồn cảm hứng diện đồ sành điệu từ công sở ra phố cho hội chị em

Thời trang trong phim Hàn Quốc vẫn luôn là nguồn cảm hứng mặc đẹp cho nhiều chị em. Không chỉ long lanh và hút mắt, các bộ cánh trong phim Hàn còn bắt kịp xu hướng, có tính ứng dụng cao. Năm 2023 vừa qua, màn ảnh nhỏ xứ Hàn cũng có nhiều nữ chính mặc đẹp. Họ biến hóa phong cách từ cá tính, ngọt ngào cho đến sang chảnh hoặc thanh lịch đúng chất công sở. Cùng điểm lại 5 nữ chính mặc đẹp nhất phim Hàn Quốc trong năm 2023, chị em chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều ý tưởng để đa dạng hóa phong cách.

Yoona trong Khách sạn vương giả thường diện những món đồ đậm chất nữ tính như áo khoác vải tweed, áo blouse, áo blazer, áo khoác dáng dài… Các thiết kế này rất chuẩn xu hướng và còn ghi điểm ở nét thanh lịch, sang trọng. Những bộ cánh thời trang của Yoona trong Khách sạn vương giả đáng tham khảo để diện tới công sở, dự sự kiện trang trọng hoặc mặc đi ăn cưới.

Yoona trong bộ phim Khách sạn vương giả gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, thần thái dịu dàng và trang nhã. Bên cạnh đó, thời trang trong phim của cô cũng là điểm nhấn, góp phần tôn lên dung mạo cuốn hút.

Shin Hye Sun (Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19)

Phong cách của Shin Hye Sun trong Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19 có sự trẻ trung và ngọt ngào. Những món đồ như áo len, blazer hay chân váy màu pastel phủ sóng phong cách của Shin Hye Sun, giúp người mặc trở nên nổi bật trong từng khung hình. Không chỉ có sự trẻ trung, thời trang Shin Hye Sun áp dụng còn rất phù hợp với môi trường công sở vì sự trẻ trung, thanh lịch. Muốn "hack" tuổi hiệu quả, đồng thời chinh phục xuất sắc gam màu pastel, phong cách của Shin Hye Sun chính là nguồn tham khảo tuyệt vời cho chị em.

Han Hyo Joo (Đội thiếu niên siêu đẳng)

Han Hyo Joo trong bộ phim Đội thiếu niên siêu đẳng có phong cách khác hoàn toàn so với nhiều nữ chính phim Hàn năm 2023. Cụ thể, nữ diễn viên áp dụng thời trang menswear để phù hợp với hình tượng nhân vật. Vì vậy, các món thời trang như bộ suit tối màu, áo sơ mi hay áo khoác dáng dài là những item chủ chốt trong tủ đồ của nữ chính phim Đội thiếu niên siêu đẳng.

Dù mặc trang phục tối giản, vẻ ngoài của Han Hyo Joo vẫn gây ấn tượng bởi sự thanh lịch, cool ngầu. Những lúc không muốn ăn diện cầu kỳ, các ý tưởng phối đồ của nữ chính phim Đội thiếu niên siêu đẳng sẽ giúp chị em có được vẻ ngoài chuẩn mốt, sang xịn mịn.

Suzy (Doona!)

Trong phim Doona!, Suzy được khen ngợi là chạm đến đỉnh cao nhan sắc. Bên cạnh đó, nhân vật của cô còn có phong cách thời trang đẹp mãn nhãn. Nữ chính Suzy không giới hạn style trong một vài kiểu trang phục nhất định. Tủ đồ của nhân vật được đa dạng hóa với váy hai dây, áo cardigan, áo khoác dạ ngắn, váy denim… Đây đều là các món thời trang dẫn đầu xu hướng, giúp người mặc có được vẻ ngoài nổi bật, hợp thời. Những set đồ của Suzy còn toát lên nét yêu kiều, tiểu thư. Do đó, các nàng rất nên học hỏi cách lên đồ của nữ chính phim Doona!, nếu yêu thích phong cách nữ tính và ngọt ngào.

Kim Yoo Jung (Chàng quỷ của tôi)

Lên sóng dịp cuối năm 2023 nhưng Kim Yoo Jung vẫn kịp ghi tên mình vào danh sách các nữ chính mặc đẹp nhất. Đặc trưng trong phong cách của Kim Yoo Jung là sự sang chảnh và lộng lẫy đúng chất con gái nhà tài phiệt. Các món thời trang như váy vải tweed, áo blouse tay bồng, đầm dáng vest được Kim Yoo Jung tích cực "lăng xê" trong Chàng quỷ của tôi. Những item này chính là "chìa khóa" cho vẻ ngoài sang trọng và thanh lịch của nhân vật. Dù những bộ cánh của Kim Yoo Jung nhìn rất long lanh nhưng chúng vẫn có tính ứng dụng cao, chị em đều có thể học hỏi được nhiều điều thú vị.