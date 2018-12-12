Mặc gì đi chơi Noel 2018 cực chất cho các chị em tham khảo

Trong không khí rộn ràng đón mừng ngày Giáng sinh sắp đến, ắt hẳn các bạn gái cũng đang nô nức sắm sửa hay lựa đồ đi chơi đêm Giáng sinh. Với tông màu chủ đạo đỏ - xanh lá - trắng của ngày lễ Noel, không khó để các bạn lựa những chiếc áo len xinh xắn, bộ váy dễ thương hay những chiếc áo phông ngộ nghĩnh, áo khoác đẹp đi chơi đêm lễ hội nhưng kết hợp chúng với nhau cho ra những bộ cánh hợp mắt, hài hòa mà vẫn thể hiện được cá tính phong cách bản thân thì không phải dễ. Nhiều bạn mắc phải lỗi ham dồn quá nhiều chi tiết, hay lựa chọn phối quá nhiều màu trùng nhau khiến sét đồ rối mắt, quá nổi, tự nhiên biến bản thân không được đẹp hay hoàn hảo như mong muốn.

Mặc gì đi chơi Noel 2018? Chắc chắn là sẽ mặc đẹp đi chơi đêm Giáng sinh với những gợi ý phối đồ đa dạng, biến hóa đủ loại phong cách từ trẻ trung, năng động, cá tính đến sành điệu, phong cách, thanh lịch dưới đây.

Các bạn có thể mặc áo len phối với áo sơ mi và quần bò hay quần vải rộng mặc rất xì tin, bụi bụi, phong cách.

Với thời tiết miền Bắc, dịp Noel trời se se lạnh, việc mặc áo len hai màu chủ đạo Giáng sinh là màu xanh và đỏ không còn gì phù hợp hơn. Hơn nữa áo len có rất nhiều kiểu dáng, dễ mặc và phối với nhiều quần áo, phụ kiện khác.



Áo len xanh phối áo sơ mi và quần jeans là đồ mặc diện đi chơi Noel trẻ trung



Hay thử một set đồ đi chơi đêm Noel đẹp và cá tính với áo len đỏ rộng, áo sơ mi mặc trong, quần vài và giày thể thao đơn giản mà khỏe khoắn.



Vẫn là phối quấn áo đơn giản giữa áo len và quần jeans nhưng kết hợp cùng phụ kiện mũ nồi, giầy cao gót điệu đà và túi đeo chéo nhỏ xinh giúp bạn gái diện đồ đi chơi đêm Giáng sinh phong cách nữ tính mà vẫn trẻ trung, năng động vô cùng.



Áo len đôi cũng là một lựa chọn nhanh chóng dành cho các cặp đôi, vừa đẹp lại xinh, tăng tình cảm khăng khít và thêm kỉ niệm vui trong ngày Giáng sinh



Thay vì quần jeans chúng ta dùng chân váy giúp các chị em đi chơi đêm Noel với áo len đỏ với hình ảnh vô cùng trẻ trung và xinh xắn

2. Váy đẹp mặc Noel



Xu hướng mặc váy màu đỏ đêm Giáng sinh, mũ nồi và túi đeo chéo xinh xinh cho các chị em đi chơi thật nữ tính, nhẹ nhàng



Không chỉ váy liền thân, váy dài các bạn nữ hoàn toàn có thể lựa các chân váy đẹp xinh đi chơi đêm Noel hợp thời trang



Kết hợp giữa chân váy len, áo sơ mi cùng cardigan cũng là một lựa chọn kết hợp an toàn được nhiều bạn nữ lựa chọn



Váy xinh diện đồ đi chơi đêm Noel dễ thương

3. Đầm mặc Noel trẻ trung và thanh lịch



Váy tông màu đỏ với những nét cắt xẻ táo báo và phần ren mềm mại tạo nét quyến rũ và không kém phần nữ tính cho các chị em



Vừa trẻ trung quyến rũ lại trang nhã lịch sự, đây là set đồ được nhiều bạn gái lựa chọn để mặc đồ ngày Noel sao thật rực rỡ, tự tin



Váy xanh trễ vai có thêm lớp ren chân váy được rất nhiều chị em yêu thích diện đêm Noel



Tông màu đỏ đen là một trong những kết hợp màu nổi bật và thường thấy

4. Áo khoác mặc Noel đi làm, đi chơi đều phù hợp

Ngày Noel diện áo khoác đỏ xinh là xu hướng yêu thích của nhiều chị em, vừa sành điệu, cá tính phong cách và tạo nét thanh lịch và trang nhã vô cùng.



Áo khoác đỏ và váy đen diện đi chơi hay đi làm ngày Noel đẹp cá tính và thanh lịch



Áo khoác đỏ nhung xinh mặc cùng chân váy, đội mũ dễ thương cho các bạn gái thử nghiệm



Áo khoác đỏ dáng rộng, freestyle cho các bạn gái diện đẹp thanh lịch ngày Noel

5. Mặc gì đi chơi Noel? Áo thun trẻ trung phong cách



Mix đồ đôi mặc Noel cực đơn giản với áo thun in họa tiết, chân váy - quần ngố, giày thể thao thuận tiện



Áo sơ mi Giang sinh đẹp và chất



Áo thun mặc Noel in hình chú tuần lộc rất dễ thương



Áo thun mặc đi chơi Noel kết hợp cùng băng đô dễ thương, trẻ trung cho các bạn gái

Hy vọng những gợi ý mặc đồ đi chơi đêm Giáng sinh sẽ giúp bạn chọn được cho mình set đồ phù hợp cho buổi đi chơi đêm Noel. Chúc bạn có một Giáng sinh an lành và vui vẻ.