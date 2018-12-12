Mặc gì đi chơi Noel 2018 cực chất cho các chị em tham khảo

Thời trang 12/12/2018 15:36

Mặc gì đi chơi Noel 2018 thật rực rỡ và phong cách với những gợi ý trong bài cực xinh cho các bạn lựa chọn.

Mặc gì đi chơi Noel 2018? Chắc chắn là sẽ mặc đẹp đi chơi đêm Giáng sinh với những gợi ý phối đồ đa dạng, biến hóa đủ loại phong cách từ trẻ trung, năng động, cá tính đến sành điệu, phong cách, thanh lịch dưới đây. 

Cách chọn đồ mặc ngày Noel

Trong không khí rộn ràng đón mừng ngày Giáng sinh sắp đến, ắt hẳn các bạn gái cũng đang nô nức sắm sửa hay lựa đồ đi chơi đêm Giáng sinh. Với tông màu chủ đạo đỏ - xanh lá - trắng của ngày lễ Noel, không khó để các bạn lựa những chiếc áo len xinh xắn, bộ váy dễ thương hay những chiếc áo phông ngộ nghĩnh, áo khoác đẹp đi chơi đêm lễ hội nhưng kết hợp chúng với nhau cho ra những bộ cánh hợp mắt, hài hòa mà vẫn thể hiện được cá tính phong cách bản thân thì không phải dễ. Nhiều bạn mắc phải lỗi ham dồn quá nhiều chi tiết, hay lựa chọn phối quá nhiều màu trùng nhau khiến sét đồ rối mắt, quá nổi, tự nhiên biến bản thân không được đẹp hay hoàn hảo như mong muốn.

1. Áo len mặc đi chơi Noel tươi tắn trẻ trung

Với thời tiết miền Bắc, dịp Noel trời se se lạnh, việc mặc áo len hai màu chủ đạo Giáng sinh là màu xanh và đỏ không còn gì phù hợp hơn. Hơn nữa áo len có rất nhiều kiểu dáng, dễ mặc và phối với nhiều quần áo, phụ kiện khác. 

Các bạn có thể mặc áo len phối với áo sơ mi và quần bò hay quần vải rộng mặc rất xì tin, bụi bụi, phong cách. 

Áo len xanh phối áo sơ mi và quần jeans là đồ mặc diện đi chơi Noel trẻ trung
Áo len xanh phối áo sơ mi và quần jeans là đồ mặc diện đi chơi Noel trẻ trung

Hay thử một set đồ đi chơi đêm Noel đẹp và cá tính với áo len đỏ rộng, áo sơ mi mặc trong, quần vài và giày thể thao đơn giản mà khỏe khoắn.
Hay thử một set đồ đi chơi đêm Noel đẹp và cá tính với áo len đỏ rộng, áo sơ mi mặc trong, quần vài và giày thể thao đơn giản mà khỏe khoắn.

Vẫn là phối quấn áo đơn giản giữa áo len và quần jeans nhưng kết hợp cùng phụ kiện mũ nồi, giầy cao gót điệu đà và túi đeo chéo nhỏ xinh giúp bạn gái diện đồ đi chơi đêm Giáng sinh phong cách nữ tính mà vẫn trẻ trung, năng động vô cùng. 
Vẫn là phối quấn áo đơn giản giữa áo len và quần jeans nhưng kết hợp cùng phụ kiện mũ nồi, giầy cao gót điệu đà và túi đeo chéo nhỏ xinh giúp bạn gái diện đồ đi chơi đêm Giáng sinh phong cách nữ tính mà vẫn trẻ trung, năng động vô cùng. 

Áo len đôi cũng là một lựa chọn nhanh chóng dành cho các cặp đôi, vừa đẹp lại xinh, tăng tình cảm khăng khít và thêm kỉ niệm vui trong ngày Giáng sinh
Áo len đôi cũng là một lựa chọn nhanh chóng dành cho các cặp đôi, vừa đẹp lại xinh, tăng tình cảm khăng khít và thêm kỉ niệm vui trong ngày Giáng sinh

Thay vì quần jeans chúng ta dùng chân váy giúp các chị em đi chơi đêm Noel với áo len đỏ với hình ảnh vô cùng trẻ trung và xinh xắn
Thay vì quần jeans chúng ta dùng chân váy giúp các chị em đi chơi đêm Noel với áo len đỏ với hình ảnh vô cùng trẻ trung và xinh xắn

2. Váy đẹp mặc Noel 

Xu hướng mặc váy màu đỏ đêm Giáng sinh, mũ nồi và túi đeo chéo xinh xinh cho các chị em đi chơi thật nữ tính, nhẹ nhàng
Xu hướng mặc váy màu đỏ đêm Giáng sinh, mũ nồi và túi đeo chéo xinh xinh cho các chị em đi chơi thật nữ tính, nhẹ nhàng

Không chỉ váy liền thân, váy dài các bạn nữ hoàn toàn có thể lựa các chân váy đẹp xinh đi chơi đêm Noel hợp <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/thoi-trang-52'>thời trang</a>
Không chỉ váy liền thân, váy dài các bạn nữ hoàn toàn có thể lựa các chân váy đẹp xinh đi chơi đêm Noel hợp thời trang

Kết hợp giữa chân váy len, áo sơ mi cùng cardigan cũng là một lựa chọn kết hợp an toàn được nhiều bạn nữ lựa chọn
Kết hợp giữa chân váy len, áo sơ mi cùng cardigan cũng là một lựa chọn kết hợp an toàn được nhiều bạn nữ lựa chọn

Váy xinh diện đồ đi chơi đêm Noel dễ thương
Váy xinh diện đồ đi chơi đêm Noel dễ thương

3. Đầm mặc Noel trẻ trung và thanh lịch

Váy tông màu đỏ với những nét cắt xẻ táo báo và phần ren mềm mại tạo nét quyến rũ và không kém phần nữ tính cho các chị em
Váy tông màu đỏ với những nét cắt xẻ táo báo và phần ren mềm mại tạo nét quyến rũ và không kém phần nữ tính cho các chị em

Vừa trẻ trung quyến rũ lại trang nhã lịch sự, đây là set đồ được nhiều bạn gái lựa chọn để mặc đồ ngày Noel sao thật rực rỡ, tự tin
Vừa trẻ trung quyến rũ lại trang nhã lịch sự, đây là set đồ được nhiều bạn gái lựa chọn để mặc đồ ngày Noel sao thật rực rỡ, tự tin

Váy xanh trễ vai có thêm lớp ren chân váy được rất nhiều chị em yêu thích diện đêm Noel
Váy xanh trễ vai có thêm lớp ren chân váy được rất nhiều chị em yêu thích diện đêm Noel

Tông màu đỏ đen là một trong những kết hợp màu nổi bật và thường thấy
Tông màu đỏ đen là một trong những kết hợp màu nổi bật và thường thấy

4. Áo khoác mặc Noel đi làm, đi chơi đều phù hợp 

Ngày Noel diện áo khoác đỏ xinh là xu hướng yêu thích của nhiều chị em, vừa sành điệu, cá tính phong cách và tạo nét thanh lịch và trang nhã vô cùng.

Áo khoác đỏ và váy đen diện đi chơi hay đi làm ngày Noel đẹp cá tính và thanh lịch
Áo khoác đỏ và váy đen diện đi chơi hay đi làm ngày Noel đẹp cá tính và thanh lịch

Áo khoác đỏ nhung xinh mặc cùng chân váy, đội mũ dễ thương cho các bạn gái thử nghiệm
Áo khoác đỏ nhung xinh mặc cùng chân váy, đội mũ dễ thương cho các bạn gái thử nghiệm

Áo khoác đỏ dáng rộng, freestyle cho các bạn gái diện đẹp thanh lịch ngày Noel
Áo khoác đỏ dáng rộng, freestyle cho các bạn gái diện đẹp thanh lịch ngày Noel

5. Mặc gì đi chơi Noel? Áo thun trẻ trung phong cách

Mix đồ đôi mặc Noel cực đơn giản với áo thun in họa tiết, chân váy - quần ngố, giày thể thao thuận tiện
Mix đồ đôi mặc Noel cực đơn giản với áo thun in họa tiết, chân váy - quần ngố, giày thể thao thuận tiện

 Áo sơ mi Giang sinh đẹp và chất
Áo sơ mi Giang sinh đẹp và chất

Áo thun mặc Noel in hình chú tuần lộc rất dễ thương
Áo thun mặc Noel in hình chú tuần lộc rất dễ thương

Áo thun mặc đi chơi Noel kết hợp cùng băng đô dễ thương, trẻ trung cho các bạn gái
Áo thun mặc đi chơi Noel kết hợp cùng băng đô dễ thương, trẻ trung cho các bạn gái

Hy vọng những gợi ý mặc đồ đi chơi đêm Giáng sinh sẽ giúp bạn chọn được cho mình set đồ phù hợp cho buổi đi chơi đêm Noel. Chúc bạn có một Giáng sinh an lành và vui vẻ.

Các mẫu hang đá Giáng sinh mini đẹp nhất mùa Noel

Các mẫu hang đá Giáng sinh mini đẹp nhất mùa Noel

Tham khảo các mẫu làm hang đá giáng sinh mini đẹp nhất sau đây để trang trí cho ngày Giáng sinh thêm phần trọn vẹn ý nghĩa và trang trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   giáng sinh 2018

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 19 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt