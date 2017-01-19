Mặc đồ trắng cả đời mà không biết mẹo giữ vải trắng tinh như mới thì quá phí

Thời trang 19/01/2017 17:05

Đây là cách giúp bộ quần áo của bạn lúc nào cũng trắng sạch và thơm tho.

Quần áo trắng rất dễ phối hợp với các loại phụ kiện khác nhau. Nó cũng thích hợp với nhiều dịp như đi chơi, tiệc tùng hay đi làm ở công sở. Thế nhưng điều mà rất nhiều người e ngại khi mặc đồ trắng đó là vải rất dễ dính bẩn và ố màu theo thời gian. Chưa để một khi sơ xuất, bạn sẽ dễ dàng phải vứt đi cả cái áo xinh đẹp của mình chỉ vì một vết cafe, tương ớt hay chẳng may lem màu từ những bộ đồ khác.

Vì thế, việc giặt đồ trắng là một nỗi ám ảnh không chỉ của phụ nữ mà còn là nam giới vì nếu không biết cách, bộ quần áo trắng của bạn không những không sạch mà còn lem bẩn thêm. Với những mẹo cực hay sau, bạn lúc nào cũng sẽ giữ được quần áo trắng tinh như mới mà không tốn nhiều thời gian, công sức.

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1. Luôn giặt riêng

Việc giặt chung với quần áo màu là cách nhanh nhất để tống bộ đồ trắng của bạn vào sọt rác. Vải trắng vốn rất dễ bị lem bẩn, vì thế chỉ một chút màu từ những bộ quần áo khác cũng đủ để phá hỏng chiếc sơ mi xinh đẹp và đắt tiền. Vì thế, trước khi giặt đồ bạn nên phân loại đồ trắng riêng, giặt trước và đồ màu riêng, giặt sau để không lâm vào tình huống khó xử.

1. Dùng chanh và muối

Sau một thời gian mặc, bộ đồ trắng của bạn sẽ dễ bị ố vàng do mồ hôi hoặc những vết bẩn vô tình gặp phải. Trong trường hợp này, hãy áp dụng công thức cực dễ sau.

Nguyên liệu:

- Chanh 3 quả

- Muối 2 thìa

- Bột giặt hoặc nước giặt

Cách làm:

Cho nước cốt chanh và muối trộn chung với bột giặt hoặc nước giặt. Bây giờ chúng ta có hỗn hợp sệt. Với quần áo bẩn 1 vị trí, cho hỗn hợp vào chỗ bẩn, đổ thêm nước và để yên 15 phút. Tiếp theo dùng bàn chải chà và giặt như bình thường. Với quần áo ố vàng, hòa hỗn hợp vào chậu nước và ngâm quần áo 30 phút sau đó giặt.

Bạn sẽ có bộ đồ trắng tinh như mới. 

2. Dùng Baking soda và chanh

Baking Soda nổi tiếng với rất nhiều công dụng trong cuộc sống. Bạn chỉ cần trộn 1 thìa baking soda và nước cốt nửa quả chanh, đổ lên vết bẩn để 15 phút rồi giặt như bình thưởng. 

3. Dùng giấm

Đầu tiên, bạn đun 1 lít nước, sau đó cho thêm vào 300ml giấm trắng trong, tắt bếp và cho quần áo vào ngâm 30 phút. Sau thời gian trên lấy ra giặt bình thường, quần áo sẽ trắng sạch như mới. Ngoài ra giấm sẽ giúp vải luôn mềm mại mà không cần nước xả. Bạn không cần phải lo ngại mùi của giấm vì nó sẽ nhanh chóng biến mất khi khô.

4. Nước oxy già

Công dụng chính của oxy già là rửa vết thương. Ngoài ra, nó còn có thể làm trắng răng và làm trắng quần áo. Nếu gặp vết bẩn cứng đầu, bạn chỉ cần trộn oxy già với bột giặt, bôi trực tiếp lên vết bẩn, để yên 15 phút rồi dùng bàn chải chà. Quần áo bạn sẽ trắng tinh như chưa từng bị ố vàng hay dính bẩn.  

(Nguồn: House Keeper)

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