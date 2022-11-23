Lên hầu tòa kín như bưng hóa ‘gái ngoan’, Trang Nemo diện trang phục như thế nào mà được khen?

Gần đây nhất, sau thời gian nghị án kéo dài, TAND quận 1 tuyên trả hồ sơ vụ án Trang Nemo và đồng phạm đánh người để điều tra bổ sung.

Theo đó, xuất hiện ở tòa án, Trang Nemo liên tục chọn những bộ cánh thanh lịch, kín đáo, được đánh giá là chỉn chu, make up kĩ càng.

Nổi tiếng với danh xưng hot girl mạng, Trang Nemo gây chú ý về mọi cử chỉ cũng như nhan sắc của mình. Điều đáng chú ý, sau 2 phiên tòa xét xử công khai, hotgirl Trang Nemo đều nhận được nhiều sự bàn tán về thời trang , outfit khi xuất hiện. Cụ thể, cộng đồng mạng không tiếc lời dành những bình luận, thậm chí có những đăng tải riêng về phong cách của bà chủ bán hàng online.

Ngày 22/11, cô sử dụng mẫu áo tay dài màu be, có phần cổ xòe điệu đà, phối quần cạp cao cùng tông. Người đẹp tăng độ sang chảnh với mẫu túi xách dáng hộp. Mỹ nhân gốc Bến Tre thả tóc suôn dài và không quên trang điểm nhẹ nhàng. Nhìn hình ảnh này, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho cô. Chỉ tiếc địa điểm Trang Nemo đến không phải là sự kiện như thường thấy mà là tòa án.

Phiên tòa xét xử Trang Nemo cùng những người liên quan. Ảnh: Internet

Ở lần đến tòa trước đó, người đẹp gốc Bến Tre cũng gây chú ý với thời trang chỉn chu của mình. Theo đó, cô mặc mẫu sơ mi trắng có túi hộp và điểm nhấn cúc đen hợp thời. Bộ cánh kín đáo nhưng ôm body nên vẫn tôn dáng cho hot girl mạng.

Trang Nemo make up, buộc tóc cao chỉn chu. Ảnh: Internet

Trang Nemo cũng buộc tóc cột gọn sau đầu nhưng lại đeo khẩu trang và kính mắt để che chắn gương mặt. Nhiều người thậm chí nhận xét kiểu thời trang này phù hợp với Trang Nemo hơn là những bộ cánh chặt chém.

Phong cách trước đó của Trang Nemo cũng được đánh giá cao. Ảnh: Internet

So với phong cách điệu đà, cầu kỳ của Trang Nemo thường ngày thì hiếm khi khán giả có dịp bắt gặp hình ảnh nữ streamer đình đám gọn gàng, lịch thiệp như tổng tài khiến ai cũng ngoái đầu nhìn. Qua đó mới thấy nhan sắc, khí chất và gu ăn mặc của Trang Nemo được nhiều người ngợi khen dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

Vụ gây rối trật tự công cộng trước đó. Ảnh: Internet

Trước đó, vào đầu tháng 10, theo nguồn tin của PV báo Công An, Viện kiểm sát Nhân dân Quận 1 (TP.HCM) đã hoàn thành cáo trạng đề nghị truy tố Trang Nemo và đồng bọn trong vụ ẩu đả, gây rối trật tự công cộng hồi tháng 1/2022.

Nguyên nhân của vụ mâu thuẫn xuất phát từ việc Trang Nemo tố Trần My sử dụng trái phép hình ảnh của mình để bán hàng nhưng lại không giống quảng cáo. Vụ ẩu đả được chính chủ livestream trên mạng nên rất nhanh, phía trước cửa hàng quần áo của Trang Nemo đã tập trung rất đông người khiến tình hình trật tự quanh khu vực bị đình trệ.

Đám đông vây kín trước cửa hàng thời trang của Trang Nemo để theo dõi vụ ẩu đả

Theo lời chị K., cô đã bị Trang Nemo, Quy và một nhân viên khác "tác động vật lý". Sau đó, tình hình trở nên hỗn loạn, Nam, Tuấn (bảo vệ cửa hàng) đã trực tiếp lao vào đánh, chửi chị K. tới tấp.

Ngày 22/11, tại toà, HĐXX hỏi thêm một số bị cáo đã đánh vào vị trí nào trên cơ thể bị hại, đánh bao nhiêu cái. Sau đó, HĐXX tiếp tục hội ý. Sau khi hội ý, HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Ngay sau khi HĐXX rời đi, Trang Nemo đã tiến về phía bị hại Khanh, ôm bị hại nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, Khanh lắc đầu từ chối và rời đi.