MC đẹp nhất VTV ‘gây sốt’ với thời trang mặc gì cũng đẹp, cả năm đi làm không trùng bộ nào

Những ai theo dõi Mai Ngọc cũng không xa lạ với điều này. Mai Ngọc quan niệm đây là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả cũng như sự yêu quý với bản thân mình. Trong một lần phỏng vấn nhanh, MC Trần Ngọc từng tiết lộ Mai Ngọc chính là nữ MC “xinh gái nhất cái đài này”.

Là nàng MC có kinh nghiệm dẫn dắt trên sóng lâu năm. Mai Ngọc được nhiều người yêu mến kể từ bản tin thời tiết đón bão năm nào với biệt danh quen thuộc "cô gái thời tiết". Giờ đây, Mai Ngọc đã là mỹ nhân của sóng Việt Nam hôm nay và dần ghi dấu ấn trong mắt toàn thể khán giả xem đài với gu thời trang công sở nữ tính, thanh lịch.

Khi lên sóng truyền hình, Mai Ngọc lại khiến nhiều con tim xao xuyến vì phong cách ăn mặc vô cùng rực rỡ và thời trang. Nữ MC rất biết cách mix match đồ và đã từng chia sẻ kinh nghiệm cho hơn 200.000 lượt người theo dõi trên trang cá nhân.

Mỗi lần xuất hiện, Mai Ngọc đều tỏa sáng với đa dạng phong cách thời trang khác nhau, cả năm đi làm không trùng bộ nào. Nữ BTV từng chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người thích thú: "Mỗi ngày đi làm là một điểm nhấn. 300 ngày đi làm 1 năm... là 300 chiếc váy. Kiểu tóc thay đổi hằng ngày, make up từ trưa đến tối... trộm vía đến giờ da vẫn mịn, tóc vẫn dài mượt mà."

Theo dõi những hình ảnh đi làm được Mai Ngọc đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy những bộ đồ của nữ BTV vô cùng đa dạng từ màu sắc đến kiểu dáng.

Dù đã bước sang tuổi 32 nhưng nhan sắc cùng vóc dáng trẻ trung, quyến rũ của Nguyễn Mai Ngọc khiến cô được mệnh danh là "MC đẹp nhất VTV". Ngoài ra, các danh xưng như ‘ngọc nữ VTV’, ‘MC xinh gái nhất đài’ cũng dành cho Mai Ngọc.

MC có phong cách thời trang sang chảnh.

Theo dõi những hình ảnh đi làm được Mai Ngọc đăng tải trên trang cá nhân, có thể thấy những bộ đồ của nữ BTV vô cùng đa dạng từ màu sắc đến kiểu dáng.

Cô vừa kinh doanh, vừa làm MC nên có thể thử rất nhiều kiểu váy khác nhau. Cô nàng thường xuyên phối các trang phục theo set cũng như mix match các kiểu thời trang basic, đơn giản lại, nhờ vậy mà cô sẽ luôn có một outfit mới, ưng mắt hết sức.

Mai Ngọc có tuyệt chiêu mix match đồ.

Một món đồ quen thuộc nhưng vẫn ghi điểm mặc đẹp tuyệt đối chính là sự mix match tài tình trông lúc nào cũng ‘lạ con mắt’ và khiến nhiều chị em phải phục sát đất, thế mới thấy, khi biết trưng dụng tủ đồ của mình thì sẽ vô cùng có ích, chẳng lo lỗi mốt.

MC Mai Ngọc luôn tập trung vào những item mang sắc đen trắng tối giản vừa thanh lịch lại không bao giờ lỗi mốt. Như ảnh như "cặp bài trùng" áo blouse và chân váy đen nhưng khi kết hợp lại thì thú vị ra trò, diện đi chơi hay đi làm cũng đều ổn cả.

Mai Ngọc trưng dụng các món đồ giúp cô luôn mặc đẹp

Một set đồ mà có nhiều số phận, vẫn là áo blazer nhưng bạn có thể mix cùng quần sáng màu và áo ôm/ áo thun để thêm phần trẻ trung thú vị. Tương tự, các tone màu cơ bản thần thánh vẫn được Mai Ngọc tiếp tục trưng dụng trong set đồ càng chứng tỏ cô nàng mặc gì cũng đẹp, không thốt nên lời là đây.

Ngọc nữ VTV có vòng eo chuẩn chỉnh.

Phải thừa nhận vóc dáng của Mai Ngọc rất chuẩn với vòng eo được mệnh danh là "nhỏ nhất VTV", cùng đôi chân thon gọn, nuột nà. Những điểm này đã giúp cô MC khi diện bất kì trang phục nào cũng đẹp toàn diện, khó mà chê được.

Để giữ được thân hình thon gọn, không chút mỡ thừa, Mai Ngọc tích cực luyện tập thể dục thể thao bất kể thời tiết. Cô lựa chọn cho mình nhiều hình thức tập khác nhau như Gym, Golf, Pilates. Người đẹp tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi để tiêu hao lượng calo dư thừa.

Cô từng thú nhận, bản thân từ một "bánh bèo" nay đã có thể tự tin nhảy dây 1.000 cái trong 15 phút, chơi golf 5 tiếng ngoài trời mặc nắng mưa.

Mai Ngọc tập luyện thể thao và có chế độ ăn khoa học.

Vì luôn giữ nhịp luyện tập đều đặn nên cô không ăn kiêng quá khắt khe. Mai Ngọc ăn tinh bột vào buổi sáng, trưa, còn tối tập trung vào rau, thịt.

Người đẹp cũng không né tránh đồ ngọt và luôn thủ sẵn trong túi đồ của mình thanh socola đắng để kích thích tinh thần, lấy lại năng lượng.

Chị em có thể tham khảo thêm những chiêu hay ho để có vóc dáng và thời trang đẹp như nữ MC nhé!