Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn

Thời trang 06/05/2021 06:21

Phong cách lộ dây nội y gần đây bỗng trở nên thu hút đối với các người đẹp, nhưng ít ai biết rằng phong cách này từng gây hoang mang với mốt đồ "lấp ló" nội y kém duyên.

Xu hướng Whale tail còn được gọi là "đuôi cá voi" hay xu hướng lộ dây. Đây là một xu hương rất thịnh hành và được ưu chuộng vào những năm 1930. Mẫu thiết kế này lần đầu xuất hiện trong show diễn Xuân - Hè của nhà thiết kế Jean Paul Gaultier. Tuy nhiên, chúng lại bị gắn với mác phản cảm nên dấy lên nhiều tranh cãi.

Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn - Ảnh 1
Mẫu thiết kế 'lộ dây' lần đầu tiên ra mắt công chúng - Ảnh: Internet

Phong cách thời trang này được đặt tên dựa theo hình chữ T và được tạo ra bởi hình dáng đồ lót tương phản với phần sau gần như để trần, mang đến lợi thế khoe được đường cong gợi cảm.

Ngoài ra, phong cách này còn được xem là rất hoàn hảo khi kết hợp với một chiếc quần jean cạp trễ. Và cho tới tận bây giờ, dù phong cách thời trang này gây ra rất nhiều tranh cãi trái chiều, nhưng vẫn luôn gây ấn tượng mạnh trong giới thời trang.

Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn - Ảnh 2
Sao nổi tiếng nước ngoài cũng gạt bỏ 'định kiến' diện quần lộ dây thường ngày - Ảnh: Internet
Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn - Ảnh 3
Ngôi sao Kim Kardashian không ngần ngại 'nhập cuộc' đường đua xu hướng - Ảnh: Internet

Ngay cả đối với các sao Châu Á, trong đó có cả Việt Nam cũng "chạy" theo xu hướng "đuôi cá voi" này. Các cô nàng không ngần ngại lăng xê kiểu phong cách thời trang này.

Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn - Ảnh 4
Thành viên của nhóm nhạc nữ BlackPink - Jennie tự tin khoe chiếc eo đẹp của mình - Ảnh IGNV
Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn - Ảnh 5
'Nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh sao có thể bỏ qua cơ hội diện quần lộ dây này được - Ảnh FBNV

 

Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn - Ảnh 6
Quỳnh Anh Shyn khoe đường cong hông gợi cảm khi cô nàng lựa chọn phong cách này - Ảnh FBNV
Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn - Ảnh 7

Dây quai quần nhỏ của Minh Tú thu hút sự chú ý của người nhìn - Ảnh FBNV

Hiện nay, xu hướng lộ dây này trở nên thịnh hành vì nhiều người đẹp không ngần ngại diện và khoe đường cong chuẩn từng milimet của mình. 

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Từ khóa:   xu hướng lộ dây phong cách thời trang Thời trang hè

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