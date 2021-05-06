Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn

Phong cách lộ dây nội y gần đây bỗng trở nên thu hút đối với các người đẹp, nhưng ít ai biết rằng phong cách này từng gây hoang mang với mốt đồ "lấp ló" nội y kém duyên.
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Xu hướng Whale tail còn được gọi là "đuôi cá voi" hay xu hướng lộ dây. Đây là một xu hương rất thịnh hành và được ưu chuộng vào những năm 1930. Mẫu thiết kế này lần đầu xuất hiện trong show diễn Xuân - Hè của nhà thiết kế Jean Paul Gaultier. Tuy nhiên, chúng lại bị gắn với mác phản cảm nên dấy lên nhiều tranh cãi.
Phong cách thời trang này được đặt tên dựa theo hình chữ T và được tạo ra bởi hình dáng đồ lót tương phản với phần sau gần như để trần, mang đến lợi thế khoe được đường cong gợi cảm.
Ngoài ra, phong cách này còn được xem là rất hoàn hảo khi kết hợp với một chiếc quần jean cạp trễ. Và cho tới tận bây giờ, dù phong cách thời trang này gây ra rất nhiều tranh cãi trái chiều, nhưng vẫn luôn gây ấn tượng mạnh trong giới thời trang.
Ngay cả đối với các sao Châu Á, trong đó có cả Việt Nam cũng "chạy" theo xu hướng "đuôi cá voi" này. Các cô nàng không ngần ngại lăng xê kiểu phong cách thời trang này.
Hiện nay, xu hướng lộ dây này trở nên thịnh hành vì nhiều người đẹp không ngần ngại diện và khoe đường cong chuẩn từng milimet của mình.