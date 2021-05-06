Khi ‘cái kín’ lại đòi ‘lộ thiên’: Các người đẹp đua nhau diện mốt ‘lộ dây’, trưng vòng eo con kiến đốt mắt người nhìn

Xu hướng Whale tail còn được gọi là "đuôi cá voi" hay xu hướng lộ dây. Đây là một xu hương rất thịnh hành và được ưu chuộng vào những năm 1930. Mẫu thiết kế này lần đầu xuất hiện trong show diễn Xuân - Hè của nhà thiết kế Jean Paul Gaultier. Tuy nhiên, chúng lại bị gắn với mác phản cảm nên dấy lên nhiều tranh cãi.

Mẫu thiết kế 'lộ dây' lần đầu tiên ra mắt công chúng - Ảnh: Internet

Phong cách thời trang này được đặt tên dựa theo hình chữ T và được tạo ra bởi hình dáng đồ lót tương phản với phần sau gần như để trần, mang đến lợi thế khoe được đường cong gợi cảm.