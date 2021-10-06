Khéo léo thay đổi 2 mẹo làm đẹp này, 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh 'một phát lên đời nhan sắc' đầy ngoạn mục!

Dân mạng nhận thấy đây chính là yếu tố cốt lõi giúp cho nhan sắc của Ngọc Trinh được nâng tầm đáng kể.

Ngọc Trinh được biết đến với danh xưng "nữ hoàng nội y" của showbiz Việt. Thế nhưng trước khi trở thành cái tên "hot hit" của Vbiz thì mỹ nhân Trà Vinh vẫn nhiều phen khiến dân mạng "lắc đầu" bởi nhiều cách làm đẹp không "ổn áp" cho lắm. Trước khi trở thành mỹ nhân đình đám Vbiz, Ngọc Trinh cũng từng mắc phải những lỗi làm đẹp mà cô gái nào cũng khó tránh khỏi. Sau một thời gian, dân mạng đã nhận ra 2 yếu tố giúp Ngọc Trinh cải thiện nhan sắc đó đó chính là "điểm nhấn" đôi mắt và phong cách trang điểm.

Có thể thấy, thời gian mới "chân ướt chân ráo" bước vào showbiz. "Nữ hoàng nội y" có vẻ rất đam mê với kính giãn tròng. Thời điểm đó, món đồ này được xem là một phong những phụ kiện làm đẹp "cực hot", tuy nhiên Ngọc Trinh lại không biết kính giãn tròng khiến nhan sắc của cô bị giảm đi đáng kể. Ngọc Trinh chính là minh chứng cho thấy kinh giãn tròng đôi khi không đẹp lắm. Khi xem lại loạt ảnh ngày xưa, dân mạng đều đồng loạt cho rằng "Ơn giời, Ngọc Trinh đã từ bỏ món đồ này rồi".

Bên cạnh kính giãn tròng thì netizen còn thấy rằng cách trang điểm cũng là yếu tố khiến Ngọc Trinh trở thành một người khác hoàn toàn. Trước đây, cô nàng ưa chuộng lối trang điểm mắt với đường eyeliner đậm. Khi nhìn lại, có vẻ Ngọc Trinh cũng phải "rùng mình" với hình ảnh của mình trước đây. Phong cách trang điểm 'hồi đó' của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả ngạc nhiên. Khác hẳn "ngày xửa ngày xưa", Ngọc Trinh của hiện tại có phong cách trang điểm cực "ổn áp", giúp "nữ hoàng nội y" thăng hạng nhan sắc, "một bước lên hương" thành mỹ nhân đình đám showbiz Việt. Ngọc Trinh của hiện tại cực 'chanh sả' và luôn hot bởi nhan sắc nở rộ. Ảnh: Tổng hợp, FBNV

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