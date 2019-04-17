Hướng dẫn cách đeo băng đô rửa mặt tiện lợi và thời trang

Thời trang 17/04/2019 14:35

Băng đô là trợ thủ đắc lực cho các chị em, không chỉ là một phụ kiện trang trí thời trang mà còn là vật hữu ích khi rửa mặt, trang điểm tránh tóc lòa xòa trước mặt.

Băng đô là phụ kiện trang trí, làm duyên cho mái tóc rất dễ thương và hợp thời trang cho các bạn gái. Bạn có thể có nhiều băng đô kiểu dáng khác nhau và sử dụng được trong rất nhiều trường hợp. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các cách đeo băng đô rửa mặt tiện lợi và đơn giản nhất cho bạn gái.

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại băng đô với màu sắc đa dạng, có loại băng đô quấn cũng có loại có tai mèo, tai thỏ rất dễ thương, cách đeo băng đô rửa mặt, tẩy trang hay trang điểm cũng khá đơn giản không hề phức tạp như các bạn nghĩ.

Cách đeo băng đô rửa mặt với loại băng đô dán (băng đô cài)

Mách chị em cách đeo băng đô dán rửa mặt, tẩy trang tại nhà
Mách chị em cách đeo băng đô dán rửa mặt, tẩy trang tại nhà

- Đeo băng đô vòng từ phía sau cổ ra đằng trước.

- Kéo 2 mép băng đô lên trước trán (vùng chân tóc) cho vừa khít vòng đầu rồi dán lại.

- Đẩy nhẹ băng đô lên phía trên để băng đô ôm gọn tóc, không để lọt sợi tóc mai nào ra bên ngoài, chỉnh sao cho giữ chặt vùng tóc trước trán và bao quanh hai bên tai, không lỏng lẻo là các bạn đã có thể tiến hành rửa mặt, tẩy trang, tẩy da chết thuận tiện.

Hướng dẫn cách đeo băng đô dán rửa mặt linh hoạt
Hướng dẫn cách đeo băng đô dán rửa mặt linh hoạt

Cách đeo băng đô nơ rửa mặt

Băng đô nơ dây thun có nhiều kiểu dáng dễ thương hình tai thỏ, tai mèo nên được rất nhiều bạn gái yêu thích và chọn dùng. 

 Băng đô tai thỏ, tai mèo rửa mặt xinh xắn
Băng đô tai thỏ, tai mèo rửa mặt xinh xắn

Băng đô tai mèo, tai thỏ từ nơ thun thì đơn giản hơn, được cấu tạo từ dây thun thành một vòng kín, không phải dạng hai đầu dính như băng đô dán nên các bạn chỉ cần kéo vòng băng đô nơ từ phía sau, qua cổ, đưa tóc vào trong phần băng đô, rồi kéo băng đô lên phía trước trán, điều chỉnh kéo dây hai bên tai sao cho sát mép không để tóc mai, tóc mái, tóc hai bên lọt ra ngoài. 

Cách dùng băng đô rửa mặt, tẩy trang, đắp mặt nạ đơn giản
Cách dùng băng đô rửa mặt, tẩy trang, đắp mặt nạ đơn giản

Cách đeo băng đô turban quấn tai thỏ rửa mặt tiện dụng 

Nếu không có băng đô để rửa mặt chuyên dụng các bạn gái cũng có thể tận dụng băng đô turban phụ kiện trang trí mái tóc đẹp xinh của các chị em để quấn thành băng đô rửa mặt cũng rất tiện dụng. 

Chỉ cần quấn băng đô vòng từ đằng sau, bao quanh toàn bộ tóc, quấn lên đầu và thắt lại hình nơ là các bạn đã có thể tận dụng băng đô turban để rửa mặt nhanh chóng.

Dùng băng đô turban quấn tóc để rửa mặt tiện lợi
Dùng băng đô turban quấn tóc để rửa mặt tiện lợi

Lưu ý: Vốn băng đô turban là phụ kiện chứ không hẳn là sản phẩm chuyên dụng như hai loại băng đô rửa mặt ở trên nên khi buộc các chị em nên thắt chặt một chút để băng đô không di chuyển trong lúc rửa mặt tốt hơn. 

Những lưu ý xung quanh đeo băng đô rửa mặt

- Nên chọn loại băng đô co giãn vừa đầu, loại ít co giãn mua về sẽ dễ bị chật, dẫn đến căng nứt chỉ hoặc gây hằn phần trán, ảnh hưởng tuần hoàn và lưu thông máu.

- Chọn băng đô loại vải mềm để quấn chặt cũng không gây hằn trên da. 

- Nên giặt băng đô thường xuyên và giặt bằng tay. Ít nhất tuần 1 lần để đảm bảo vệ sinh, tránh gây mụn, ngứa dị ứng ngược lại cho da. Khi giặt nên giặt nhẹ tay, vắt nhẹ đảm bảo độ bền băng đô sử dụng được lâu dài. 

Lỗ chân lông to thấy rõ trên da mặt nếu bạn cứ vô tư làm những điều này

Lỗ chân lông to thấy rõ trên da mặt nếu bạn cứ vô tư làm những điều này

Thường xuyên mắc phải những thói quen sau khiến lỗ chân lông trên da mặt to ra đáng kể.

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