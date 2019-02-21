Hè này nhất định phải chăm chỉ diện áo sơ mi để vừa che nắng vừa nâng cấp phong cách thời trang hữu hiệu

Chỉ cần phối áo sơ mi theo các công thức này, bạn sẽ trở thành cô nàng hiện đại với phong cách thời trang thu hút, đồng thời bảo vệ cơ thể trước tác động của ánh nắng hiệu quả.

Áo sơ mi chính là món đồ cực kỳ phù hợp để diện trong ngày hè oi ả. Không chỉ mang đến vẻ thời thượng, kiểu áo này còn giúp bạn tránh nắng vượt trội. Phối áo sơ mi với chân váy Đây là sự kết hợp quen thuộc nhưng chưa bao giờ trở nên tầm thường và lỗi mốt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà bạn nên chọn kiểu váy có độ dài sao cho phù hợp.

Chân váy jean chữ A dài phối cùng áo sơ mi sọc caro, giày cao gót màu nude là set đồ phù hợp cho cô nàng công sở - Ảnh: Internet Trẻ trung, khỏe khoắn và có chút điệu đà với áo sơ mi tay loe, chân váy da - Ảnh: Internet Bạn sẽ trở nên dịu dàng, đằm thắm hơn khi diện áo sơ mi cổ thuyền với chân váy midi chấm bi - Ảnh: Internet Chân váy jean ngắn phối cùng áo sơ mi tay phồng vừa cổ điển vừa thời thượng phù hợp với cô gái năng động - Ảnh: Internet Sang chảnh với set đồ gồm chân váy da thêu hoa sẻ tà, áo sơ mi tối màu và giày cao gót mũi nhọn. Ngoài diện đi làm, phụ nữ có thể chọn set đồ này đến các buổi tiệc - Ảnh: Internet Phối áo sơ mi với quần ống rộng Quần ống rộng là một trong những xu hướng thời trang thịnh hành trong năm 2019. Do đó, để bắt kịp "hot-trend", bạn nên diện ngay áo sơ mi cùng với kiểu quần cổ điển này.

Thoải mái nhưng không kém phần sành điệu với quần âu ống rộng, áo sơ mi kẻ sọc - Ảnh: Internet Phối đồ theo phong cách retro với quần âu ống rộng màu nâu và áo sơ mi kẻ sọc đa sắc - Ảnh: Internet Quần jean ống rộng mang đến vẻ đẹp cổ điển, đặc biệt là khi phối cùng áo sơ mi cách điệu có cổ chữ V - Ảnh: Internet Đơn giản nhưng cá tính với quần jean, áo sơ mi kẻ sọc, giày thể thao cổ cao - Ảnh: Internet Quần jean ống loe cực sang chảnh khi phối cùng boots cổ cao - Ảnh: Internet Một gợi ý phối áo mơ mi cách điệu và quần ống rộng khác - Ảnh: Internet Phối áo sơ mi với yếm, đầm hai dây Ngoài chân váy và quần ống rộng, áo sơ mi còn rất phù hợp khi diện cùng đầm hai dây và các loại yếm. Đây là lựa chọn thích hợp với những cô nàng nữ tính, điệu đà. Nhí nhảnh, khỏe khoắn với áo sơ mi sọc caro và váy yếm jean, đi giày thể thao và tất cao - Ảnh: Internet Sang trọng, quyến rũ với đầm hai dây nhung đen, áo sơ mi form rộng. Khi diện set đồ này, phụ nữ nên mở 2 chiếc nút áo đầu để tăng vẻ gợi cảm - Ảnh: Internet Đầm xòe hai dây phối cùng áo sơ mi trắng nhẹ nhàng, nữ tính - Ảnh: Internet Set đồ tuyệt vời cho những cô nàng yêu thích phong cách thời trang Hàn Quốc - Ảnh: Internet Một gợi ý phối đồ cùng áo sơ mi cho những ai ưa chuộng phong cách thời trang retro - Ảnh: Internet Phối áo sơ mi với quần short Bên cạnh áo sơ mi, quần short là món đồ không thể thiếu trong mùa hè. Bạn hoàn toàn có thể phối hợp 2 thiết kế này cùng nhau để sở hữu set đồ cá tính, năng động và trẻ trung. Quần short trắng phối cùng áo sơ mi ngắn tay khỏe khoắn - Ảnh: Internet Vừa điệu đà vừa năng động với quần short màu be, áo sơ mi trắng bèo nhún - Ảnh: Internet Phối áo sơ mi dài theo phong cách giấu quần giúp phái đẹp khoe khéo đôi chân thon dài - Ảnh: Internet Với những cách phối đồ cực kỳ thời thượng và đa dạng trên, phụ nữ hoàn toàn có thể diện áo sơ mi mỗi ngày mà không lo nhàm chán hay đơn điệu.

4 'tuyệt chiêu' phối đồ ngày nắng nóng giúp phái đẹp tự tin tỏa sáng, không lo mồ hôi bết dính Thời tiết nắng nóng dễ khiến cơ thể tiết ra nhiều mồ hôi hơn. Điều này sẽ không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài nếu bạn phối đồ theo 4 bí quyết sau đây.

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