Hè này nhất định phải chăm chỉ diện áo sơ mi để vừa che nắng vừa nâng cấp phong cách thời trang hữu hiệu

Chỉ cần phối áo sơ mi theo các công thức này, bạn sẽ trở thành cô nàng hiện đại với phong cách thời trang thu hút, đồng thời bảo vệ cơ thể trước tác động của ánh nắng hiệu quả.
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Áo sơ mi chính là món đồ cực kỳ phù hợp để diện trong ngày hè oi ả. Không chỉ mang đến vẻ thời thượng, kiểu áo này còn giúp bạn tránh nắng vượt trội.
Phối áo sơ mi với chân váy
Đây là sự kết hợp quen thuộc nhưng chưa bao giờ trở nên tầm thường và lỗi mốt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh mà bạn nên chọn kiểu váy có độ dài sao cho phù hợp.
Phối áo sơ mi với quần ống rộng
Quần ống rộng là một trong những xu hướng thời trang thịnh hành trong năm 2019. Do đó, để bắt kịp "hot-trend", bạn nên diện ngay áo sơ mi cùng với kiểu quần cổ điển này.
Phối áo sơ mi với yếm, đầm hai dây
Ngoài chân váy và quần ống rộng, áo sơ mi còn rất phù hợp khi diện cùng đầm hai dây và các loại yếm. Đây là lựa chọn thích hợp với những cô nàng nữ tính, điệu đà.
Phối áo sơ mi với quần short
Bên cạnh áo sơ mi, quần short là món đồ không thể thiếu trong mùa hè. Bạn hoàn toàn có thể phối hợp 2 thiết kế này cùng nhau để sở hữu set đồ cá tính, năng động và trẻ trung.
Với những cách phối đồ cực kỳ thời thượng và đa dạng trên, phụ nữ hoàn toàn có thể diện áo sơ mi mỗi ngày mà không lo nhàm chán hay đơn điệu.