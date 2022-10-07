Gu thời trang thời thượng cùng phong thái chuẩn celeb của nữ golfer được cho là 'tình tin đồn' của Bi Rain

"Tình tin đồn" của Bi Rain sở hữu nhan sắc xinh đẹp như minh tinh cùng gu thời trang "xịn sò" trong cả đời sống thường ngày lẫn trên sân golf.

Mới đây, một số trang báo của Trung Quốc và Hàn Quốc bất ngờ đưa tin Bi Rain ngoại tình cô gái trẻ sinh năm 1996, hiện đang là golfer chuyên nghiệp. Đặc biệt, dân tình còn nhận xét rằng cô gái này có ngoại hình và phong cách khá giống Kim Tae Hee. Cô gái được cho là "tình tin đồn" của Bi Rain. Thế nhưng, ngay sau đó, đại diện từ công ty quản lý của nam nghệ sĩ đã lên tiếng phủ nhận: "Thật nực cười. Những tin đồn đang lan truyền trên mạng đều là vô căn cứ. Hoàn toàn không phải sự thật. Chúng tôi sẽ tiến hành các hành động pháp lý ngay lập tức".

Phía Kim Tae Hee cũng bác bỏ thông tin trên và cho biết: "Đây thực chất chỉ là tin đồn", "Một thông tin ác ý, ngớ ngẩn đã xuất hiện từ hôm qua". Vợ chồng Bi Rain và Kim Tae Hee phản hồi mạnh mẽ trước tin đồn nam diễn viên ngoại tình. Đứng trước thông tin này, cư dân mạng cũng nhanh chóng tìm ra danh tính và tài khoản mạng xã hội của nữ golfer này. Được biết, cô gái có tên Park Gyeol, là một tay gofl nữ chuyên nghiệp. Cô làn da trắng, sóng mũi cao và nụ cười tỏa nắng. Về phong cách cô cũng diện những trang phục đơn giản và thanh lịch giống bà xã của Bi Rain.

Nữ golfer sở hữu nụ cười tỏa nắng dễ dàng thu hút người đối diện. Dù ăn mặc đơn giản theo lối "kín cổng cao tường" với tông màu chủ đạo là trắng-đen-xám nhưng cô vẫn toát lên khí chất sang chảnh và quyến rũ không thua bất kỳ một nữ idol Hàn Quốc nào. Trên trang cá nhân, cô gái này cũng thường đăng tải các hình ảnh đời thường với vẻ ngoài xinh đẹp, rạng rỡ và phong cách thời trang thanh lịch nhưng không kém phần sang chảnh. Cô nàng diện đầm đen nữ tính đi trên đôi giày cao gót Dior J'Adior Pump sang chảnh, chuẩn phong thái tiểu thư đài cát. Lúc thì theo phong cách thể thao trẻ trung và năng động. Với nhan sắc "không phải dạng vừa" cùng gu thời trang thời thượng, nữ vận động viên được một số tạp chí mời làm gương mặt trang bìa và được các thương hiệu săn đón. Cô thường xuyên cập nhật những hình ảnh chơi golf. Mỗi lần ra sân, người đẹp đều hút trọn ống kính không chỉ bởi nhan sắc mà còn nhờ gu thời trang golf xịn sò, đẹp mắt. Diện set đồ đi đánh golf với gam màu hồng nhưng không hề bị sến giúp vẻ ngoài cô nàng thêm phần ngọt ngào, nữ tính. Mỗi lần ra sân golf, Park Gyeol chiếm trọn spotlight với nhan sắc xinh đẹp của mình. Góc nghiêng hoàn hảo, "vạn người mê" của nữ golfer chuyên nghiệp. Cô nàng ưu ái áo dài tay kín cổng cùng chân váy ngắn hoặc quần short ngắn mỗi khi ra sân. Mũ lưỡi trai là một trong những phụ kiện không thể thiếu của nữ golfer. Vẻ đẹp khỏe khoắn, phong thái chững chạc và chuyên nghiệp của "tình tin đồn" Bi Rain khi khoác lên mình trang phục golf. Park Gyeol sở hữu cả một tủ đồ golf từ sáng màu đến tối màu. Dù là kiểu dáng nào cũng giúp cô khéo khoe được dáng vẻ năng động cùng vóc dáng cân đối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gu-thoi-trang-thoi-thuong-cung-phong-thai-chuan-celeb-cua-nu-golfer-duoc-cho-la-tinh-tin-don-cua-bi-rain-510917.html