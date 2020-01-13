Gợi ý 10 kiểu tóc cực hot, không kén khuôn mặt, cứ cắt là xinh xắn, tươi trẻ ai nhìn cũng khen

Đối với phụ nữ, quần áo, kiểu tóc chính là hai điều quan trọng nhất cần thay đổi trong dịp Tết. Nếu vẫn đang phân vân chưa chọn được phương án phù hợp, hãy tìm kiếm ra kiểu tóc thời thượng mà bạn yêu thích nhất trong 10 gợi ý dưới đây.

Để ăn gian tuổi tác trở nên trẻ trung hơn, phái đẹp có thể chọn kiểu tóc bob duỗi cúp đuôi và mái ngố Hàn Quốc này. Nếu muốn trông cá tính hơn, hãy nhuộm cho mái tóc những tông màu sáng - Ảnh: Internet

Tóc bob nhuộm sáng, đánh rối tự nhiên Đối với những cô nàng ưa chuộng vẻ đẹp bụi bặm, cá tính, kiểu tóc bob ngắn trên cằm, nhuộm sáng và tạo kiểu hơi rối này cực kỳ phù hợp - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn lọn tròn Nếu uốn cúp chữ C mang đến sự nữ tính thì uốn lọn tròn giúp phái đẹp thêm phần gợi cảm và cuốn hút. Kiểu tóc uốn này rất hợp với tông trang điểm nâu ấm - Ảnh: Internet

Tóc lob duỗi tự nhiên Năm 2020, xu hướng tóc thẳng tự nhiên trở nên hot hơn, do đó, hãy bắt kịp xu hướng với kiểu tóc ngắn duỗi thẳng này. Gợi ý cực hay là bạn nên nhuộm các tông nâu trầm để làm tăng vẻ đẹp cho mái tóc - Ảnh: Internet

Tóc bob cắt layer Nếu sở hữu khuôn mặt tròn và muốn trông nó nhỏ nhắn hơn, bạn có thể chọn kiểu tóc bob cắt layer này - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn sóng nước Muốn thay đổi bản thân theo phong cách trưởng thành, cuốn hút và thời thượng, hãy chọn ngay kiểu tóc uốn này. Đặc biệt, tóc uốn sóng nước sẽ rất đẹp khi nhuộm các tông màu khói - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn xù mì Kiểu tóc này được giới trẻ Hàn Quốc đặt tên là tóc uốn 'bà ngoại'. Với những cô nàng yêu thích phong cách retro, cổ điển, kiểu tóc này là lựa chọn hàng đầu - Ảnh: Internet

Tóc lob uốn lọn đuôi Những chị em làm việc trong môi trường công sở, kinh doanh sẽ rất hợp với kiểu tóc này. Tóc lob uốn lọn đuôi, dập phồng chân kết hợp cùng mái rẽ ngôi mang đến vẻ ngoài của quý cô thành đạt - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn đuôi mái thưa Để trông trẻ trung và nhí nhảnh hơn tuổi thật, hãy chọn kiểu tóc bob uốn đuôi kết hợp cùng mái thưa. Lưu ý, hãy giữ nguyên màu tóc đen tự nhiên để đạt được hiệu quả tốt nhất - Ảnh: Internet

Hy vọng bạn sẽ tìm được lựa chọn phù hợp nhất trong 10 kiểu tóc thời thượng trên để thay đổi bản thân trong dịp Tết sắp đến.