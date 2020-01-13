Gợi ý 10 kiểu tóc cực hot, không kén khuôn mặt, cứ cắt là xinh xắn, tươi trẻ ai nhìn cũng khen

Đối với phụ nữ, quần áo, kiểu tóc chính là hai điều quan trọng nhất cần thay đổi trong dịp Tết. Nếu vẫn đang phân vân chưa chọn được phương án phù hợp, hãy tìm kiếm ra kiểu tóc thời thượng mà bạn yêu thích nhất trong 10 gợi ý dưới đây.
Gợi ý 10 kiểu tóc thời thượng dịp Tết
Tóc lob ngang vai uốn lọn bồng bềnh kết hợp với kiểu mái dài rẽ ngôi mang đến vẻ ngoài cổ điển, nữ tính - Ảnh: Internet
Để ăn gian tuổi tác trở nên trẻ trung hơn, phái đẹp có thể chọn kiểu tóc bob duỗi cúp đuôi và mái ngố Hàn Quốc này. Nếu muốn trông cá tính hơn, hãy nhuộm cho mái tóc những tông màu sáng - Ảnh: Internet
Hy vọng bạn sẽ tìm được lựa chọn phù hợp nhất trong 10 kiểu tóc thời thượng trên để thay đổi bản thân trong dịp Tết sắp đến.