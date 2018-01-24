Điểm danh 5 kiểu tóc ngắn cực kỳ đáng yêu cho cô nàng mặt tròn, không thử thì phí cả đời

Hãy tham khảo ngay 5 kiểu tóc ngắn cho mặt tròn xinh lung linh dưới đây, để nổi bật và tự tin hơn trước đám đông.

Tóc ngắn là xu hướng có khả năng "biến hoá khôn lường" để bạn thoả thích lựa chọn. Ưu điểm của những kiểu tóc ngắn là sự cá tính , tươi trẻ và đầy lôi cuốn. Không chỉ vậy, chúng còn giúp cho các cô nàng mũm mĩm che đi khuyết điểm một cách hoàn hảo, khiến gương mặt trở nên thanh tú và thon gọn hơn.

Với sự trẻ trung, cá tính nhưng không kém phần nhẹ nhàng, đáng yêu, kiểu tóc ngắn mái thưa là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng có gương mặt tròn trịa. Các nàng có thể tha hồ biến tấu, tạo kiểu cực chất cho bản thân với tóc ngắn mái thưa này. Đây còn là kiểu tóc giúp các quý cô "ăn gian" tuổi cực kỳ xuất sắc.

Cô nàng Eunha của nhóm nhạc GFriend’s (Hàn Quốc) là tín đồ trung thành của kiểu tóc ngắn mái thưa, đây là một trong những kiểu phù hợp nhất cho khuôn mặt tròn - Ảnh: Internet

Tóc ngắn ngang vai xoăn sóng thời thượng là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn gái sở hữu gương mặt tròn. Kiểu tóc ngắn xinh lung linh này là cách tốt nhất để tăng độ dày cho mái tóc và tôn nên những nét đáng yêu, dễ thương trên khuôn mặt.

Tóc ngắn, đặc biệt là các kiểu dành cho mặt tròn đang trở thành trào lưu làm đẹp tại nhiều quốc gia châu Á - Ảnh: Internet

Tóc ngắn pixie cá tính

Kiểu tóc pixie đơn giản nhưng cực kỳ cá tính sẽ giúp bạn trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Kiểu tóc ngắn có đôi chút nổi loạn nhưng không kém phần duyên dáng, thanh lịch này là style lý tưởng dành cho các nàng sở hữu gương mặt tròn thay đổi diện mạo bản thân.

Kiểu tóc ngắn pixie cực kỳ cá tính đang được nữ ca sĩ Tóc Tiên lăng xê nhiệt tình. Những nàng sở hữu gương mặt tròn hoàn toàn có thể cắt kiểu tóc này - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn cụp

Kiểu tóc bob uốn cụp tinh tế kết hợp thêm vài sợi hightlight màu sáng được dự đoán là xu hướng "đinh" của mùa xuân hè 2018. Đặc biệt, kiểu tóc ngắn cá tính này sẽ giúp khuôn mặt trông thon gọn và quyến rũ hơn.

Một chút màu omber cho mái tóc ngắn giúp gương mặt tròn trở nên thon gọn, tươi sáng và cực kỳ nổi bật - Ảnh: Internet

Tóc ngắn mái rẽ ngôi

Kiểu tóc ngắn ngang vai rẽ ngôi giữa đơn giản nhưng có thể giúp cho các cô nàng mặt tròn sở hữu ngay khuôn mặt V-line, thon gọn tức thì. Phần tóc mái được chia đều về hai bên, nhờ vậy những khuyết điểm được che đi, khuôn mặt trở nên thanh tú và trẻ trung hơn rất nhiều.

Tóc ngắn ngang vai rẽ ngôi giữa kết hợp với xoăn sóng sẽ là một style cực chất cho nàng trong mùa xuân hè năm nay - Ảnh: Internet

Với những kiểu tóc ngắn dành cho mặt tròn phía trên, các nàng sở hữu mặt "bánh bao", mũm mĩm sẽ không còn e ngại mỗi khi xuất hiện chốn đông người nữa.