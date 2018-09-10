Chọn giày cho bà bầu thế nào để thoải mái mà vẫn đẹp suốt thai kỳ

Thời trang 10/09/2018 15:04

Làm sao để chọn giày cho bà bầu cảm thấy dễ chịu, không bị phù chân mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ trong suốt thai kỳ là một điều không hề dễ dàng.

Khác với khi chưa mang thai, các chị em không ngại diện những đôi giày cao gót thì nay khi đang mang thai bé yếu tố an toàn được đặt lên hàng đầu, việc chọn giày cho bà bầu phải phù hợp sao cho đi thật êm ái giúp đôi chân được thư giãn.

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Chọn giày dép cho bà bầu quan trọng nhất phải chú ý đến chất liệu

Khi mang thai cơ thể ban sẽ tăng lên với rất nhiều áp lực dồn lên đôi chân. Một đôi giày thoải mái phù hợp sẽ giúp bà bầu cảm thấy tự tin và dễ chịu hơn khi di chuyển. Tìm hiểu xem cách chọn giày dép cho bà bầu như thế nào là chuẩn nhất.

Giày thể thao giảm áp lực thai nhi, tạo sự thoải mái

Việc luyện tập thể dục thể thao giảm phù nề và tăng cường sức khỏe khi mẹ bầu mang thai là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên trong các hoạt động thường ngày, bà bầu vẫn có thể sử dụng giày thể thao để kết hợp với đủ các loại trang phục khác nhau, đem đến sự trẻ trung và năng động.

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Giày thể thao vừa trẻ trung, thoải mái lại dễ phối đồ

Một đôi giày thể thao sẽ đem lại cảm giác êm ái nhẹ nhàng cho đôi chân cùng với đó là phần đế được thiết kế bám giúp người sử dụng tránh trường sự trơn trượt trong quá trình di chuyển.

Trong suốt thai kỳ, mẹ bầu có thể lên cân khá nhiều và bị phù nề tay chân do tích nước. Bởi vậy, hãy chọn mua những đôi giày thể thao rộng rãi, có phần lót giày lưới êm để tránh trường hợp chân bạn tăng size so với trước đây.

Giày gót thấp dành cho bà bầu

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Giày gót thấp với đế rộng đem lại cảm giác an toàn khi di chuyển

Bà bầu vẫn có thể chọn đi những đôi giày cao gót nếu thích điệu đà một chút. Để đảm bảo an toàn và dễ chịu nhất cho cả mẹ và bé, bà bầu nên chọn những đôi giày gót thấp dưới 5cm, phần đế rộng và làm từ chất liệu tốt để tránh trơn trượt khi di chuyển.

Một đôi giày cao gót tốt nhất cho bà bầu là đôi giày đế vuông, chất liệu êm chân và đế chống trơn.

Giày búp bê bệt nữ tính

Giày búp bê đế bệt hoặc đế khoảng 1.5cm là sự lựa chọn cực kỳ an toàn cho bà bầu và dễ dàng kết hợp với mọi loại trang phục. Tuy nhiên, với những mẹ bầu bắt đầu có hiện tượng phù nề thì nên cân nhắc chọn giày búp bê có kích cỡ phù hợp với đôi chân của mình.

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Giày búp bê bệt vừa nữ tính lại dễ xỏ, không cần phải cúi gập người

Đừng vì tiếc rẻ những đôi giày vẫn đi thời con gái mà cố gắng “ních” chân vào dù đã chật. Giày chật có thể cản trở việc lưu thông máu và khiến cả mẹ lẫn em bé không thoải mái trong mọi hoạt động.

Xăng đan thời trang

So với dép tông thì xăng đan đem lại cảm giác thoáng mát tương đương mà vẫn đảm bảo sự thoải mái cho người sử dụng. Vẫn với phương châm cũ, lựa chọn phần đế và chất liệu tốt, đảm bảo êm chân. Còn lại tất cả những mẫu xăng đan bà bầu đều có thể sử dụng thoải mái mà không cần lăn tăn điều gì.

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Có nhiều lựa chọn xăng đan thời trang cho bà bầu

Chọn giày dép cho bà bầu không phải điều quá khó khăn, chỉ cần bà bầu chú ý đến chất liệu và chọn giày dép thoải mái, rộng rãi hơn một chút để phòng trừ trường hợp tăng cân.

Quy tắc hàng đầu khi chọn giày cao gót cho người thấp chân ngắn

Quy tắc hàng đầu khi chọn giày cao gót cho người thấp chân ngắn

Chọn giày cao gót cho người chân ngắn cũng cần phải theo một số tiêu chí để giúp tạo cảm giác đôi chân dài và thon gọn vừa phải, không quá “lênh khênh”.

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