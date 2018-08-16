Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này

Thời trang 16/08/2018 10:39

Sau đây là bí quyết chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng, chị em nên học ngay để luôn xuất hiện với phong cách thời thượng, chỉn chu nhất.

Nếu mỗi ngày bạn đều gặp phải tình trạng không biết mặc gì, hãy học ngay những mẹo phối đồ sau đây từ Brightside.

Với váy bút chì

Đây là thiết kế quen thuộc đối với phụ nữ làm việc văn phòng. Để kiểu chân váy này trở nên hoàn hảo nhất khi diện trên người, bạn nên chọn đi cùng các kiểu giày cao gót đế thấp, thoải mái.

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này - Ảnh 1
Chân váy bút chì phù hợp nhất với giày gót thấp thoải mái - Ảnh: Brightside

Với váy tà chéo

Khi diện kiểu váy có thiết kế giống đóa hoa Tulip này, bạn nên chọn giày có độ cao che phủ mắt cá chân, đồng thời hở mũi chân là hoàn hảo nhất. 

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này - Ảnh 2
Các kiểu giày che phủ mắt cá chân sẽ phù hợp với thiết kế váy tà chéo - Ảnh: Brightside

Với váy xòe

Các chuyên gia thời trang luôn khuyến khích phụ nữ đi giày cao gót đế nhọn mỗi khi diện váy dạng xòe. Đây là bộ đôi hoàn hảo trong các bữa tiệc. 

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này - Ảnh 3
Giày cao gót đế nhọn là bộ đôi hoàn hảo với kiểu váy xòe bồng bềnh - Ảnh: Brightside

Với váy quấn 

Đây là kiểu váy cổ điển đang rất thịnh hành. Thiết kế này phù hợp với các mẫu giày đế bệt hoặc gót vuông thấp. Để làm tăng thêm vẻ vintage cho set đồ, bạn nên đi cùng sandal. 

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này - Ảnh 4
Váy quấn cổ điển phù hợp nhất với các dạng giày, sandal đế thấp, bệt - Ảnh: Brightside

Với váy dáng chữ A

Kiểu váy này rất thông dụng và được rất nhiều phụ nữ ưa chuộng. Thiết kế này phù hợp với mọi mẫu giày. Nếu bạn có thân hình cân đối, hãy chọn giày cao gót. Ngược lại, giày thể thao sẽ phù hợp với những cô nàng mũm mĩm. 

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này - Ảnh 5
Chân váy dáng chữ A rất đơn giản khi phối đồ hay chọn giày - Ảnh: Brightside

Với váy chữ A ngắn

Tùy theo chất liệu mà bạn tìm ra kiểu giày phù hợp với thiết kế váy này. Nếu mặc chân váy A ngắn bằng da, hãy đi cùng đôi boots đế vuông. Ngược lại, nếu là chất liệu vải nhẹ nhàng hơn, bạn nên phối cùng giày cao gót mũi nhọn.

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này - Ảnh 6
Chân váy ngắn trên gối có thể phối cùng boots hoặc giày cao gót mũi nhọn - Ảnh: Brightside

Với váy midi 

Chân váy midi là kiểu dáng che khuyết điểm ngoại hình rất tuyệt vời. Kiểu chân váy vừa xòe vừa dài này là bộ đôi với các thiết kế giày, sandal đế bệt và cao gót đế vuông.

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này - Ảnh 7
Váy midi phù hợp với giày cao gót đế vuông hở mũi chân - Ảnh: Internet

Với váy maxi

Chân váy maxi có rất nhiều kiểu dáng, do đó, được phối theo phong cách đa dạng. Điều này có nghĩa là tùy vào cách phối mà bạn nên chọn mẫu giày sao cho phù hợp. 

Nếu diện chân váy maxi ôm body với áo croptop, bạn nên đi với sandal cao gót dây mảnh. Trong trường hợp chọn váy maxi xòe bồng bềnh, hãy đi cùng giày cao gót mũi nhọn. Ngoài ra, nếu muốn phá cách, bạn có thể diện kiểu váy này với boots cổ cao.

Muốn trở thành người sành thời trang, chỉ cần học ngay cách chọn giày phù hợp với 8 kiểu váy thông dụng này - Ảnh 8
Chân váy maxi nếu phối theo phong cách khác nhau sẽ phù hợp với những mẫu giày khác nhau - Ảnh: Brightside

Với những mẹo chọn lựa giày trên, chắc chắn bạn sẽ luôn sở hữu diện mạo thời trang, chỉn chu nhất. 

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