Quy tắc hàng đầu khi chọn giày cao gót cho người thấp chân ngắn

Không phải người thấp thì cứ nhắm mắt chọn bừa cho mình một đôi giày cao gót có phần đế thật cao. Chọn giày cao gót cũng cần phải tuân thủ những quy tắc giúp đôi chân dài và thon. Chọn giày cao gót cho người thấp bé, chân ngắn cần phải lưu ý những điều sau để tránh gây phản tác dụng khiến khuyết điểm chiều cao càng lộ rõ hơn.

Giày cao gót hở mũi rất thoáng mát, phù hợp với mùa hè nóng bức. Giày hở mũi tạo cảm giác chân bạn thực sự dài và thon thả. Phần mũi hở ra chỉ nên nhỏ vừa phải, không nên quá lớn vì như vậy bạn có thể chọn sang dáng xăng đan cao gót trông sẽ trẻ trung và đỡ lỗi thời hơn.

Chọn giày cao gót cho người chân ngắn cần lưu ý để tránh tạo cảm giác như đang đi “cà kheo”

Giày cao gót hở một chút mũi giúp tôn lên nét nữ tính của bạn gái

Một đôi giày cao gót hở mũi hoàn hảo cho người thấp là một đôi giày được thiết kế đơn giản không quá cầu kỳ, phần gót gọn gàng và không nên có dây buộc ở phần cổ chân chúng có thể sẽ “tố cáo” đôi chân ngắn của bạn.

Chọn giày gót nhọn

Chân ngắn không nên đi giày đế xuồng vì có thể khiến chân bạn trông bàn chân bạn nặng nề hơn. Ngoài ra, giày đế xuồng còn khiến người khác chú ý đến phần đế giày của bạn nhiều hơn, từ đó mà chiều cao thực sự của bạn bị “tố cáo” rõ ràng và đôi chân đã ngắn trông lại càng cục mịch hơn.

Những đôi giày đế xuồng vừa phải có thể chấp nhận, nhưng nếu muốn có diện mạo trẻ trung, chuyên nghiệp thì tốt nhất chân ngắn hãy chọn cho mình một đôi giày gót nhọn.

Giày gót nhọn giúp bạn gái thấp bé trông thanh thoát và cao ráo hơn

Giày gót nhọn không những giúp những cô nàng nấm lùn trông thanh thoát hơn mà còn giúp tổng thể trang phục trông gọn gàng và lịch sự. Nếu ưa thích sự thoải mái, bạn có thể lựa chọn những đôi giày gót nhọn với chiều cao khoảng 3-5cm để thoải mái khi hoạt động.

Nếu muốn đạt chiều cao vượt trội hơn, bạn có thể lựa chọn những đôi giày cao 7-9cm với phần đế phía trước hơi độn cao một chút để bớt đi độ dốc khi bạn xỏ giày. Tuy nhiên, tương tự như giày đế xuồng, phần đế phía trước nâng mũi giày nên dày vừa phải để không làm cho đôi giày bạn đi trông nặng nề.

Chọn xăng đan cao gót

Riêng đối với xăng đan cao gót, nàng chân ngắn hoàn toàn có thể chọn những kiểu dép có phần dây buộc ở cổ chân xinh xắn. Tuy nhiên cần lưu ý một điều là xăng đan nên chọn những loại có phần quay nhỏ vừa phải, độ cao trung bình để tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển. Xăng đan cao gót có thể kết hợp cùng chân váy dài hoặc quần ống suông để đôi chân bạn trông dài hơn và gọn hơn.

Xăng đan cao gót mát mẻ, dễ phối đồ trong mùa hè

Chọn giày cao gót tông màu nude

Một đôi giày màu đen nổi bật, tương phải với đôi chân sẽ càng làm lộ rõ bạn đang đi một đôi giày cao lênh khênh. Dựa theo tiêu chí những trang phục, phụ kiện đơn sắc sẽ giúp ăn gian được chiều cao, bạn nên chọn những dáng giày cao gót có tông màu gần với màu da chân của mình để nhằm tạo cảm giác đôi chân bạn thực sự dài thẳng tắp như vậy.

Một đôi giày màu nude giúp người khác khi nhìn vào đôi chân không bị ảnh hưởng bởi sự tương phản màu sắc, tạo cảm giác đôi chân thẳng dài

Dù bạn chọn cho mình loại giày cao gót nào thì cũng nên chú ý đến cách phối đồ sao cho thật phù hợp với những cô nàng có dáng người thấp bé và đôi chân ngắn. Con gái chân ngắn cũng rất đáng yêu, bạn không cần phải quá gắng sức đi những đôi giày cao gót quá sức để khiến bản thân không thoải mái và dễ sinh các bệnh lý về cột sống. Hãy chọn theo các quy tắc trên và lựa lấy một đôi giày có độ cao vừa phải phù hợp với mình bởi một đôi giày tốt sẽ có thể đưa ta đến những nơi tốt đẹp hơn.