Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục'

Thời trang 12/11/2022 07:39

Khán giả nhận xét rằng mỗi khi Triệu Lệ Dĩnh diện suit đều toát lên được khí chất "tổng tài" cùng thần thái sang chảnh, khó có thể rời mắt.

Triệu Lệ Dĩnh là cái tên có sức hút nhất trong dàn tiểu Hoa sau 85 của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Dù được đánh giá cao về khoản diễn xuất nhưng về mặt thời trang, Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên bị nhận xét là "diện đồ hiệu như đồ chợ". 

Nếu ngày thường cô chọn cách ăn mặc ngọt ngào, quyến rũ thì sau khi lên chức mẹ, cô bắt đầu thử nhiều phong cách thời trang hơn và điều này đã thành công thu hút sự quan tâm của cư dân mạng cũng như người hâm mộ. 

Đặc biệt, những lúc mà Triệu Lệ Dĩnh mặc suit, điểm thêm chút son đỏ thì trông quyến rũ hơn hẳn, phong cách này của mỹ nhân sinh năm 1987 thật sự được khá nhiều lời khen. Mà khởi nguồn cho việc Triệu Lệ Dĩnh chăm mặc tây trang xuất phát từ những lần cô ấy đi làm đại diện thương hiệu.

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 1

Khi Triệu Lệ Dĩnh vừa chính thức trở thành người đại diện dòng dưỡng da của Dior Trung Quốc. Trong loạt ảnh quảng bá này, Triệu Lệ Dĩnh mang đến hình ảnh sang xịn chuẩn thiếu phu nhân tài phiệt khi diện bộ suit trắng lịch lãm, tóc rẽ ngôi, trang điểm đơn giản nhưng nền nã, sang chảnh. 

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 2

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 3

Trong năm nay, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã trở thành người đại diện của Christian Louboutin Beauty. Trong bộ ảnh quảng cáo đầu tiên mà Triệu Lệ Dĩnh chụp cho Christian Louboutin, cô ấy đã khoác lên mình bộ suit màu đỏ rực rỡ, phối thêm cách trang điểm khá góc cạnh và sắc sảo. Trong bộ ảnh này của nàng mỹ nhân Hoa Thiên Cốt, netizen đã rất bất ngờ vì nữ diễn viên trông cực kỳ cuốn hút và không thể rời mắt.

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 4

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 5

Ở quảng cáo tiếp theo của Christian Louboutin, Triệu Lệ Dĩnh lại tiếp tục khoác trên mình bộ suit màu đen. Không ngoài dự đoán của mình, nữ diễn viên lại trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn nhờ vào phong cách sang chảnh và rất ấn tượng này.

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 6

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 7

Tiếp theo, Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn cách trang điểm nhẹ nhàng hơn một chút nhưng buộc tóc đuôi ngựa, tạo nên vẻ cá tính và quyền lực khi chụp ảnh quảng cáo cho Longines. 

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 8

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 9

Trong lần chup ảnh quảng cáo cho mỹ phẩm NARS, Triệu Lệ Dĩnh khiến người hâm mộ khá bất ngờ khi cô thay đổi hình ảnh, trang điểm đậm, mặc đồ đen trông khá ngầu.

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 10

Trong một lần xuất hiện tại buổi livestream, cô chọn cho mình vest xanh phối với quần ngắn cùng màu và boot cao, tạo hình đơn giản nhưng siêu cool và "điển trai", có thể thấy "khẩu vị" trong mảng thời trang của cô đã thay đổi không ít. 

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 11

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 12

Trước đó, cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh khi đến tham gia cuộc họp tại Hà Bắc. Trong ảnh, Triệu Lệ Dĩnh mặc bộ vest màu xanh da trời, thiết kế vừa thanh lịch vừa có khí chất.

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 13

Bên cạnh đó, nhiều lần nữ diễn viên còn mang hình ảnh "tổng tài" lên phim khiến người hâm mộ ngẩn ngơ mãi không thôi khi bùng nổ về visual và thần thái. 

Ở vai diễn bác sĩ Thẩm Vũ trong bộ phim truyền hình Ai Là Hung Thủ, với đặc trưng nghề nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh cũng thường phải mặc vest. Mặc dù chỉ là những bộ vest khá đơn giản nhưng có thể thấy dù là phong cách nào thì người đẹp này cũng đều tạo ra cảm giác phù hợp và vô cùng thu hút.

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 14

Choáng ngợp trước khí chất 'tổng tài' của Triệu Lệ Dĩnh mỗi khi diện suit: thần sắc của 'bà mẹ 1 con' khiến fan 'đổ gục' - Ảnh 15

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ "u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt

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