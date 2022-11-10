Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ "u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt

Thời trang 10/11/2022 17:35

Ngoài những đôi giày cao gót nữ tính thì dép lê như món đồ không thể thiếu với các mỹ nhân Việt. Items này vừa tiện lợi khi di chuyển lại còn trẻ trung phối với đủ mọi outfit.

Hồ Ngọc Hà

Có thể nói, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà là một trong những người đẹp Vbiz "mê mệt" với các mẫu dép lê nhất. Khán giả có thể thấy, cô rất chuộng dép lê bản to đến từ các brand Chanel, Dior để phối với đủ mọi kiểu đồ, đặc biệt là mẫu dép quai bản to. Mẫu dép này mang lại cảm giác thoải mái cho bà mẹ ba con, lên chân cực xinh và tôn da vô cùng.

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 1

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 2

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 3

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 4

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 5

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 6

Đoàn Di Băng

Đoàn Di Băng vốn là tay chơi đồ hiệu có tiếng của showbiz Việt, nữ đại gia thường xuyên diện outfit đơn giản phối cùng dép lê và túi hiệu đắt đỏ làm điểm nhấn. Không cần lên đồ cầu kỳ, Đoàn Di Băng vẫn xinh đẹp, thậm chí trẻ ra vài tuổi với trang phục này.

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 7

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 8

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 9

 

Phương Trinh Jolie

Phương Trinh Jolie cũng là một trong những mỹ nhân Việt sở hữu bộ sưu tập dép lê với đủ mọi kiểu dáng. Người đẹp thường mix&match dép lê với item đắt đỏ này trong những chuyến du lịch, dã ngoại cùng gia đình. Mỗi khi diện outfit này, bà xã Lý Bình được nhiều khán giả nhận xét không những sành điệu mà còn kỳ trẻ trung. 

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 10

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 11

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 12

Á hậu Huyền My

Á hậu Huyền My nổi tiếng trong giới là sao Việt chơi đồ hiệu có tiếng và có gu ăn mặc đa dạng. Mỗi set đồ người đẹp diện dù đơn giản hay cầu kỳ đều được đông đảo khán giả đánh giá cao. Người hâm mộ không ít lần bắt gặp Huyền My diện trang phục đơn giản với dép lê, xách trên tay túi hiệu. Sự kết hợp của Huyền My trong việc lựa chọn dép lê, túi hiệu đồng điệu với nhau giúp cho diện mạo thêm phần nổi bật, thu hút.

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 13

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 14

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 15

Cùng ngắm nhìn thêm những màn phối đồ với dép lê cực kỳ trẻ trung của dàn người đẹp Vbiz khác nhé:

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 16

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 17

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 18

Mỹ nhân Việt 'cuồng' dép lê vừa tiện vừa sang: Hà Hồ 'u mê' từ nhà ra phố, đi thảm đỏ cũng mang nốt - Ảnh 19

'Vợ streamer giàu nhất Việt Nam' đi ăn cưới toàn mặc đồ đen nhưng visual thì cứ sáng chói cả khung hình

'Vợ streamer giàu nhất Việt Nam' đi ăn cưới toàn mặc đồ đen nhưng visual thì cứ sáng chói cả khung hình

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