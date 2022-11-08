'Vợ streamer giàu nhất Việt Nam' đi ăn cưới toàn mặc đồ đen nhưng visual thì cứ sáng chói cả khung hình

Đặc biệt những lần lên đồ đi ăn cưới, dù đã tinh tế chọn trang phục màu đen, ngoại hình của mỹ nhân sinh năm 2002 vẫn nổi bật, thậm chí có phần "lăm le" chiếm spotlight cô dâu.

Xoài Non không còn cái tên xa lạ với giới trẻ. Bên cạnh là bà xã của streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis, cô còn nhận được sự chú ý bởi nhan sắc lai Tây ấn tượng, bất chấp mọi góc ảnh. Với ngoại hình nổi bật, người đẹp luôn thu hút sự chú ý khi xuất hiện trước khán giả.

Mới đây nhất, khi tham dự đám cưới của Masew, dù cũng tuân thủ đúng dresscode đã quy định trên thiệp mời. Xoài Non chọn bộ đồ màu đen đơn giản với chi tiết xẻ trước ngực cùng mái tóc vàng nổi bật.

Bà xã Xemesis nhanh chóng trở thành tâm điểm, bất chấp camera thường và cả điều kiện ánh sáng yếu.

Không cần khoác lên người những bộ cánh cầu kỳ, lộng lẫy, Xoài Non vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người, thậm chí có thể lấn át cả cô dâu vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp như thể phát sáng giữa đám đông.

Đây không phải là lần đầu tiên Xoài Non được chú ý khi dự tiệc, trước đó không lâu khi dự hôn lễ của Streamer Bomman và MC Minh Nghi, hình ảnh Xoài Non tại tiệc cưới nhanh chóng viral mạng xã hội.

Dù diện trang phục đơn giản với chi tiết áo cut-out, tóc búi cao gọn gàng, Xoài Non cũng chiếm trọn spotlight với làn da trắng sáng trong khung ảnh chụp chung với nhân vật chính.

Dù ở góc độ nào, chất lượng ảnh thấp ra sao thì nhan sắc của nàng hot girl 10x vẫn khiến dân tình "điêu đứng" vì quá đỗi xinh đẹp.

Ở nhiều góc quay, nhan sắc "tỷ lệ vàng" của nàng hot girl 10x "đốn tim" cư dân mạng.

Mỗi lần tham dự tiệc cưới, Xoài Non đều được đánh giá cao bởi cách chọn đồ khéo léo. Người đẹp ưu tiên các trang phục tối màu để tránh làm bản thân quá nổi bật, lấn lướt cả nhân vật chính. Dù vậy, sắc vóc cực phẩm của mỹ nhân sinh năm 2002 cũng đủ giúp cô thu hút mọi ánh nhìn từ người khác.

Tại đám cưới của Pino, Xoài Non chọn áo len đen dài tay phối cùng quần jeans đậm dài. Trang phục hết sức đơn giản là vậy nhưng khi đứng chung khung hình cùng cô dâu, Xoài Non vẫn toát ra được khí chất riêng vô cùng nổi bật.

Dù có xuất hiện với phong cách "tổng tài", kín như bưng, Xoài Non vẫn nổi bần bật với nhan sắc ấn tượng cùng thần thái sang chảnh.

Có thể thấy, Xoài Non rất biết cách phối đồ thông minh và tiết chế khi đi đám cưới khiến nhiều người lại càng yêu mến người đẹp hơn.