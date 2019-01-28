Cắt tóc ngắn nhưng vẫn muốn điệu đà, nhí nhảnh trong dịp Tết, học ngay 5 cách tạo kiểu này

Dưới đây là 5 cách tạo kiểu cho tóc ngắn cực kỳ phù hợp với cô nàng ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.

Tóc ngắn trong suy nghĩ của đại đa phần mọi người đều mang vẻ cá tính, năng động. Tuy nhiên, nếu biết cách tạo kiểu, dù bạn sở hữu mái tóc dài hay ngắn thì vẫn có thể sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính và điệu đà.

Bạn là cô nàng khéo léo và tỉ mỉ, hãy học ngay các kiểu tết như vương miệng, tết hai bên để áp dụng cho mái tóc ngắn của mình.

Tết tóc kiểu vương miệng vừa nữ tính vừa sang trọng, phù hợp với các bữa tiệc tùng - Ảnh: Internet

Tết một bên cũng là phương án làm tăng vẻ ngoài nữ tính mà bạn nên lựa chọn - Ảnh: Internet

Để thêm phần nhí nhảnh và trẻ trung, bạn có thể chọn cách tết hai bên cho mái tóc ngắn. Hãy để mái thưa để không khiến khuôn mặt trông to hơn - Ảnh: Internet

Cài thêm phụ kiện

Đơn giản chỉ là thêm một chiếc kẹp hoa, băng đô hay chiếc nơ, mái tóc ngắn vốn cá tính sẽ trở nên ngọt ngào, điệu đà ngay.

Cô nàng kẹo ngọt chắc chắn sẽ rất yêu thích kiểu băng đô kim loại lấp lánh này - Ảnh: Internet

Không cần buộc hay tết cầu kì, bạn chỉ cần cài khéo léo chiếc băng đô có màu sắc tươi sáng, mái tóc ngắn cá tính sẽ trở nên điệu đà ngay - Ảnh: Internet

Một chiếc băng đô vải họa tiết cũng đủ giúp bạn gái thêm phần nữ tính - Ảnh: Internet

Buộc đuôi ngựa thấp

Đối với những cô nàng vụng về và lười biếng, buộc đuôi ngựa thấp là lựa chọn hoàn hảo vì vừa mang đến vẻ nữ tính đúng ý muốn vừa rất dễ dàng thực hiện.

Một ưu điểm đáng chú ý của kiểu tóc này là buộc càng tự nhiên càng đẹp.

Buộc đuôi ngựa thấp, khéo léo uốn xoăn những sợi tóc mai, chắc chắn, bạn sẽ sở hữu ngay nhan sắc ngọt ngào, nữ tính - Ảnh: Internet

Bạn sẽ trẻ ra đến vài tuổi nếu chọn kiểu tóc buộc đuôi ngựa thấp, xõa phần tóc ngắn sau gáy - Ảnh: Internet

Tuy đơn giản nhưng tóc buộc đuôi ngựa thấp mang đến vẻ ngoài quyến rũ và điệu đà cho phụ nữ vì những sợi tóc ngắn xõa tự nhiên - Ảnh: Internet

Uốn xoăn bồng bềnh

Nếu không có thời gian để buộc, tết hay thêm phụ kiện, bạn nên chọn một kiểu uốn cho tóc ngắn. Trong đó, tóc uốn xoăn gợn sóng bồng bềnh hoặc uốn lọn tròn phần đuôi là 2 kiểu được ưa chuộng nhất hiện nay. Để trông mới mẻ hơn, hãy nhuộm cho mái tóc một màu sắc yêu thích nào đó.

Mái tóc uốn xoăn gợn sóng ngắn ngang cằm không chỉ mang đến vẻ ngoài trẻ trung mà còn giúp bạn gái thêm phần cổ điển - Ảnh: Internet

Vừa muốn điệu đà vừa nổi bật, mái tóc ngắn uốn xoăn gợn sóng nhuộm màu nâu ánh đỏ là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn - Ảnh: Internet

Tóc ngắn uốn xoăn đuôi, nhuộm màu nâu socola cực kỳ điệu đà là phong cách rất được ưa chuộng trong dịp Tết đến - Ảnh: Internet

Nếu đang sở hữu mái tóc ngắn và cảm thấy nhàm chán, hãy học ngay 5 cách tạo kiểu trên, chắc chắn trong dịp Tết này, bạn sẽ trông cực kỳ thu hút, điệu đà và nữ tính.