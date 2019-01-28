Cắt tóc ngắn nhưng vẫn muốn điệu đà, nhí nhảnh trong dịp Tết, học ngay 5 cách tạo kiểu này

Nếu nghĩ tóc ngắn chỉ phù hợp với phong cách cá tính, năng động thì bạn đã hoàn toàn sai. Hãy học ngay 5 cách tạo kiểu sau đây, bạn sẽ trở nên trẻ trung, điệu đà và nữ tính hơn rất nhiều.
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Tóc ngắn trong suy nghĩ của đại đa phần mọi người đều mang vẻ cá tính, năng động. Tuy nhiên, nếu biết cách tạo kiểu, dù bạn sở hữu mái tóc dài hay ngắn thì vẫn có thể sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính và điệu đà.
Dưới đây là 5 cách tạo kiểu cho tóc ngắn cực kỳ phù hợp với cô nàng ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng, nữ tính.
Cách tạo kiểu cho mái tóc ngắn
Buộc củ tỏi
Tết tóc ngắn
Bạn là cô nàng khéo léo và tỉ mỉ, hãy học ngay các kiểu tết như vương miệng, tết hai bên để áp dụng cho mái tóc ngắn của mình.
Cài thêm phụ kiện
Đơn giản chỉ là thêm một chiếc kẹp hoa, băng đô hay chiếc nơ, mái tóc ngắn vốn cá tính sẽ trở nên ngọt ngào, điệu đà ngay.
Buộc đuôi ngựa thấp
Đối với những cô nàng vụng về và lười biếng, buộc đuôi ngựa thấp là lựa chọn hoàn hảo vì vừa mang đến vẻ nữ tính đúng ý muốn vừa rất dễ dàng thực hiện.
Một ưu điểm đáng chú ý của kiểu tóc này là buộc càng tự nhiên càng đẹp.
Uốn xoăn bồng bềnh
Nếu không có thời gian để buộc, tết hay thêm phụ kiện, bạn nên chọn một kiểu uốn cho tóc ngắn. Trong đó, tóc uốn xoăn gợn sóng bồng bềnh hoặc uốn lọn tròn phần đuôi là 2 kiểu được ưa chuộng nhất hiện nay. Để trông mới mẻ hơn, hãy nhuộm cho mái tóc một màu sắc yêu thích nào đó.
Nếu đang sở hữu mái tóc ngắn và cảm thấy nhàm chán, hãy học ngay 5 cách tạo kiểu trên, chắc chắn trong dịp Tết này, bạn sẽ trông cực kỳ thu hút, điệu đà và nữ tính.