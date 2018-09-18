Cập nhật ngay những kiểu tóc hai mái nữ đẹp đang gây bão

Tóc 2 mái nữ là kiểu tóc được nhiều chị em yêu thích vì sự dịu dàng và nữ tính. Tóc 2 mái có thể dễ dàng biến tấu hoặc kết hợp được với nhiều kiểu tóc khác nhau. Cùng tham khảo ngay những kiểu tóc 2 mái nữ đẹp đang thịnh hành nhất nhé!
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1. Tóc 2 mái có ưu điểm gì?
Tóc 2 mái là một trong những kiểu tóc hot được nhiều ngôi sao lựa chọn. Sở dĩ những kiểu tóc 2 mái nữ nhận được nhiều ưu ái như vậy là do những ưu điểm sau:
- Giúp nàng giữ được vẻ nữ tính dịu dàng mà rất quyến rũ, thu hút.
- Khắc phục được nhược điểm gò má cao, phần nửa trên khuôn mặt to.
- Kiểu tóc 2 mái xinh đẹp là cứu cánh cho những cô nàng tóc bị nhờn, mau bết dính.
- Tóc 2 mái nữ hợp với khuôn mặt nào? Câu trả lời là kiểu tóc 2 mái không hề kén chọn khuôn mặt. Kiểu tóc này có thể phù hợp cho mặt tròn, mặt trái tim và cả khuôn mặt vuông.
2. Cách để tóc 2 mái nữ đẹp nhất
Sau đây là một số gợi ý về kiểu tóc 2 mái nữ bạn có thể tham khảo:
- Tóc 2 mái nữ dài
Mái tóc dài kết hợp với phần mái dài sẽ giúp bạn trông thật dịu dàng, nữ tính. Có nhiều kiểu cho bạn lựa chọn như để tóc dài, đen óng mượt hoặc giữ nguyên kiểu như vậy kết hợp uốn xoăn đuôi lọn lớn.
Kiểu tóc này sẽ giúp bảo tồn mái tóc dài cho các nàng và tạo nên sự trẻ trung, thời thượng. Trông khuôn mặt của bạn sẽ tươi sáng, rạng rỡ hơn rất nhiều.
Kiểu tóc 2 mái nữ dài được diễn viên Wanida Termthanaorn thủ vai Katun trong phim "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" lựa chọn để thể hiện phong cách. Kể từ đó, đây là kiểu tóc đã làm mưa làm gió và được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng và lựa chọn.
- Tóc 2 mái thẳng dài
Mái tóc thẳng dài tuy đơn giản mà lại vô cùng thu hút bởi tạo nét chững chạc và rất ngọt ngào cho các nàng. Với kiểu tóc này, bạn vừa có thể đi dự tiệc thật sang trọng quý phái vừa đi dạo phố hay đi chơi thân mật thật nhẹ nhàng, điệu đà.
- Tóc 2 mái tỉa tầng
Để tóc có màu đẹp hơn bạn có thể kết hợp nhuộm màu hoặc thử với kiểu tóc hai mái phần đuôi tóc được tỉa tầng. Tạo tầng cho từng lớp tóc là cách giúp tóc có độ cao thấp bồng bềnh rất thu hút.
2. Tóc ngang vai uốn cụp đuôi 2 mái
Mái tóc ngang vai uốn cụp phần đuôi nhẹ với độ ôm vừa phải vào gương mặt sẽ giúp mái tóc được chia đôi và xõa nhẹ theo bờ vai.
Đây là kiểu tóc đặc biệt phù hợp với nàng có mặt tròn vì giúp tôn lên vẻ đáng yêu của khuôn mặt và tạo hiệu ứng giúp gương mặt thon gọn hơn.
3. Tóc ngắn 2 mái
Với những bạn gái có mái tóc ngắn trên vai hoặc kiểu tóc tém búp bê không cao sát gáy khi kết hợp với kiểu tóc 2 mái sẽ giúp gương mặt trông ấn tượng hơn.
Tóc ngắn 2 mái là kiểu tóc 2 mái nữ Hàn Quốc rất được ưa chuộng. Nàng nào có khuôn mặt đầy đặn thì đừng bỏ qua kiểu tóc này vì nó là lựa chọn tuyệt vời để chia sự thu hút đồng đều về cả 2 phía để tôn lên nét đẹp vừa thanh tú mà lại rất cá tính.
Đặc biệt, tóc ngắn 2 mái là kiểu tóc mà người đẹp Song Hye Kyo rất ưa chuộng.
Nhiều bạn gái khá e ngại khi lựa chọn kiểu tóc này, lí do bởi việc định hình mái tóc ngắn ngang vào nếp không hề dễ dàng. Tuy nhiên, bạn đừng quá lo lắng vì có thể dễ dàng khắc phục khuyết điểm này bằng cách uốn xoăn nhẹ nhàng phần đuôi tóc kết hợp với tóc 2 mái là đã có thể đẹp và sành điệu hơn.
Không quá khó để tự tin thể hiện phong cách bản thân khi đã có sự hỗ trợ đắc lực của tóc 2 mái nữ. Hi vọng với những gợi ý về các kiểu tóc 2 mái nữ đẹp vừa chia sẻ trên, bạn sẽ có thể dễ dàng lựa chọn được kiểu tóc thật đẹp và phù hợp với bản thân cũng như phù hợp với xu hướng thời trang tóc 2018.