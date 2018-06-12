Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè

Thời trang 12/06/2018 09:23

Khuyết điểm chân ngắn, đùi to khiến bạn cảm thấy mất tự tin và gặp nhiều khó khăn khi diện trang phục. Thế nhưng, bạn đừng vội bi quan nhé, “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Sau đây là cách mix đồ cho nàng chân ngắn đẹp hoàn hảo hơn.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 1

Cách mix đồ phù hợp sẽ giúp cho nàng chân ngắn lưng dài che khuyết điểm

-Ảnh: Internet

Có không ít bạn gái được sở hữu khuôn mặt thanh tú nhưng lại bị khuyết điểm chân ngắn lưng  dài. Cách mix đồ cho nàng chân ngắn lưng dài sẽ giúp nàng "ngụy trang" cho khuyết điểm này và có được một tỉ lệ cân đối cho cơ thể.

1. Sơ vin

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 2
Sơ vin áo giúp nàng chân ngắn lưng dài trông cân đối hơn -Ảnh: Internet

Nên tuyệt đối tránh mặc kiểu áo dáng dài vì sẽ khiến khuyết điểm giữa lưng và chân rõ.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 3
Áo kiểu ngắn giúp bạn gái trông gọn gàng -Ảnh: Internet

Chọn áo kiểu ngắn và vừa vặn với cơ thể sẽ giúp bạn trông gọn gàng. Cách hiệu quả nhất đó là sơ vin áo.

2. Đồ đơn sắc

Việc phối đồ tương phản màu sắc sẽ khiến bạn nhấn mạnh thêm khuyết điểm của đôi chân. Đồ đồng màu là bí quyết để trông nàng dài hơn. 

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 4
Kết hợp đồ đồng màu và giày cao gót -Ảnh: Internet

Mặc đồ đồng bộ kết hợp legging và những đôi giày cao gót sẽ là cách hiệu quả để kéo dài đôi chân của bạn.

Trang phục với 2 màu đen và trắng - 2 sắc màu trung tính tương phản sẽ giúp nàng chân ngắn trông thanh mảnh, nhẹ nhàng.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 5
Trang phục với 2 màu đen, trắng giúp nàng trông thanh mảnh hơn -Ảnh: Internet
 

3. Shorts cạp cao

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 6
Short cạp cao -Ảnh: Internet

Những chiếc shorts cạp cao sẽ giúp nàng kéo dài chân hiệu quả. Nếu kết hợp với áo dáng hơi dài, bạn hãy cắm thùng phần trước của áo và thả xõa phần sau, tạo dáng high-low.

4. Chọn màu sắc tối và hoa văn nhỏ

Trang phục có hoa văn nhỏ và màu dịu nhẹ là cách mix đồ cho nàng chân ngắn rất phù hợp. Nên chọn các chi tiết trang trí theo chiều dọc.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 7
Chọn trang phục có hoa văn nhỏ -Ảnh: Internet

Tránh chọn những chiếc áo có màu chói mắt, họa tiết kẻ ngang, họa tiết kẻ to và họa tiết áo tập trung vai, ngực. Những trang phục này sẽ chia người bạn ra nhiều nấc và tố cáo thân hình của bạn.

5. Chọn váy 

Những chiếc váy phần cạp cao, độ dài ngắn ngang và trên đùi sẽ khiến đôi chân của bạn trở nên thon gọn, dài hơn.

- Váy Baby doll

Váy Baby doll thắt chân ngực, xòe ngắn trên đầu gối  rất thích hợp hợp cho cô nàng chân ngắn.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 8
Váy Baby doll -Ảnh: Internet

- Váy cạp cao

Phối đồ với váy cạp cao sẽ giúp bạn có đôi chân dài hơn.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 9
Chân váy jean cạp cao là " vũ khí bí mật" giúp kéo dài đôi chân -Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể chọn những chiếc váy xòe, dáng trên đầu gối.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 10
Chọn váy có độ dài trên đầu gối -Ảnh: Internet

Những loại váy có đường xếp ly dọc sẽ giúp nàng che được khuyết điểm và sở hữu vẻ tươi trẻ, đáng yêu.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 11
Váy có đường xếp ly dọc -Ảnh: Internet

Nên tránh chọn những chiếc váy dáng dài qua đầu gối hay chạm mắt cá chân.

- Váy body

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 12
Váy body -Ảnh: Internet

Váy body với chất liệu thun, cotton co giãn sẽ giúp ôm gọn các đường cong trên cơ thể và giúp nàng trông quyến rũ hơn. Loại váy này có độ dài trên gối nên khá pù hợp với nàng chân ngắn có thân hình nhỏ nhắn với số đo ba vòng phù hợp.

- Váy áo sơ mi

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 13
Váy sơ mi -Ảnh: Internet

Kết hợp mặcváy áo sơ mi với chiếc thắt lưng nhỏ ở phần eo sẽ giúp bạn trông gọn gàng và gợi cảm hơn.

- Váy wrap

Loại váy này thường có một bên vạt được vắt chéo sang tạo thành chiếc cổ hình chữ V và thắt nơ tại phần eo cổ váy chữ V giúp bạn trông thon thả và cao hơn.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 14
Váy wrap -Ảnh: Internet

6. Chọn phụ kiện phù hợp

Legging và giày cao gót xuyệt tông đen phù hợp với cách mix đồ chân ngắn giúp che đi khiếm khuyết của bạn.

Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè - Ảnh 15
Chọn thắt lưng nhỏ, mảnh -Ảnh: Internet

Tránh xa ngay các loại thắt lưng, phụ kiện to bản. Ngược lại, thắt lưng mảnh sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc phân chia tỉ lệ cơ thể và mang đến vóc dáng mảnh khảnh.

Một vài lưu ý về kiểu cách ăn mặc và phối đồ hợp lý sẽ giúp bạn có thể cải thiện được nhược điểm từ đôi chân. Vậy là bạn đã có thể nắm được nguyên tắc mix đồ để che khuyết điểm chân ngắn. Hãy  tận dụng cách mix đồ cho nàng chân ngắn trên để mang đến cho bản thân chúng ta một vẻ ngoài lung linh hơn nhé!

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