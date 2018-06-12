Cách mix đồ cho nàng chân ngắn luôn mặc đẹp trong ngày hè

Khuyết điểm chân ngắn, đùi to khiến bạn cảm thấy mất tự tin và gặp nhiều khó khăn khi diện trang phục. Thế nhưng, bạn đừng vội bi quan nhé, “không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”. Sau đây là cách mix đồ cho nàng chân ngắn đẹp hoàn hảo hơn.
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Có không ít bạn gái được sở hữu khuôn mặt thanh tú nhưng lại bị khuyết điểm chân ngắn lưng dài. Cách mix đồ cho nàng chân ngắn lưng dài sẽ giúp nàng "ngụy trang" cho khuyết điểm này và có được một tỉ lệ cân đối cho cơ thể.
1. Sơ vin
Nên tuyệt đối tránh mặc kiểu áo dáng dài vì sẽ khiến khuyết điểm giữa lưng và chân rõ.
Chọn áo kiểu ngắn và vừa vặn với cơ thể sẽ giúp bạn trông gọn gàng. Cách hiệu quả nhất đó là sơ vin áo.
2. Đồ đơn sắc
Việc phối đồ tương phản màu sắc sẽ khiến bạn nhấn mạnh thêm khuyết điểm của đôi chân. Đồ đồng màu là bí quyết để trông nàng dài hơn.
Mặc đồ đồng bộ kết hợp legging và những đôi giày cao gót sẽ là cách hiệu quả để kéo dài đôi chân của bạn.
Trang phục với 2 màu đen và trắng - 2 sắc màu trung tính tương phản sẽ giúp nàng chân ngắn trông thanh mảnh, nhẹ nhàng.
3. Shorts cạp cao
Những chiếc shorts cạp cao sẽ giúp nàng kéo dài chân hiệu quả. Nếu kết hợp với áo dáng hơi dài, bạn hãy cắm thùng phần trước của áo và thả xõa phần sau, tạo dáng high-low.
4. Chọn màu sắc tối và hoa văn nhỏ
Trang phục có hoa văn nhỏ và màu dịu nhẹ là cách mix đồ cho nàng chân ngắn rất phù hợp. Nên chọn các chi tiết trang trí theo chiều dọc.
Tránh chọn những chiếc áo có màu chói mắt, họa tiết kẻ ngang, họa tiết kẻ to và họa tiết áo tập trung vai, ngực. Những trang phục này sẽ chia người bạn ra nhiều nấc và tố cáo thân hình của bạn.
5. Chọn váy
Những chiếc váy phần cạp cao, độ dài ngắn ngang và trên đùi sẽ khiến đôi chân của bạn trở nên thon gọn, dài hơn.
- Váy Baby doll
Váy Baby doll thắt chân ngực, xòe ngắn trên đầu gối rất thích hợp hợp cho cô nàng chân ngắn.
- Váy cạp cao
Phối đồ với váy cạp cao sẽ giúp bạn có đôi chân dài hơn.
Bạn cũng có thể chọn những chiếc váy xòe, dáng trên đầu gối.
Những loại váy có đường xếp ly dọc sẽ giúp nàng che được khuyết điểm và sở hữu vẻ tươi trẻ, đáng yêu.
Nên tránh chọn những chiếc váy dáng dài qua đầu gối hay chạm mắt cá chân.
- Váy body
Váy body với chất liệu thun, cotton co giãn sẽ giúp ôm gọn các đường cong trên cơ thể và giúp nàng trông quyến rũ hơn. Loại váy này có độ dài trên gối nên khá pù hợp với nàng chân ngắn có thân hình nhỏ nhắn với số đo ba vòng phù hợp.
- Váy áo sơ mi
Kết hợp mặcváy áo sơ mi với chiếc thắt lưng nhỏ ở phần eo sẽ giúp bạn trông gọn gàng và gợi cảm hơn.
- Váy wrap
Loại váy này thường có một bên vạt được vắt chéo sang tạo thành chiếc cổ hình chữ V và thắt nơ tại phần eo cổ váy chữ V giúp bạn trông thon thả và cao hơn.
6. Chọn phụ kiện phù hợp
Legging và giày cao gót xuyệt tông đen phù hợp với cách mix đồ chân ngắn giúp che đi khiếm khuyết của bạn.
Tránh xa ngay các loại thắt lưng, phụ kiện to bản. Ngược lại, thắt lưng mảnh sẽ có tác dụng tốt hơn trong việc phân chia tỉ lệ cơ thể và mang đến vóc dáng mảnh khảnh.
Một vài lưu ý về kiểu cách ăn mặc và phối đồ hợp lý sẽ giúp bạn có thể cải thiện được nhược điểm từ đôi chân. Vậy là bạn đã có thể nắm được nguyên tắc mix đồ để che khuyết điểm chân ngắn. Hãy tận dụng cách mix đồ cho nàng chân ngắn trên để mang đến cho bản thân chúng ta một vẻ ngoài lung linh hơn nhé!