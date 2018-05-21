Mách nhỏ cách mix đồ đi biển đẹp cho nữ đơn giản đang rất được ưa chuộng

Đồ đi biển cho nữ không nên chạy theo các mốt quần áo đang thịnh hành mà nên chọn những bộ đồ hợp với vóc dáng và cá tính của mình hơn. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí mua sắm trang phục đi biển mà không hề gây lãng phí.

Thời trang đi biển rất dễ chọn bởi không phải theo bất cứ một chuẩn nào như chọn đồ công sở. Bạn cần sắm khá nhiều thứ từ đồ bơi, váy maxi, set đồ cá tính tùy thích. Kèm theo đó là những phụ kiện hữu ích như mũ, kính hay sandal…

Hiện nay, cách mix đồ đi du lịch biển theo phong cách đơn giản mà trẻ trung, năng động được lựa chọn nhiều nhất. Để phù hợp với không khí ngoài bãi biển, bạn nên hướng tới lựa chọn những món đồ có thể tạo được phong cách này.

Cách mix đồ đi biển 2018 nào được hướng tới nhiều nhất?

Sau đây là những cách mix đồ khi đi biển chuẩn đẹp bạn có thể tham khảo:

- Mix đồ đi biển với chân váy

Mix đồ đi biển đẹp với chân váy với phong cách cực chất được dự đoán là phong cách sẽ lên ngôi trong năm 2018 này. Bạn chỉ cần một chút khéo léo trong chọn kiểu chân váy hợp với dáng người, kết hợp màu sắc và họa tiết một cách ăn ý.

Một vài gợi ý dành cho bạn:

Chân váy ôm + áo nửa người bó sát + áo sơ mi ngắn

Mix đồ đi biển với chân váy ôm -Ảnh: Internet

Để trông thon gọn và khéo léo khoe được vòng 2 quyến rũ bạn có thể buộc túm 2 vạt áo ở phía trước lại giống như cái nơ.

Set đồ này cũng rất tiện lợi khi bạn muốn đi bơi hay chơi thể thao bãi biển.

Chân váy và bikini

Đây là cách phối đồ chuẩn đẹp, năng động, sexy được nhiều bạn gái yêu thích và ưa chuộng.

Mix chân váy và bikini -Ảnh: Internet

- Mix đồ đi biển với quần sort

Quần short là món đồ mặc đi biển đa năng và rất trẻ trung, không bao giờ lo lỗi mốt. Quần short có thể phối được các phong cách mặc đồ đa dạng khác nhau để bạn thoải mái chọn lựa như quần short đi biển với áo thun, áo sơ mi, bikini, tanktop ...

Mix đồ đi biển trẻ trung, năng động với quần sort Ảnh: Internet

Jump hoa cột eo phối cùng turban và kính thời trang

Jump hoa cột eo cực chất- Ảnh: Internet

Đây là set đồ sẽ giúp bạn tạo style đi biển cực chất và cuốn hút. Giày thể thao năng động và cá tính kết hợp với sự dịu dàng, nữ tính của jump và khăn turban trông rất ấn tượng và nổi bật.

2. Chọn quần áo đi biển cho nữ theo dáng người

Cách mix đồ đi biển đẹp cho nữ là set đồ phải đảm bảo phù hợp với vóc dáng người mặc để tôn lên vóc dáng và nét đẹp vốn có. Đồng thời, giúp che đi những khuyết điểm kém duyên một cách hoàn hảo nhất.

Mặc đồ bơi liền thân che khuyết điểm -Ảnh: Internet

Cách mix đồ đi biến cho người mập thêm thon gọn, tự tin đó là chọn đồ vừa vặn với thân hình. Hãy chọn hững thiết kế váy đi biển đứng dáng kiểu dáng váy suông với những gam màu trung tính như xanh sẫm, xanh biển.

Cách mix đồ đi biến cho người mập là vừa vặn, có gam màu trung tính và họa tiết hoa nhí, chấm bi đen -Ảnh: Internet

Nên chọn họa tiết hoa nhí, chấm bi đen trắng, hình khối to và kẻ sọc nhỏ. Bạn nên mặc bộ đồ bơi liền thân để che khuyết điểm của mình.

Chọn trang phục mềm mại, dịu dàng tôn lên vòng eo thon gọn và dáng vẻ thanh mảnh -Ảnh: Internet

Với người gầy, cách chọn quần áo đi biển phù hợp nhất là trang phục mềm mại, dịu dàng để tôn lên dáng vẻ thanh mảnh. Nên họn tone màu nhẹ nhàng và tạo điểm nhấn là vòng eo thon gọn

3. Mix đồ đi biển nữ theo phong cách

Nếu bạn chỉ có dự định dạo biển để hóng gió, ngắm phong cảnh, dạo chơi mà không muốn tắm biển thì có thể tham khảo gợi ý: váy voan dài + xăng đan + mũ rơm + túi xách. Hình ảnh của bạn sẽ trông thật nữ tính, thu hút và vô cùng đáng yêu trong phục váy đó nhé!

Nữ tính, thu hút với váy voan dài -Ảnh: Internet

Nếu bạn là cô nàng điệu đà thì đừng quên chọn những bộ bikini gợi cảm, váy ngắn điệu đà hay những chiếc đầm maxi duyên dáng, thướt tha.

Đầm maxi duyên dáng với màu sắc bắt mắt -Ảnh: Internet

Nên chọn váy đầm có họa tiết và màu sắc bắt mắt, nổi bật nhưng phải phù hợp với nước da của mình. Có thể kết hợp thêm một số món phụ kiện đi biển để có một phong cách thời trang đi biển ấn tượng.

Cách phối đồ từ những set đồ trên khá tinh tế sẽ giúp bạn không còn phải lo nghĩ mặc sao cho đẹp và thời trang. Hi vọng với những cách mix đồ đi biển đẹp cho nữ vừa được giới thiệu trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều sự lựa chọn cho phong cách mặc đồ đi biển của mình nhé!