Cách mix áo len với chân váy dài cực đẹp, sang trọng và sành điệu

Tùy thuộc vào chất liệu, kiểu dáng, màu sắc của mỗi loại chân váy mà sẽ có những cách phối đồ khác nhau. Sau đây là một số cách phối áo len với chân váy dài vừa sang trọng, trẻ trung mà còn cực kỳ sành điệu có thể ứng dụng ngay trong dịp Tết này.

Đối với các tín đồ thời trang , mẫu áo len với ưu điểm ấm áp, mềm mại, lại có thể mặc được nhiều kiểu với nhiều phong cách khác nhau luôn là item không thể thiếu. Áo len kết hợp chân váy dài tuy đơn giản mà vô cùng tuyệt vời.

Phối áo sơ mi mặc bên trong để lộ cổ ra bên ngoài và áo len cùng chân váy dáng dài rất cuốn hút. Đây là cách phối đồ cổ điển theo phong cách thanh lịch.

Mix chiếc áo trắng cổ cách điệu với áo len màu pastel váy xòe dáng dài cuốn hút

- Áo len dáng rộng + chân váy

Kết hợp áo len dáng rộng với chân váy là set đồ rất đẹp thường được diện nhiều nhất vào mùa Thu Đông. Để set đồ hoàn hảo hơn, nên đi thêm cùng một đôi bốt da.

Kết hợp áo len dáng rộng với chân váy

Đơn giản, hài hòa và không cầu kỳ, phô trương là những điều toát lên được từ sự kết hợp của “cặp đôi hoàn hảo” áo len và chân váy dài.

- Áo len + chân váy bút chì

Mix áo len màu trắng và chân váy bút chì

Bộ đôi áo len với chân váy bút chì là sự kết hợp đặc biệt mang đến vẻ năng động, trẻ trung mà vẫn mang một sức hút riêng, đầy quý phái và rất quyến rũ.

Sự kết hợp mang lại nét thanh lịch và dịu dàng tuyệt đối cho phái đẹp

Chắc chắn áo len mặc với chân váy theo kiểu này sẽ mang đến sự hài lòng cho quý cô trong mùa thu đông ấm áp.

- Áo len màu trắng + chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly cổ điển kết hợp áo len màu trắng

Chân váy xếp ly cổ điển kết hợp áo len màu trắng mang đến nét nữ tính và thanh lịch và rất trẻ trung. Để trông hoàn hảo hơn, bạn gái có thể kết hợp thêm nhiều phụ kiện cho set đồ này.

- Áo len đen + chân váy xẻ tà

Áo len đen kết hợp chân váy xẻ tà

Chân váy xẻ tà trẻ trung, quyến rũ là món đồ rất được lòng các cô nàng công sở. Diện áo len đen và chân váy xẻ tà thể hiện gu thời trang sành điệu và đẳng cấp giúp nàng thật thu hút.

- Áo len + chân váy cùng tông

Kết hợp áo len và chân váy cùng tông mang đến kiểu dáng thời trang, trẻ trung

Kết hợp áo len và chân váy cùng tông mang đến kiểu dáng thời trang, trẻ trung mà không kém phần duyên dáng.

Phối áo len cùng chân váy midi dài và túi xách cùng tông màu

Để trông cuốn hút hơn, bạn gái nên kết hợp một số phụ kiện như túi xách và giày dép để thêm phần thu hút.

- Áo len màu đen và chân váy in họa tiết

Áo len màu đen phối cùng chân váy in họa tiết

Áo len màu đen – chiếc áo an toàn và đa năng nhất phối cùng chân váy in họa tiết là cách kết hợp mang đến nét thanh lịch, quyến rũ cho phái đẹp.

- Áo len + Chân váy midi vintage

Chân váy midi kết hợp với áo len mang lại sự sành điệu cho phái đẹp

Trong ngày thu đông này, hãy kết hợp chiếc áo len dày dặn với chân váy midi (dài đến bắp chân) thướt tha xinh xắn.

Kết hợp áo len và chân váy vừa ấm áp vừa gợi cảm

Trên đây là những cách mix áo len với chân váy dài điển hình và được ưa thích nhiều nhất. Hy vọng bạn đọc sẽ có thêm những phong cách mới để có những set đồ thời trang vừa ấm áp vừa tôn dáng chuẩn bị ứng dụng cho tủ đồ của mình và biến tấu phù hợp khi cần thiết để trông nổi bật hơn.