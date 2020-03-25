Cách che sẹo ở chân khi mặc váy đơn giản mang lại hiệu quả bất ngờ

Các loại váy dành cho chân sẹo sẽ giúp che khuyết điểm hiệu quả và nhanh chóng. Nếu như vết sẹo nằm ở bắp đùi khá kín đáo thì bạn nên mặc những loại chân váy xòe có độ dài ngang đầu gối là phù hợp.

Để che được các vết sẹo ở chân khi mặc váy, đầu tiên bạn hãy xem vết sẹo của mình xuất hiện trên vùng nào của chân mà chúng ta có cách chọn lựa váy phù hợp cho người có chân sẹo.

Không nên quá gò bó theo nguyên tắc, bạn hãy lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với sở thích, vóc dáng của bản thân và quan trọng là bạn phải cảm thấy tự tin, thoải mái nhất khi diện chúng. Đây được xem là cách che sẹo ở chân nhanh chóng, đơn giản và rất dễ thực hiện.

Đối với các vết sẹo nằm ở phần cẳng chân, bạn có thể chọn các loại chân váy hay đầm dài gần mắt cá chân mang phong cách cổ điển. Bạn cũng có thể chọn một chiếc chân váy maxi dịu dàng để giúp che đi những vết sẹo xấu xí rất hiệu quả.

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Đối với các vết sẹo nằm ở phần cẳng chân, bạn có thể chọn các loại chân váy hay đầm dài gần mắt cá chân mang phong cách cổ điển

2. Cách che vết thâm ở chân tạm thời

Nếu bạn là một cô gái năng động, cá tính thích mặc các kiểu váy ngắn hoặc trong các trường hợp bắt buộc phải sử dụng váy ngắn hay quần ngắn mà chân đang bị sẹo, vậy phải làm sao đây?

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi thị trường đã có các sản phẩm che khuyết điểm là cách giúp che các vết sẹo lồi, lõm ở chân tạm thời một cách nhanh chóng.

+ Sử dụng kem che khuyết điểm

Thoa kem lên các vùng da sẹo để làm đều màu da, che giấu đi các khuyết điểm của mình

Đây không chỉ là một sản phẩm dùng để trang điểm, chăm sóc da hằng ngày mà nó còn giúp bạn che sẹo ở chân tiện lợi, nhanh chóng lại rất an toàn.

Thay vì sử dụng chúng trên mặt, bạn có thể thoa kem lên các vùng da sẹo để làm đều màu da, che giấu đi các khuyết điểm của mình. Ngoài ra, bạn có thể mua các sản phẩm che khuyết điểm chuyên dụng được sử dụng trên cơ thể để che các vết sẹo thâm hay các hình xăm.

Một lưu ý là bạn nên chọn các loại kem cùng tone màu với da. Bên cạnh đó, kem chống nắng cùng tone màu cũng có thể dùng để che sẹo vừa bảo vệ làn da của chúng ta an toàn trước tác động của các tia cực tím gây hại.

+ Sử dụng bình xịt tất chân

Trang bị cho mình một bình xịt tất chân chuyên dụng

Nếu chân đang có nhiều vết sẹo xấu xí mà công việc bắt buộc bạn phải mặc váy ngắn thường xuyên, hãy nghĩ đến việc trang bị cho mình một bình xịt tất chân chuyên dụng.

Đây được xem là cách che sẹo ở chân lý tưởng giúp bạn sở hữu một đôi chân đều màu và mịn màng tức thời. Chúng ta chỉ việc lắc bình và xịt lên vùng chân đang có sẹo hoặc không đều màu. Sau đó bạn dùng tay xoa đều sản phẩm giúp da đều màu và tự nhiên hơn.

Nên chọn màu sản phẩm tương đồng với màu da của chân và trước khi sử dụng hãy nhớ vệ sinh sạch sẽ và lau khô da chân. Cuối ngày, để loại bỏ sản phẩm ra khỏi làn da, chúng ta có thể sử dụng nước tẩy trang hoặc chỉ đơn giản là dùng sữa tắm để tẩy rửa bình thường và thoa các loại kem giúp dưỡng ẩm, phục hồi nhanh chóng các vết sẹo.

+ Sử dụng tất chân

Sử dụng các đôi tất hoặc quần tất vừa giúp che sẹo ở chân nhanh chóng vừa giúp giữ ấm cơ thể

Vào mùa khô hoặc mùa đông lạnh giá, có một cách giúp bạn che vết sẹo ở chân là sử dụng các đôi tất hoặc quần tất, chúng vừa giúp che sẹo ở chân nhanh chóng vừa giúp giữ ấm cơ thể.

Nếu là một cô gái cá tính, vào mùa hè, bạn có thể lựa chọn cách sử dụng các đôi tất lưới màu da hoặc màu đen, điều này vừa gây ấn tượng mạnh mẽ cho người đối diện, vừa giúp che sẹo hiệu quả.

+ Sử dụng miếng dán sẹo

Một miếng dán sẹo có màu sắc tương tự với màu da chân sẽ là lựa chọn thông minh cho những ai muốn mặc váy ngắn khi chân có nhiều sẹo. Trong các miếng dán trên thị trường hiện nay thường có một lớp gel bám khá chặt vào chân giúp bạn hoạt động cả ngày mà không sợ chúng bị rơi mất.

Dùng miếng dán sẹo

+ Sử dụng hình xăm

Còn một cách giúp đánh bay các vết sẹo không quá sâu hoặc diện tích không quá rộng đó là sử dụng các hình xăm để che chúng lại. Đây được xem là một phương pháp khá cá tính, có thể giúp chúng ta biến các vết sẹo xấu xí thành một tác phẩm nghệ thuật thẩm mỹ.

Sử dụng các hình xăm để che các vết sẹo không quá sâu hoặc diện tích không quá rộng lại

Tuy nhiên, khi bạn quyết định lựa chọn phương pháp dùng hình xăm thì bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng và nghe thêm lời tư vấn từ bạn bè hay người thân vì các vết xăm thường rất khó xóa và chúng cũng có thể gây dị ứng ở một vài trường hợp.

3. Các phương pháp giúp đánh bay sẹo ở chân nhanh chóng

Dưới đây là một vài cách thức giúp các quý cô loại bỏ các vết sẹo ở chân một cách triệt để, giúp trả lại làn da mịn màng, trắng sáng và đều màu.

+ Trị sẹo ở chân bằng chanh tươi

Chanh tươi vẫn được biết đến là một nguyên liệu làm đẹp gần gũi, dễ tìm trong gian bếp của nhiều người. Trong chanh chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa. Đặc biệt, phương pháp dùng chanh tươi để loại bỏ các vết sẹo thâm và dưỡng trắng làn da chân lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả nếu được áp dụng thường xuyên.

Dùng chanh tươi để loại bỏ các vết sẹo thâm và dưỡng trắng làn da chân

Cách làm đơn giản như sau: Bạn trộn đều nước cốt ½ quả chanh cùng 1 muỗng cà phê dầu oliu. Sau đó nhớ rửa sạch đôi chân với nước ấm và thoa hỗn hợp chanh tươi dầu oliu vừa tạo lên những vùng da bị sẹo. Nghỉ ngơi và thư giãn trong khoảng 15 - 20 phút rồi rửa sạch lại với nước. Nên thực hiện cách này từ 2-3 lần/tuần trước khi đi tắm để có kết quả nhanh chóng và an toàn.

+ Trị sẹo ở chân bằng chuối và mật ong

Chuối là loại trái cây chứa rất nhiều dưỡng chất giúp cấp ẩm và dưỡng da cực kỳ hiệu quả. Trong khi đó, mật ong với khả năng kháng khuẩn, chống viêm sẽ giúp làm mờ vết sẹo thâm ở chân an toàn.

Sự kết hợp giữa chuối và mật ong tạo ra một công thức trị sẹo ở chân hữu hiệu giúp bạn nhanh chóng lấy lại sự tự tin mỗi khi mặc các loại váy ngắn ra đường.

Trị sẹo ở chân bằng chuối và mật ong

Cách thực hiện đơn giản như sau:

+ Một quả chuối bạn mang đi bóc vỏ và xay nhuyễn mịn. Tiếp theo, cho lần lượt 1 muỗng cà phê mật ong và ¼ quả chanh chanh vào xay cùng nhằm tạo ra một hỗn hợp sánh mịn, sền sệt và không quá loãng.

+ Kế đó, bạn vệ sinh sạch sẽ vùng da chân có sẹo để loại bỏ bụi bẩn.Thoa đều hỗn hợp vừa chuẩn bị lên vùng da cần trị sẹo, nên kết hợp thao tác massage nhẹ nhàng giúp các dưỡng chất được thẩm thấu và phát huy tối đa tác dụng.

+Nằm yên thư giãn trong 15 phút, sau đó tắm sạch lại với nước. Áp dụng phương pháp này thường xuyên chỉ sau 1 tháng, bạn sẽ cảm thấy hiệu quả bất ngờ, các vết sẹo xấu xí sẽ mờ hẳn đi trả lại một làn da chân mịn màng, trắng sáng.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm cách che sẹo ở chân khi mặc váy hiệu quả và nhanh chóng. Từ đó giúp các chị em bạn gái lấy lại làn da trắng sáng, mịn màng và sự tự tin trong cuộc sống để có thể thoải mái diện các bộ trang phục yêu thích.