Bộ sưu tập hơn 1000 chiếc áo dài của bà chủ Phương Mỹ Chi: sự trưởng thành từ trong cách diện áo dài của thiếu nữ 19 tuổi

Phương Mỹ Chi nổi tiếng sau khi tham gia Giọng Hát Việt Nhí mùa 1. Tuy chỉ giành danh hiệu Á quân năm đó nhưng Phương Mỹ Chi lại thành công hơn cả. Sau 9 năm tham gia làng nhạc Việt, nữ ca sĩ không chỉ tạo dựng được chỗ đứng vững chắc mà còn trở thành gương mặt có mức cát xê đáng mơ ước. Giờ đây, Phương Mỹ Chi còn tạo dựng được công ty giải trí riêng mang tên mình. Thành công của nữ ca sĩ ở tuổi 19 khiến bao người ngưỡng mộ.

Phương Mỹ Chi sở hữu hơn 1000 chiếc áo dài khác nhau, đa dạng từ kiểu dáng tới màu sắc. Vậy nên, từ lúc đi thảm đỏ, lên sân khấu trình diễn hay dạo phố thường ngày, cô nàng đều có vô vàn sự lựa chọn để kết thân cùng áo dài.

Thu nhập ổn định từ nghề hát giúp Phương Mỹ Chi sống thoải mái, lo được cho gia đình còn có thể chăm chút cho bản thân.

Trong buổi công bố tin vui, chính thức lên chức điều hành công ty riêng ở tuổi 19, Phương Mỹ Chi ưu ái diện lên mẫu áo dài cách tân - cũng là item quen thuộc "cộp mác" hình ảnh cô bé dân ca. Cách lựa chọn kiểu dáng cũng cho thấy sự tinh tế, trưởng thành hơn trước của Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi có sự thay đổi hình ảnh từ "bánh bèo" sang phong cách trưởng thành hơn khi lựa chọn áo dài.

Thời điểm sau khi kết thúc Giọng Hát Việt Nhí mùa đầu tiên, Phương Mỹ Chi là một cô bé gây ấn tượng với hình ảnh luôn diện áo dài, đồ bà ba tuy nhiên vẫn chưa có sự đầu tư về phong cách ăn mặc cũng như chỉn chu phần make up. Những bộ áo dài thời mới vào nghề của cô có màu sắc lẫn kiểu dáng tối giản.

Sau thời gian dài đi hát, giọng ca Quê em mùa nước lũ cũng dần trưởng thành và bắt đầu thay đổi phong cách thời trang của mình. Tuy vẫn là những chiếc áo dài thướt tha nhưng Phương Mỹ Chi ưa chuộng những kiểu dáng lạ mắt với màu sắc tươi sáng hợp thời. Cô được netizen đánh giá cao không chỉ ở giọng hát ngày càng ngọt ngào mà gu thời trang cũng ấn tượng không kém.

Trong vô vàn chiếc áo dài, có thể thấy, kiểu dáng được cô nàng ưu ái nhất là style bồng xòe vô cùng thướt tha, nữ tính, cùng với đó là thiết kế chiết eo gọn gàng để khoe khéo đường cong cơ thể.

Màu sắc của những bộ áo dài cũng được nữ ca sĩ sinh năm 2003 chú trọng. Theo đó, các màu sắc nhã nhặn như màu trung tính, màu pastel hay các gam màu nổi đều được cô nàng ưu tiên hơn cả vì giúp vẻ ngoài thêm phần trẻ trung hơn.

Phương Mỹ Chi không ngại đổi mới bản thân với nhiều kiểu áo dài khác nhau. Áo dài vạt suông, lửng lơ đến đầu gối là một kiểu dáng cách tân được phái đẹp rất ưa chuộng cũng được cô nàng thử nghiệm trước đó.

Để hoàn thiện outfit với áo dài không thể thiếu những đôi giày đi cùng. Phương Mỹ Chi cũng rất sành điệu phối áo dài cách tân cùng giày thể thao để mang tới diện mạo năng động. Đặc biệt, những đôi giày đế cao gần như là item bắt buộc phải có mặt trong set đồ.

Có thể nói, ở tuổi 19, Phương Mỹ Chi với vẻ ngoài dịu dàng, duyên dáng và gương mặt xinh đẹp ngày càng tạo được thiện cảm cho khán giả. Bên cạnh đó, sự cố gắng, luôn tìm tòi, phát triển bản thân cũng đã giúp Phương Mỹ Chi có được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp của mình.