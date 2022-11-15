Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê

Diệu Nhi là một trong những mỹ nhân Việt đầu tiên lăng xê thiết kế độc đáo này. Cô có hai phiên bản màu trắng và đen. Cô còn khéo léo mix quần jeans ống rộng. Thậm chí, bà xã Anh Tú còn biến tấu thiết kế này thành váy cưới. Với màn lên đồ ấn tượng trong ngày trọng đại, người đẹp gốc Bình Thuận thành công gây chú ý khi xuất hiện.

Dạo gần đây dàn mỹ nhân Việt đồng loạt thi nhau thử sức với mẫu đầm tua rua của thương hiệu nội địa. Trong đó, Diệu Nhi , Ninh Dương Lan Ngọc ,... để lại nhiều ấn tượng khi thả dáng trong thiết kế đặc biệt này.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý từ công chúng khi diện thiết kế xanh dương nổi bật. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở chi tiết trễ vai và phần chân váy cách điệu lạ mắt. Thả dáng trong bộ cánh độc đáo, mỹ nhân khoe được xương quai xanh cực phẩm cùng với đôi chân thon dài.

Trước đó, Midu thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo lạ lẫm tại một họp báo phim tại TP.HCM. Không còn cô giảng viên "bánh bèo" nữ tính với trang phục màu sắc tươi sáng, người đẹp sinh năm 1989 diện set đồ "full đen" cực cá tính "đụng hàng" Diệu Nhi cùng nhiều mỹ nhân Việt.

Midu mặc đầm cúp ngực bó sát, xẻ cao tua rua khoe vai trần thon nhỏ và đôi chân nuột nà. Gác lại hình ảnh giảng viên kín đáo, cô nàng khoe dáng chuẩn với thiết kế giá 6 triệu đồng.

Bên cạnh đó, 2 nàng fashionista Khánh Linh, Châu Bùi cũng rất khéo léo để tạo điểm nhấn cá nhân và gây chú ý, các người đẹp Việt khéo léo kết hợp màu sắc, phụ kiện khác nhau.

Diện váy với quần dài cũng là phong cách được Khánh Linh ứng dụng. Đây là xu hướng từng nổi lên vào những năm 2000, giờ gây sốt trở lại.

Châu Bùi hóa quý cô sành điệu khi kết hợp cùng quần jeans ống loe, khoe gu thời trang thời thượng khi xuống phố.

Cùng diện một thiết kế, song mỗi mỹ nhân như Hiền Hồ, Ngọc Trinh,... lại mang đến cho công chúng một vẻ đẹp riêng. Chiếc váy tưởng chừng khó nhằn lại được các nàng chinh phục một cách riêng mà không đụng hàng.

Ngọc Trinh cũng từng sử dụng item tương tự trong đám cưới Diệu Nhi. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1989 lại lựa chọn phong cách bó vai gợi cảm tạo độ thanh lịch, nhẹ nhàng và tránh chặt chém nhân vật chính.

Với cách phối đồ tương tự Diệu Nhi, Hiền Hồ khoe được vóc dáng thon thả cùng làn da trắng trứ danh.