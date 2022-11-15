Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê

Thời trang 15/11/2022 13:09

Với thiết kế độc đáo của thiết kế mà Diệu Nhi chọn làm váy cưới trước đó, nhiều mỹ nhân Việt cũng đồng loạt thi nhau thử sức với mẫu đầm tua rua của thương hiệu nội địa. Người đẹp nào cũng có cách lên đồ "hút mắt", cực thời thượng.

Dạo gần đây dàn mỹ nhân Việt đồng loạt thi nhau thử sức với mẫu đầm tua rua của thương hiệu nội địa. Trong đó, Diệu Nhi, Ninh Dương Lan Ngọc,... để lại nhiều ấn tượng khi thả dáng trong thiết kế đặc biệt này. 

Diệu Nhi là một trong những mỹ nhân Việt đầu tiên lăng xê thiết kế độc đáo này. Cô có hai phiên bản màu trắng và đen. Cô còn khéo léo mix quần jeans ống rộng. Thậm chí, bà xã Anh Tú còn biến tấu thiết kế này thành váy cưới. Với màn lên đồ ấn tượng trong ngày trọng đại, người đẹp gốc Bình Thuận thành công gây chú ý khi xuất hiện.

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 1

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 2

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 3

Mới đây, trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý từ công chúng khi diện thiết kế xanh dương nổi bật. Điểm nhấn của thiết kế nằm ở chi tiết trễ vai và phần chân váy cách điệu lạ mắt. Thả dáng trong bộ cánh độc đáo, mỹ nhân khoe được xương quai xanh cực phẩm cùng với đôi chân thon dài.

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 4

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 5

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 6

Trước đó, Midu thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo lạ lẫm tại một họp báo phim tại TP.HCM. Không còn cô giảng viên "bánh bèo" nữ tính với trang phục màu sắc tươi sáng, người đẹp sinh năm 1989 diện set đồ "full đen" cực cá tính "đụng hàng" Diệu Nhi cùng nhiều mỹ nhân Việt.

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 7

Midu mặc đầm cúp ngực bó sát, xẻ cao tua rua khoe vai trần thon nhỏ và đôi chân nuột nà. Gác lại hình ảnh giảng viên kín đáo, cô nàng khoe dáng chuẩn với thiết kế giá 6 triệu đồng.

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 8

Bên cạnh đó, 2 nàng fashionista Khánh Linh, Châu Bùi cũng rất khéo léo để tạo điểm nhấn cá nhân và gây chú ý, các người đẹp Việt khéo léo kết hợp màu sắc, phụ kiện khác nhau.

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 9

Diện váy với quần dài cũng là phong cách được Khánh Linh ứng dụng. Đây là xu hướng từng nổi lên vào những năm 2000, giờ gây sốt trở lại.

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 10

Châu Bùi hóa quý cô sành điệu khi kết hợp cùng quần jeans ống loe, khoe gu thời trang thời thượng khi xuống phố.

Cùng diện một thiết kế, song mỗi mỹ nhân như Hiền Hồ, Ngọc Trinh,... lại mang đến cho công chúng một vẻ đẹp riêng. Chiếc váy tưởng chừng khó nhằn lại được các nàng chinh phục một cách riêng mà không đụng hàng. 

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 11

Ngọc Trinh cũng từng sử dụng item tương tự trong đám cưới Diệu Nhi. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1989 lại lựa chọn phong cách bó vai gợi cảm tạo độ thanh lịch, nhẹ nhàng và tránh chặt chém nhân vật chính. 

Sao Việt 'đổ xô' diện lại váy cưới Diệu Nhi: Lan Ngọc khoe đường cong cực phẩm, 'cô em trendy' Khánh Linh sành điệu khỏi chê - Ảnh 12

Với cách phối đồ tương tự Diệu Nhi, Hiền Hồ khoe được vóc dáng thon thả cùng làn da trắng trứ danh.

Diệu Nhi 'nổi bần bật' với trang phục tiệc cưới siêu lạ tại tiệc Pre-wedding

Diệu Nhi 'nổi bần bật' với trang phục tiệc cưới siêu lạ tại tiệc Pre-wedding

Trước khoảnh khắc "lên xe hoa" Diệu Nhi - Anh Tú đã tổ chức tiệc thân mật bên gia đình và bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Tại đây, cô dâu Diệu Nhi gây ấn tượng bởi diện mạo xinh đẹp, gu thời trang độc lạ, mãn nhãn.

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