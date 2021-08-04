Bạn sẽ không dám diện quần shorts lên máy bay nữa khi biết được lời giải thích ‘ớn lạnh' này

Quần shorts luôn mang lại sự thoải mái đồng thời không kém phần thời trang. Đặc biệt là trong những chuyến bay dài, item này luôn được lựa chọn hàng đầu bởi sự thoải mái, dễ chịu, bên cạnh đó chị em có thể khoe được đôi chân dài khi chụp ảnh bên cửa sổ máy bay một cách vô cùng sang chảnh. Thế nhưng trang phục có chiều dài hạn chế này lại chứa “hiểm họa ngầm”.

Quần shorts là item được lựa chọn hàng đầu trong những chuyến bay dài - Ảnh: Internet

Trang phục này vừa đem lại sự thoải mái vừa không kém phần sang chảnh - Ảnh: Internet

Mới đây, Tommy Cimato - một tiếp viên hàng không đã đăng tải đoạn clip lên tài khoản Tiktok của mình với nội dung khuyên mọi người nên dừng việc mặc quần shorts khi lên máy bay. Lý do anh chàng đưa ra tưởng chừng rất phức tạp nhưng lại rất đơn giản và hợp lý: