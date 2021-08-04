Bạn sẽ không dám diện quần shorts lên máy bay nữa khi biết được lời giải thích ‘ớn lạnh' này

Thời trang 04/08/2021 08:04

Diện quần shorts lên máy bay là một ‘hiểm họa ngầm’, mọi người nên đọc để hiểu được nguyên nhân và tránh xa.

Quần shorts luôn mang lại sự thoải mái đồng thời không kém phần thời trang. Đặc biệt là trong những chuyến bay dài, item này luôn được lựa chọn hàng đầu bởi sự thoải mái, dễ chịu, bên cạnh đó chị em có thể khoe được đôi chân dài khi chụp ảnh bên cửa sổ máy bay một cách vô cùng sang chảnh. Thế nhưng trang phục có chiều dài hạn chế này lại chứa “hiểm họa ngầm”.

Bạn sẽ không dám diện quần shorts lên máy bay nữa khi biết được lời giải thích ‘ớn lạnh' này - Ảnh 1
Quần shorts là item được lựa chọn hàng đầu trong những chuyến bay dài - Ảnh: Internet
Bạn sẽ không dám diện quần shorts lên máy bay nữa khi biết được lời giải thích ‘ớn lạnh' này - Ảnh 2
Trang phục này vừa đem lại sự thoải mái vừa không kém phần sang chảnh - Ảnh: Internet

Mới đây, Tommy Cimato - một tiếp viên hàng không đã đăng tải đoạn clip lên tài khoản Tiktok của mình với nội dung khuyên mọi người nên dừng việc mặc quần shorts khi lên máy bay. Lý do anh chàng đưa ra tưởng chừng rất phức tạp nhưng lại rất đơn giản và hợp lý:

“Bạn sẽ không biết được ghế ngồi sạch hay không. Vì vậy, nếu bạn mặc quần dài thì ít có nguy cơ tiếp xúc với vi khuẩn hơn.” 

Bạn sẽ không dám diện quần shorts lên máy bay nữa khi biết được lời giải thích ‘ớn lạnh' này - Ảnh 3
Chàng tiếp viên hàng không chia sẻ về lý do bạn không nên mặc quần shorts khi lên máy bay - Ảnh: Internet

Điều Tommy Cimato chia sẻ hoàn toàn đúng và thực tế thì chẳng riêng gì ghế máy bay mà bất cứ loại ghế công cộng nào cũng tiềm ẩn nguy cơ gây nên bệnh ngoài da, lây lan các bệnh truyền nhiễm,... Tuy nhiên vì lý do này hay lý do khác, chúng ta đã quên đi mối nguy hại này.

Bạn sẽ không dám diện quần shorts lên máy bay nữa khi biết được lời giải thích ‘ớn lạnh' này - Ảnh 4
Đâu ai biết rằng chiếc ghế mình đang ngồi đã được làm sạch/sát khuẩn hay chưa - Ảnh: Internet
Bạn sẽ không dám diện quần shorts lên máy bay nữa khi biết được lời giải thích ‘ớn lạnh' này - Ảnh 5
Tốt nhất nàng hãy chọn những chiếc quần dài, có chất liệu co giãn tạo độ thoải mái khi lên máy bay - Ảnh: Internet
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