Áp dụng ‘phương châm’ ‘thời trang phang thời tiết’, chị em có thể diện đẹp 3 kiểu đồ này trong ngày hè

Ở thời điểm hiện tại, style trái mùa rất được giới mộ điệu ưa chuộng, đơn cử như việc những trang phục được thiết kế để sử dụng vào mùa đông vẫn được bao người đẹp diện trong mùa hè, quan trọng là ở chỗ chúng ta có biết cách chọn lựa và phối đồ hay không thôi.

Đồ len móc Những món đồ đan, dệt từ len là item trendy ở Thái Lan và Hàn Quốc, được các hot girl tậu về không “ngơi tay”. Tại Việt Nam, đồ len cũng đang được các người đẹp bắt đầu “lăng xê” dù là trong mùa đông hay hè. Nghe đến len nhiều nàng sẽ nghĩ ngay đến sự nóng nực, bí bách thế nhưng đồ len móc lại có độ thông thoáng cao, từ đó nó trở thành trang phục không thể thiếu trong những buổi đi chơi, du lịch biển

Loại áo cardigan len móc này đang rất được chị em ưa chuộng trong mùa hè năm nay. Ảnh minh họa Một set đồ len móc đi biển cực xinh và không kém phần quyến rũ. Ảnh minh họa Boots Là cô nàng cá tính, chắc hẳn trong tủ đồ của bạn luôn “có mặt” những đôi boots với kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Boots ban đầu là phụ kiện dùng để giữ ấm đôi chân trong mùa đông nhưng đến nay nó đã trở thành món đồ được yêu thích quanh năm, giúp cho set đồ vốn đơn giản, bình thường trở nên thật thời thượng, nổi bật. Chính những đôi boots cổ cao có sức hút “kỳ ảo” đã tạo nên thời trang “trên hè, dưới đông” của con gái Hàn Quốc.

Boots cho vẻ ngoài thêm năng động và thời thượng. Ảnh minh họa Diện boots để chân thêm dài miên man. Ảnh minh họa Áo dệt kim Áo dệt kim với sợi dệt mỏng thoáng khí là item đang rầm rộ khắp chốn trong mùa hè. Sự trẻ trung và tôn dáng tuyệt đối của nó đã khiến phái đẹp đứng ngồi không yên, nhanh tay tậu liền vài cái để có thể mặc thay phiên, kết hợp với nhiều kiểu quần, váy khác nhau. Dự là thời gian sắp tới, áo dệt kim sẽ còn chiếm sóng dài dài mà vào bất kỳ mùa nào nàng đều có thể diện đẹp. Nàng đừng nên để thiếu item hot hit này trong tủ đồ của mình nha. Ảnh minh họa Trời có nắng nóng cỡ nào thì áo dệt kim vẫn lên ngôi thì mốt hot. Ảnh minh họa

Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống "hớ hênh" ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt "gấp" Những năm gần đây, kiểu váy rút dây trở thành item được lòng các người đẹp. Nhờ chi tiết rút dây nên các nàng có thể căn chỉnh tùy theo sở thích, ngắn cho sexy và dài nếu muốn kín đáo. Tuy nhiên, một số người đẹp lại cố tình biến tấu, tạo kiểu thật ngắn khi diện váy body dây rút xuống phố biến trang phục này thảm họa.

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