Áp dụng ‘phương châm’ ‘thời trang phang thời tiết’, chị em có thể diện đẹp 3 kiểu đồ này trong ngày hè

Thời trang 02/08/2021 18:30

Ở thời điểm hiện tại, style trái mùa rất được giới mộ điệu ưa chuộng, đơn cử như việc những trang phục được thiết kế để sử dụng vào mùa đông vẫn được bao người đẹp diện trong mùa hè, quan trọng là ở chỗ chúng ta có biết cách chọn lựa và phối đồ hay không thôi.

Đồ len móc

Những món đồ đan, dệt từ len là item trendy ở Thái Lan và Hàn Quốc, được các hot girl tậu về không “ngơi tay”. Tại Việt Nam, đồ len cũng đang được các người đẹp bắt đầu “lăng xê” dù là trong mùa đông hay hè. Nghe đến len nhiều nàng sẽ nghĩ ngay đến sự nóng nực, bí bách thế nhưng đồ len móc lại có độ thông thoáng cao, từ đó nó trở thành trang phục không thể thiếu trong những buổi đi chơi, du lịch biển

Áp dụng ‘phương châm’ ‘thời trang phang thời tiết’, chị em có thể diện đẹp 3 kiểu đồ này trong ngày hè - Ảnh 1
Loại áo cardigan len móc này đang rất được chị em ưa chuộng trong mùa hè năm nay. Ảnh minh họa
Áp dụng ‘phương châm’ ‘thời trang phang thời tiết’, chị em có thể diện đẹp 3 kiểu đồ này trong ngày hè - Ảnh 2
Một set đồ len móc đi biển cực xinh và không kém phần quyến rũ. Ảnh minh họa

Boots

Là cô nàng cá tính, chắc hẳn trong tủ đồ của bạn luôn “có mặt” những đôi boots với kiểu dáng, màu sắc khác nhau. Boots ban đầu là phụ kiện dùng để giữ ấm đôi chân trong mùa đông nhưng đến nay nó đã trở thành món đồ được yêu thích quanh năm, giúp cho set đồ vốn đơn giản, bình thường trở nên thật thời thượng, nổi bật. Chính những đôi boots cổ cao có sức hút “kỳ ảo” đã tạo nên thời trang “trên hè, dưới đông” của con gái Hàn Quốc.

Áp dụng ‘phương châm’ ‘thời trang phang thời tiết’, chị em có thể diện đẹp 3 kiểu đồ này trong ngày hè - Ảnh 3
Boots cho vẻ ngoài thêm năng động và thời thượng. Ảnh minh họa
Áp dụng ‘phương châm’ ‘thời trang phang thời tiết’, chị em có thể diện đẹp 3 kiểu đồ này trong ngày hè - Ảnh 4
Diện boots để chân thêm dài miên man. Ảnh minh họa

Áo dệt kim

Áo dệt kim với sợi dệt mỏng thoáng khí là item đang rầm rộ khắp chốn trong mùa hè. Sự trẻ trung và tôn dáng tuyệt đối của nó đã khiến phái đẹp đứng ngồi không yên, nhanh tay tậu liền vài cái để có thể mặc thay phiên, kết hợp với nhiều kiểu quần, váy khác nhau. Dự là thời gian sắp tới, áo dệt kim sẽ còn chiếm sóng dài dài mà vào bất kỳ mùa nào nàng đều có thể diện đẹp. 

Áp dụng ‘phương châm’ ‘thời trang phang thời tiết’, chị em có thể diện đẹp 3 kiểu đồ này trong ngày hè - Ảnh 5
Nàng đừng nên để thiếu item hot hit này trong tủ đồ của mình nha. Ảnh minh họa
Áp dụng ‘phương châm’ ‘thời trang phang thời tiết’, chị em có thể diện đẹp 3 kiểu đồ này trong ngày hè - Ảnh 6
Trời có nắng nóng cỡ nào thì áo dệt kim vẫn lên ngôi thì mốt hot. Ảnh minh họa
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống "hớ hênh" ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt "gấp"

Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống "hớ hênh" ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt "gấp"

Những năm gần đây, kiểu váy rút dây trở thành item được lòng các người đẹp. Nhờ chi tiết rút dây nên các nàng có thể căn chỉnh tùy theo sở thích, ngắn cho sexy và dài nếu muốn kín đáo. Tuy nhiên, một số người đẹp lại cố tình biến tấu, tạo kiểu thật ngắn khi diện váy body dây rút xuống phố biến trang phục này thảm họa.

Xem thêm
Từ khóa:   3 món đồ giúp nàng mặc đẹp 3 món đồ mùa đông vẫn trở thành hot hit mùa hè style trái mùa

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 36 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 36 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 36 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 5 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 29 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt