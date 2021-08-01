Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống "hớ hênh" ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt "gấp"

Thời trang 01/08/2021 16:33

Những năm gần đây, kiểu váy rút dây trở thành item được lòng các người đẹp. Nhờ chi tiết rút dây nên các nàng có thể căn chỉnh tùy theo sở thích, ngắn cho sexy và dài nếu muốn kín đáo. Tuy nhiên, một số người đẹp lại cố tình biến tấu, tạo kiểu thật ngắn khi diện váy body dây rút xuống phố biến trang phục này thảm họa.

Kiểu váy rút dây bên hông là trang phục đang được nhiều bạn trẻ yêu thích và lăng xê. Bởi, kiểu style này tôn được dáng tối đa trên cơ thể. Nhưng cũng khiến người đi đường "đỏ mặt" khi vô tình để lộ nhiều điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 1
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 2

Mặc dù, chiếc váy được thiết kế rất thời trang và mang khuynh hướng hiện đại, nhưng đâu đó vẫn có nhiều người biến tấu những chiếc váy này trở nên ngắn hơn so với mức bình thường. Nên đôi khi gặp những tình huống rất hớ hênh khi diện trên đường phố. Được mệnh danh là "sát thủ đường phố" bởi những vị trí mà chiếc váy này mang lại toàn hở những chỗ nhạy cảm như: hông, eo, ngực,... Đôi khi, nhiều bạn trẻ không để ý quá nhiều về độ ngắn của chiếc váy nhưng nó lại trở nên mất thiện cảm với người đối diện khi vô tình để lộ những nơi nhạy cảm trên cơ thể.

Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 3
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 4
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 5

Nếu đi trên đường phố, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp những cô gái đang thả dáng trong những chiếc váy rút dây kiểu "lộ liễu". Rất nhiều người đẹp chọn chiếc váy này diện trên phố bởi nó che được khuyết điểm vòng 3 nhỏ của các cô nàng. Có những cô gái rất chú trọng vẻ bề ngoài và sợ người khác dị nghị thường sẽ chọn một chiếc quần bảo hộ bên trong chiếc váy. Điều này không chỉ đẹp mà còn không bị trừ điểm kém duyên.

Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 6
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 7
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 8

Cũng bởi vì chiếc váy có thể "ăn gian" được chiều cao nên các người đẹp có đôi chân khiêm tốn sẽ luôn lựa chọn để diện trên phố. Chiếc váy sẽ trở nên đẹp hơn nếu người mặc biết tiết chế lại những nơi không nên hở bạo trên cơ thể. Ngược lại, nếu chỉnh sửa váy quá đà dù đẹp đến nhường nào cũng sẽ trở nên kém sang. 

Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 9
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 10

 Hay những chiếc quần đùi rút dây cũng được nhiều người đẹp chọn lựa nhưng tình huống oái ăm luôn diễn ra khi đậm vào mắt người đi đường là sự phô bày điểm "nhạy cảm" ở vòng 3. Khiến ai nấy cũng phải che mắt lại không dám nhìn. 

Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 11
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 12
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 13
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống 'hớ hênh' ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt 'gấp' - Ảnh 14

Dù là váy hay quần thì các bạn vẫn nên điều chỉnh dây rút ở hai bên sao cho phù hợp và không để gặp những tình huống oái ăm trên đường phố. 

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   trang phục đường phố lỗi thời trang váy rút hai dây

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