Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4

Thời trang 31/07/2021 12:46

Là con gái, phụ nữ, chúng ta không thể để thiếu váy, đầm trong tủ tuy nhiên bạn cần phải biết lựa chọn những kiểu váy phù hợp với mình và đặc biệt lưu ý tránh xa 4 mẫu váy này để không bị già trước tuổi.

Váy họa tiết thổ cẩm

Váy họa tiết thổ cẩm rất kén người mặc vì chúng dễ tạo nên sự sến súa và khiến chị em trông già hơn tuổi rất nhiều. Nếu không tự tin rằng vóc dáng của mình có thể “cân đẹp” kiểu váy này thì tốt nhất bạn nên tránh xa nó, đừng vì thấy ai đó diện đẹp mà mạo hiểm, phản hồi nhận lại sẽ làm bạn thất vọng. Thay cho họa tiết thổ cẩm, nàng có thể chọn kẻ caro, chấm bi, hoa nhí,... đây là những kiểu váy xinh xắn và trẻ trung hơn rất nhiều.

Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4 - Ảnh 1
Váy họa tiết thổ cẩm rất kén người mặc. Ảnh minh họa
Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4 - Ảnh 2
Váy thổ cẩm khiến vẻ ngoài của bạn trở nên già hơn so với tuổi. Ảnh minh họa

Váy dài lượt thượt

Bạn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt to lớn giữa một người mặc váy dài lượt thượt và một người mặc váy ngắn ngang gối là sự trẻ trung. Váy dáng dài chỉ phù hợp với phụ nữ lớn tuổi, nó giúp người mặc trông chững chạc, điềm đạm hơn. Vì vậy nếu muốn trẻ trung, năng động thì đây không phải là sự phù hợp dành cho bạn, nếu muốn dịu dàng nữ tính thì nàng nên chọn váy có độ dài đến bắp chân chứ đừng dài hơn nữa nhé.

Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4 - Ảnh 3
Mặc chân váy dài lượt thượt như này, nàng sẽ tự cộng thêm cho mình cơ số tuổi. Ảnh minh họa
Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4 - Ảnh 4
Váy dáng dài chỉ phù hợp với phụ nữ lớn tuổi. Ảnh minh họa

Váy hoa tối màu

Họa tiết bông hoa trên trang phục luôn giúp người mặc trông tươi trẻ, rạng rỡ và tràn đầy sức sống tuy nhiên nếu đó là bông hoa tối màu thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Váy hoa tối màu vì lẽ đó sẽ khiến bạn trông già đi và kém thu hút. Một item đang được nhiều chị em ưu ái là váy hoa nhí có nền vải sáng, bạn hãy thử sắm cho mình vài chiếc như thế, đảm bảo sẽ trở thành nàng thơ. 

Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4 - Ảnh 5
Nếu không muốn thành 'bà thím' nàng nhớ tránh mẫu váy hoa tối màu. Ảnh minh họa
Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4 - Ảnh 6
Tưởng đẹp nhưng lại khiến bản thân trông già hơn. Ảnh minh họa

Váy ren màu đen

Váy ren màu đen không còn được chị em tậu về cho tủ đồ của mình vì chúng trông có phần sến sẩm và kém hiện đại, đặc biệt là khiến ngoại hình người diện trông già đi rất nhiều. Cũng là màu đen nhưng nàng có thể chọn các loại váy có chất liệu khác như lụa hoặc linen, vừa mát mẻ vừa sang chảnh, quyến rũ hết nấc.

Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4 - Ảnh 7
Váy ren đen làm người ngoài nhìn vào có cảm giác sến sẩm. Ảnh minh họa
Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4 - Ảnh 8
Dù có được cách tân cỡ nào cũng khó thoát được sự già nua. Ảnh minh họa
4 tips mặc đẹp tôn dáng từ cô nàng người Nga cao 1m50: Chỉ cần vài món chủ chốt là đủ cân hết các style

4 tips mặc đẹp tôn dáng từ cô nàng người Nga cao 1m50: Chỉ cần vài món chủ chốt là đủ cân hết các style

Những nàng thấp bé rất nên tham khảo 4 tips hack dáng của nàng fashion blogger này.

Xem thêm
Từ khóa:   4 mẫu váy cần tránh mẫu váy làm vẻ ngoài già đi 4 mẫu váy khiến chị em già trước tuổi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 13 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 13 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 13 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 42 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt