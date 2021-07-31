Nếu không muốn bị già trước tuổi, chị em hãy tránh xa những mẫu váy này, đặc biệt nói 'KHÔNG' với mẫu số 4

Váy họa tiết thổ cẩm rất kén người mặc vì chúng dễ tạo nên sự sến súa và khiến chị em trông già hơn tuổi rất nhiều. Nếu không tự tin rằng vóc dáng của mình có thể “cân đẹp” kiểu váy này thì tốt nhất bạn nên tránh xa nó, đừng vì thấy ai đó diện đẹp mà mạo hiểm, phản hồi nhận lại sẽ làm bạn thất vọng. Thay cho họa tiết thổ cẩm, nàng có thể chọn kẻ caro, chấm bi, hoa nhí,... đây là những kiểu váy xinh xắn và trẻ trung hơn rất nhiều.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt to lớn giữa một người mặc váy dài lượt thượt và một người mặc váy ngắn ngang gối là sự trẻ trung. Váy dáng dài chỉ phù hợp với phụ nữ lớn tuổi, nó giúp người mặc trông chững chạc, điềm đạm hơn. Vì vậy nếu muốn trẻ trung, năng động thì đây không phải là sự phù hợp dành cho bạn, nếu muốn dịu dàng nữ tính thì nàng nên chọn váy có độ dài đến bắp chân chứ đừng dài hơn nữa nhé.

Mặc chân váy dài lượt thượt như này, nàng sẽ tự cộng thêm cho mình cơ số tuổi. Ảnh minh họa

Váy dáng dài chỉ phù hợp với phụ nữ lớn tuổi. Ảnh minh họa

Váy hoa tối màu

Họa tiết bông hoa trên trang phục luôn giúp người mặc trông tươi trẻ, rạng rỡ và tràn đầy sức sống tuy nhiên nếu đó là bông hoa tối màu thì sẽ hoàn toàn ngược lại. Váy hoa tối màu vì lẽ đó sẽ khiến bạn trông già đi và kém thu hút. Một item đang được nhiều chị em ưu ái là váy hoa nhí có nền vải sáng, bạn hãy thử sắm cho mình vài chiếc như thế, đảm bảo sẽ trở thành nàng thơ.

Nếu không muốn thành 'bà thím' nàng nhớ tránh mẫu váy hoa tối màu. Ảnh minh họa

Tưởng đẹp nhưng lại khiến bản thân trông già hơn. Ảnh minh họa

Váy ren màu đen

Váy ren màu đen không còn được chị em tậu về cho tủ đồ của mình vì chúng trông có phần sến sẩm và kém hiện đại, đặc biệt là khiến ngoại hình người diện trông già đi rất nhiều. Cũng là màu đen nhưng nàng có thể chọn các loại váy có chất liệu khác như lụa hoặc linen, vừa mát mẻ vừa sang chảnh, quyến rũ hết nấc.

Váy ren đen làm người ngoài nhìn vào có cảm giác sến sẩm. Ảnh minh họa