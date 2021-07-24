Ở nhà tránh dịch cũng phải đẹp, mặc ngay 3 kiểu váy dáng dài này sẽ giúp bạn thoải mái và đẹp dịu dàng

Đây kiểu váy dáng dài mà bạn không nên để thiếu trong tủ đồ mùa hè này.

Váy suông Váy suông là kiểu trang phục có khả năng giải phóng hình thể cao, thường được tạo nên bằng vải linen dễ thấm hút mồ hôi hoặc lụa nhân tạo, vải đũi và vải xô. Không những đem lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm, các mẫu váy, đầm suông còn che được khuyết điểm cơ thể, mang lại vẻ đẹp dịu dàng mà không kém phần quyến rũ với nhiều kiểu thiết kế khác nhau.

Vì là mùa nắng nên bạn nhớ chọn váy suông có tông màu trung tính, nhã nhặn. Ảnh minh họa Trở nên thật quyến rũ với chiếc váy suông trễ vai điệu đà. Ảnh minh họa Váy cổ điển Váy cổ điển nổi bật với các thiết kế thắt eo, vai bồng, bèo nhún nhẹ nhàng. Nếu là người theo đuổi phong cách tiểu thư điệu đà thì nàng không nên bỏ qua kiểu váy trang nhã này. Váy cổ điển sẽ phù hợp với người có vóc dáng cao ráo, mảnh mai tuy nhiên những nàng mũm mĩm vẫn có thể bon chen với sự chọn lựa tỉ mỉ, cẩn thận.

Váy cổ điển có kiểu dáng trang nhã, phù hợp với nàng theo đuổi phong cách tiểu thư. Ảnh: Internet Một chiếc váy xinh xắn với tay bồng và điểm thắt ở eo. Ảnh minh họa Đầm chiffon hoa Bạn sẽ dễ dàng trở thành nàng thơ với chiếc đầm chiffon hoa xinh xắn, đây là trang phục khá thoải mái trong những ngày hè nắng nóng, mang lại vẻ đẹp nữ tính dịu dàng với những kiểu thiết kế như tay bồng, rớt vai,...Nàng nào chuộng style bánh bèo thì đừng ngại tậu nhiều nhiều những mẫu đầm chiffon hoa như này. Trở thành nàng thơ với đầm chiffon hoa dịu dàng. Ảnh minh họa Một item mát mẻ, thoải mái không kém phần xinh đẹp vào mùa nắng. Ảnh minh họa

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