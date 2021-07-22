Muốn xinh ngất ngây, hãy học Jennie (BLACKPINK) diện 3 kiểu áo cardigan 'xịn đét' này

Tưởng chừng như cardigan chỉ dùng để diện trong những ngày trời trở gió, thời tiết se lạnh thế nhưng ngay cả giữa những ngày nắng oi nồng bạn vẫn có thể diện loại áo này một cách xinh ngất ngây, chỉ cần biết chọn lựa.

Set áo Đây là item mua 1 được 2 với áo dây hoặc áo ống bên trong và áo khoác tay dài bên ngoài, hoàn toàn phù hợp phù hợp với những bạn ngại mặc hở. Khi mua về nếu không thích mặc theo set bạn có thể tách ra để phối với các item khác. Ngoài những mẫu cài nút, hãy cân nhắc kiểu cột dây, rất điệu đà và xinh xắn.

Set áo cardigan là item mà bạn không nên bỏ qua. Kiểu cột dây như thế này cũng rất xinh xắn. Tor-sur-tor Nếu là cô nàng lười mix đồ thì bạn hãy tậu ngay những set cardigan matchy - matchy, mỗi lần ra đường chỉ cần đeo thêm phụ kiện và xỏ nhanh đôi giày là đã thời thượng hết nấc rồi. Lưu ý khi diện vào mùa hè, nên chọn loại có chất liệu mỏng nhẹ để tránh bị bí và nóng.

Item thời thượng không cần tốn thời gian mix - match. Nên lưu ý chất liệu vải của cardigan để tránh bị bí và nóng. Crop-top phối cardigan Đây là combo hoàn hảo cho các chị em sở hữu vòng eo thon gọn, mix cùng với quần jeans ống rộng và giày sneaker bạn sẽ có được vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động. Để tăng phần mới lạ, ngoài những mẫu cardigan lửng hay chấm ngang hông bạn hãy chọn cardigan dáng dài. Crop-top phối cardigan cho nàng vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động. Ảnh minh họa Lâu lâu hãy đổi mới với cardigan dáng dài. Ảnh minh họa

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