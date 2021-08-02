Các hot girl diện trang phục da bóng nhẫy được ví như bôi ' lớp mỡ dầu' lên người, dù biết ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì đẹp nên vẫn 'bất chấp'

Thời trang 02/08/2021 05:00

Hầu như chất liệu nào của thời trang luôn được các nhà mốt lăng xê trong một thời gian dài. Chất liệu được làm từ da, nhựa dẻo PVC gần đây đã được một bộ phận giới lăng xê trở lại.

Các loại trang phục được làm từ chất liệu da, nhựa dẻo như PVC, bó sát cơ thể luôn là một trong những item được những cô nàng sành điệu thời trang lăng xê và ưa chuộng. Mặc dù, loại trang phục này không dễ mặc chút nào nhưng các chị em vẫn bất chấp diện vì "đẹp là được". 

Mới đây có một nàng hot girl vô danh đã diện một chiếc váy bodycon, ôm sát cơ thể và tôn lên những đường cong tuyệt đẹp. Nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các cộng đồng mạng. Bên cạnh đó bộ đồ còn tạo nên sự nóng bỏng, sexy khiến nhiều người phải "la ó" vì quá đẹp.

Các hot girl diện trang phục da bóng nhẫy được ví như bôi ' lớp mỡ dầu' lên người, dù biết ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì đẹp nên vẫn 'bất chấp' - Ảnh 1
Cô gái tự tin khoe được 3 vòng gọi cảm trong bộ trang phục này. Ảnh: Internet

Để lý giải cho sự ra đời của kiểu trang phục này, theo như báo cáo của Stylesignal và các nhà dự báo xu hướng khác cho biết. Các cô nàng luôn muốn mình là người nổi bật trước đám đông và thu hút được nhiều ánh nhìn của mọi người nên đây chính là lựa chọn tối ưu nhất. Đặc biệt, khi diện kiểu trang phục này xuống phố chắc chắn sẽ gây được sự chú ý lớn với nhiều người. Loại trang phục này không chỉ đẹp mà còn tôn lên sự sang trọng và thời thượng.

Các hot girl diện trang phục da bóng nhẫy được ví như bôi ' lớp mỡ dầu' lên người, dù biết ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì đẹp nên vẫn 'bất chấp' - Ảnh 2
Các hot girl diện trang phục da bóng nhẫy được ví như bôi ' lớp mỡ dầu' lên người, dù biết ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì đẹp nên vẫn 'bất chấp' - Ảnh 3
Kỳ Duyên và bạn của mình cũng từng diện kiểu trang phục này đi dự sự kiện. Ảnh: Internet

Mặc dù, loại trang phục này gây được tiếng vang lớn, nhưng khi nhìn lại với chất liệu không có độ co giãn hợp lý kèm theo đó là không thấm hút mồ hôi, gây ra các vấn đề nghiêm trọng đến sức khỏe. Nếu như, diện loại trang phục này trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề về sức khỏe.

Các bác sĩ chuyên khoa sản cũng cảnh báo về mức độ gây hại của trang phục được làm từ da hay chất liệu nhựa dẻo như PVC: "Loại vải này có thể gây ra mồ hôi nhưng không thấm hút mồ hôi, rất dễ sản sinh ra nhiều các loại vi khuẩn. Đặc biệt, những bộ đồ quá bó còn làm ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu, làm suy tĩnh mạch, khiến da bị sần vỏ cam".

Các hot girl diện trang phục da bóng nhẫy được ví như bôi ' lớp mỡ dầu' lên người, dù biết ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì đẹp nên vẫn 'bất chấp' - Ảnh 4
Các hot girl diện trang phục da bóng nhẫy được ví như bôi ' lớp mỡ dầu' lên người, dù biết ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì đẹp nên vẫn 'bất chấp' - Ảnh 5
Những chiếc quần tạo nên sự phản cảm cho người mặc nhưng họ vẫn bỏ qua điều đó để mặc lên người. Ảnh: Internet

 Dù biết thành phần của trang phục này rất nguy hiểm đến sức khỏe và về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng có rất nhiều cô gái vẫn bất chấp mặc kiểu trang phục này lên người. Không phải lúc nào diện style này lên người đều có thể trở nên đẹp, bởi đôi khi nó cũng "phản chủ" gây ra nhưng tình huống oái ăm như: chiếc quần thiết kế theo phong cách legging da, có bề ngoài sáng bóng, ánh kim, latex,... Song nó lại gây nên một thảm họa thời trang vì người mặc y như "bôi mỡ" lên người.

Các hot girl diện trang phục da bóng nhẫy được ví như bôi ' lớp mỡ dầu' lên người, dù biết ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng vì đẹp nên vẫn 'bất chấp' - Ảnh 6
Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống "hớ hênh" ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt "gấp"

Loạt hot girl chuộng mặc mốt váy, quần rút dây gặp tình huống "hớ hênh" ngay trên đường phố, khiến nhiều người phải che mắt "gấp"

Những năm gần đây, kiểu váy rút dây trở thành item được lòng các người đẹp. Nhờ chi tiết rút dây nên các nàng có thể căn chỉnh tùy theo sở thích, ngắn cho sexy và dài nếu muốn kín đáo. Tuy nhiên, một số người đẹp lại cố tình biến tấu, tạo kiểu thật ngắn khi diện váy body dây rút xuống phố biến trang phục này thảm họa.

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Từ khóa:   lỗi thời trang thời trang đường phố quần da bó sát

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