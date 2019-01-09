7 lỗi ăn mặc phụ nữ nên tránh tuyệt đối trong dịp Tết này nếu không muốn trông quê mùa, kém sang

Thời trang 09/01/2019 10:33

Dưới đây là những lỗi ăn mặc mà phụ nữ nên tránh tuyệt đối để không trở nên kém sang trong dịp Tết này.

Muốn sở hữu gu ăn mặc sang trọng, thời thượng, bạn cần có những kiến thức nhất định về thời trang. Sau đây là 7 lỗi phối đồ mà bạn nên tránh xa để không làm bản thân trở nên quê mùa và lố lăng.

Váy/quần lộ dây kéo

Thông thường, nhiều người suy nghĩ thiết kế để lộ dây kéo sẽ làm nổi bật món đồ, mang đến vẻ ngoài bụi bặm và chất. Tuy nhiên, chi tiết này cực kỳ kém sang, bằng chứng là các hãng thời trang nổi tiếng luôn cố gắng giấu đi khóa kéo. 

Do đó, nếu muốn sở hữu phong cách thanh lịch, sang trọng, bạn nên chọn quần, váy có đường may tinh tế, dây kéo được che giấu cẩn thận.

7 lỗi ăn mặc phụ nữ nên tránh tuyệt đối trong dịp Tết này nếu không muốn trông quê mùa, kém sang - Ảnh 1
Nên chọn những kiểu váy, quần có dây kéo tinh tế - Ảnh: Internet

Lạm dụng ren

Chất liệu ren mang đến sự nữ tính, sang trọng và có nét quyến rũ, thế nhưng quá nhiều ren sẽ làm chiếc váy trở nên quê mùa, diêm dúa.

Chính vì vậy, để chất liệu sang trọng này phát huy hết tác dụng, bạn nên phối đồ thật khéo léo. Cách tốt nhất là bạn chỉ nên diện 1 món đồ từ ren trên người, có thể là áo, chân váy. 

7 lỗi ăn mặc phụ nữ nên tránh tuyệt đối trong dịp Tết này nếu không muốn trông quê mùa, kém sang - Ảnh 2
Tiết chế chi tiết ren sẽ giúp bạn trở nên sang trọng, thanh lịch hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Tránh tông màu đất

Vào dịp đầu năm như Tết Nguyên Đán, bạn nên tránh diện đồ có tông màu tối sẫm, nâu đất... Thay vào đó, những bộ trang phục tươi sáng, rạng ngời vừa mang ý nghĩa may mắn vừa giúp bạn trông xinh đẹp, nổi bật hơn.

7 lỗi ăn mặc phụ nữ nên tránh tuyệt đối trong dịp Tết này nếu không muốn trông quê mùa, kém sang - Ảnh 3
Hãy chọn trang phục tươi sáng, thiết kế thanh lịch cho những ngày đầu năm - Ảnh: Internet

Giày cao gót mũi tròn

Giày cao gót mũi tròn đã là xu hướng thời trang của quá khứ, đây là lí do đầu tiên bạn nên tránh thiết kế này. Thứ hai, kiểu giày mũi tròn khiến chân to và ngắn đi.

Thay vào đó, giày cao gót mũi nhọn giúp bàn chân mảnh mai, thon gọn hơn. Đồng thời, kiểu giày này mang đến sự thanh lịch và thu hút cho phụ nữ.

7 lỗi ăn mặc phụ nữ nên tránh tuyệt đối trong dịp Tết này nếu không muốn trông quê mùa, kém sang - Ảnh 4
Thay vì giày mũi tròn bạn nên chọn giày cao gót mũi nhọn để trở nên thanh lịch hơn - Ảnh: Internet

Đồ xuyên thấu

Tuy giúp phụ nữ trở nên quyến rũ hơn nhưng không phải ai cũng biết cách phối trang phục xuyên thấy khéo léo và đúng đắn. Do đó, vào những dịp quan trọng như Tết, bạn nên tránh diện các thiết kế này, thay vào đó, hãy chọn các kiểu váy xuyên thấu ở một số chi tiết nhỏ. 

7 lỗi ăn mặc phụ nữ nên tránh tuyệt đối trong dịp Tết này nếu không muốn trông quê mùa, kém sang - Ảnh 5
Không nên diện đồ xuyên thấu để lộ nội y vì điều này sẽ khiến phụ nữ mất điểm trước mắt mọi người - Ảnh: Internet

Trang phục họa tiết có đường may kém

Trang phục họa tiết là một trong những xu hướng được yêu thích nhất trong dịp Tết vì truyền tải đúng tinh thần đầu năm nhất. Để diện kiểu thiết kế này một cách hoàn hảo, hãy tránh xa những bộ váy, áo, quần... có đường may kém chất lượng, họa tiết bị cắt xén thiếu thẩm mỹ.

7 lỗi ăn mặc phụ nữ nên tránh tuyệt đối trong dịp Tết này nếu không muốn trông quê mùa, kém sang - Ảnh 6
Hãy chọn trang phục một cách tinh tế để làm diện mạo của bản thân trở nên nổi bật nhất - Ảnh: Internet

Túi xách tinh tế

Ngoài kiểu dáng, màu sắc của túi xách cũng là điều phái đẹp cần lưu ý. Đối với những bộ trang phục màu sáng, tốt nhất hãy chọn túi tối màu. Các màu sắc như nude, đen, ghi... sẽ cực kỳ dễ kết hợp.

7 lỗi ăn mặc phụ nữ nên tránh tuyệt đối trong dịp Tết này nếu không muốn trông quê mùa, kém sang - Ảnh 7
Chọn cho bản thân chiếc túi xách màu đen, thiết kế đơn giản, bạn sẽ kết hợp được với rất nhiều trang phục khác nhau - Ảnh: Internet

Ghi nhớ 8 lỗi phối đồ, lựa chọn trang phục trên và áp dụng từ bây giờ, bạn sẽ sở hữu ngay phong cách hiện đại, thời thượng hơn.

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