4 set đồ cực 'basic' nhưng không kém phần sang trọng, giúp các bạn trở thành tâm điểm trong các buổi đi chơi vào mùa hè

Thời tiết mùa hè thường khiến phái đẹp e ngại khi không biết phải diện đồ gì khi đi chơi, để vừa tối giản mà cũng vừa thu hút ánh nhìn của mọi người. Tuy nhiên, cũng có không ít công thức mix đồ nhiều lớp vẫn đảm bảo đẹp và mát cả trong ngày nóng.

Mùa hè đã đến, cùng với sự trở lại của ánh nắng rực rỡ và không khí ấm áp, là thời điểm mà chúng ta thường có nhiều hoạt động vui chơi và tụ tập cùng bạn bè. Và để trở thành tâm điểm của mọi buổi dạo chơi, việc chọn lựa set đồ phù hợp là điều quan trọng không thể thiếu. Tuy nhiên, đi đến nơi và tham gia vào các sự kiện khác nhau trong mùa hè, việc lựa chọn trang phục phù hợp và thu hút không phải lúc nào cũng dễ dàng.

Dưới đây là 4 set đồ cực 'basic' nhưng không kém phần sang trọng, giúp các bạn tự tin và nổi bật trong mùa hè này:

Ctop top luôn là lựa chọn sinh động cho mùa hè. Song bạn nên cân nhắc nếu đi chơi với gia đình, người lớn. Nếu cùng là bạn bè hoặc những người trẻ đi chơi với nhau, vậy hãy thỏa sức sáng tạo với crop top, và khoác thêm áo ngoài nếu cần thiết.

Amee dịu dàng xuống phố với set đồ crop top và quần, váy jean. Ảnh: @instagram.com/ameemee_m/

Crop top thích hợp với mọi loại quần và váy dài hoặc ngắn. Bạn có thể chọn các màu sáng hoặc màu tương phản để phù hợp với phục trang tổng thể.

Áo thun kết hợp chân váy midi

Nếu theo phong cách nữ tính, nhẹ nhàng nhưng lại không muốn quá bánh bèo thì đây chính là combo dường như sinh ra dành cho bạn. Điểm cộng tuyệt vời mà những chiếc váy midi dáng dài mang lại chính là có tác dụng che nắng hiệu quả. Bạn nên lựa chọn những chất liệu như thô, kaki mỏng để mang đến sự thoải mái trong ngày hè. Với cách phối đồ đẹp cho nữ đi chơi mùa hè này, bạn có thể mix cùng với sandal, giày búp bê hay sneaker đều hợp.

Set đồ này vừa đơn giản lại giúp bạn nữ tính hơn - Ảnh minh họa: Internet

Áo dây, sơ mi, quần skinny jeans

Áo dây và quần jeans, hãy thay áo thun bằng sơ mi, chọn kiểu áo dây dày dặn hơn một chút và mix cùng quần jeans dáng skinny. Trong khi quần skinny jeans mang lại cảm giác thanh lịch, giúp khoe chân thon thì sơ mi phối với áo dây dạng bustier khiến set đồ vừa gợi cảm vừa kín đáo, bắt trend nhưng vẫn dễ mặc, hợp nhiều vóc dáng.

Set đồ này sẽ giúp chân bạn dài ra trong thấy - Ảnh minh họa: Internet

Với cách phối này, bạn nên chọn sơ mi và áo dây màu đối nghịch. Dễ ứng dụng nhất vẫn là sơ mi trắng, quần jeans màu basic. Áo dây lúc này có thể chọn bất cứ màu gì tùy ý bạn, miễn là không tiệp màu với sơ mi.

Áo thun kết hợp với short ống rộng

Quên những kiểu quần short ngắn bằng gang tay và bó chịt vào cơ thể đi, vì quần short ống rộng dài ngang đầu gối năm nay mới là hot item. Khi nó được mix cùng áo phông oversized và sneaker thì hẳn sẽ tạo thành set đồ max cool.