3 mẫu giày có khả năng ‘kéo dài chân’ thần sầu đang được hội mỹ nhân Việt thi nhau lăng xê

Thời trang 29/03/2020 05:30

Để tăng thêm vài centimet chiều cao sẽ chẳng hề khó khăn nếu bạn biết cách lựa chọn những kiểu giày “hack dáng” cực sành điệu và thời thượng này.

Set đồ của bạn sẽ trở nên cuốn hút bội phần nếu phối hợp với những kiểu giày thời thượng và sành điệu đang khiến hội fashionista và sao Việt điên đảo. Chẳng những vậy, nàng “nấm lùn” sẽ trông cao ráo và thanh mảnh hơn khi bổ sung những items này vào tủ đồ.

Nếu bạn muốn sở hữu đôi chân thon dài như dàn mỹ nhân Việt, hãy tậu ngay 3 kiểu giày “hack dáng” cực đỉnh dưới đây:

Sandal cao gót quai mảnh

Những kiểu giày sandal cao gót quai mảnh và quai ngang được coi là vũ khí thời trang của phái đẹp. Không ít mỹ nhân Việt như Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Yến Trang… đều sở hữu items này trong tủ đồ. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, môi trường công sở hay những buổi dạ tiệc thì sandal cao gót quai mảnh vẫn là lựa chọn hàng đầu của hội fashionista.

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Hàng loạt người đẹp Vbiz đều ưu tiên lựa chọn mẫu giày này - Ảnh: Internet

Với thiết kế quai siêu mảnh và phần gót cao, mẫu giày này sẽ giúp “kéo chân” triệt để, giúp bạn “ăn gian” chiều cao tối ưu. Bên cạnh đó, sandal cao gót quai mảnh còn giúp bạn trông tinh tế, thanh lịch và nữ tính hơn.

Giày mũi nhọn

Thiết kế thanh thoát của giày mũi nhọn sẽ tạo hiệu ứng chân nhỏ xinh và thon dài hơn cho những cô nàng có chiều cao khiêm tốn. Mẫu giày này còn được đánh giá cao ở sự sang chảnh và thời thượng. Chỉ cần diện một chiếc váy đơn giản kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn, bạn sẽ trở thành quý cô đắt giá nhất bữa tiệc.

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Đặng Thu Thảo trang nhã với mẫu giày mũi nhọn họa tiết đặc biệt - Ảnh: Internet

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Chi Pu khoe chân thon dài với giày mũi nhọn đen bóng - Ảnh: Internet

Trong trường hợp bạn muốn diện mẫu giày này để đi làm thì có thể chọn những đôi giày mũi nhọn đế bệt, vừa đủ thanh lịch và tôn dáng. Đặc biệt, những đôi giày mũi nhọn trơn với màu sắc trung tính chính là lựa chọn tốt nhất vì nó có thể kết hợp với mọi set đồ.

Giày màu be

Mẫu giày có màu gần với da này sẽ giúp đánh lừa thị giác người đối diện, giúp đôi chân của bạn trông dài hơn so với thực tế.

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Đặng Thu Thảo luôn ưu tiên những đôi giày có màu trung tính - Ảnh: Internet
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Hà Tăng thanh lịch với giày màu be - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, giày màu be là một items phù hợp với nhiều hoàn cảnh và phong cách thời trang. Khi kết hợp với bất kỳ set đồ nào, kiểu giày này đều giúp nâng tầm vẻ thanh lịch, trang nhã cho người diện.

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