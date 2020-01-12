3 cách tạo kiểu cho tóc ngắn lẫn dài mà phụ nữ nên học ngay để áp dụng trong dịp Tết này

Thời trang 12/01/2020 05:35

Dưới đây là 3 cách tạo kiểu tóc vô cùng đơn giản nhưng mang đến cho phái đẹp sự xinh đẹp, đáng yêu và tươi mới trong dịp Tết này.

Ngoài việc phối đồ, kiểu tóc cũng là điều được phụ nữ quan tâm hết mực trong những dịp lễ hội. Để thay đổi diện mạo mỗi ngày, bạn có thể học ngay 3 cách tạo kiểu tóc đơn giản sau đây.

Hướng dẫn tạo kiểu tóc ngày Tết

Kẹp tóc

Đặc quyền của phụ nữ là được làm đẹp và điệu đà, do đó, hãy luôn tự tin tỏa sáng theo phong cách yêu thích của chính mình. Trong dịp Tết này, bạn nên khéo léo sử dụng một vài món phụ kiện như băng đô, kẹp, nơ... để khiến mái tóc thêm phần tinh nghịch và đáng yêu. 

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Mái tóc thẳng đơn giản trở nên thời thượng hơn khi phối cùng những chiếc kẹp xinh xắn - Ảnh: Internet
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Thời gian vừa qua, những chiếc kẹp đính ngọc trai trở thành xu hướng vô cùng hot - Ảnh: Internet
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Nếu muốn trở nên tinh nghịch, trẻ trung, hãy học cách dùng kẹp màu sắc nổi bật hai bên mái như Angela Phương Trinh - Ảnh: Internet
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Nhẹ nhàng, nữ tính với kẹp hình ngôi sao trên mái tóc uốn xoăn - Ảnh: Internet
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Kẹp hơi thấp xuống trán theo cách này vừa làm đẹp cho mái tóc vừa tạo điểm nhất cho khuôn mặt - Ảnh: Internet

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Băng đô cổ điển 

Ngoài kẹp thì băng đô cũng là một món phụ kiện tóc được sử dụng phổ biển để làm mới mái tóc của phái đẹp. Tết này, hãy tận dụng món đồ này để giúp vẻ ngoài thêm tỏa sáng. 

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Dù chỉ sử dụng chiếc băng đô tối màu nhưng mái tóc trông vẫn vô cùng tươi mới - Ảnh: Internet
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Để làm tăng vẻ cổ điển cho mái tóc, bạn có thể sử dụng các kiểu băng đô bản to màu sắc tương phản - Ảnh: Internet
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Băng đô bản to sẽ rất phù hợp với chiếc áo dài Tết - Ảnh: Internet

Tóc buộc nửa đầu

Dù sở hữu mái tóc ngắn hay dài thì bạn vẫn có thể áp dụng cách tạo kiểu đầy tinh nghịch này. Chỉ cần buộc đuôi ngựa nửa phần tóc, thêm vài phụ kiện hay đơn giản là uốn xoăn nhẹ, đánh rối, phụ nữ cũng đủ trở nên cực kỳ xinh đẹp.

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Buộc nửa đầu thấp mang đến vẻ nhẹ nhàng, nữ tính và trầm lắng - Ảnh: Internet
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Buộc đuôi ngựa cao nửa đầu cá tính và năng động - Ảnh: Internet
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Mái tóc ngắn sẽ trộng cực ngầu khi buộc nửa đầu, uốn xoăn nhẹ - Ảnh: Internet

Chỉ với 3 cách tạo kiểu tóc đơn giản này, bạn sẽ thay đổi được diện mạo mỗi ngày vô cùng dễ dàng mà chẳng cần tốn công sức ra tiệm.

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