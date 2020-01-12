3 cách tạo kiểu cho tóc ngắn lẫn dài mà phụ nữ nên học ngay để áp dụng trong dịp Tết này

Dưới đây là 3 cách tạo kiểu tóc vô cùng đơn giản nhưng mang đến cho phái đẹp sự xinh đẹp, đáng yêu và tươi mới trong dịp Tết này.
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Ngoài việc phối đồ, kiểu tóc cũng là điều được phụ nữ quan tâm hết mực trong những dịp lễ hội. Để thay đổi diện mạo mỗi ngày, bạn có thể học ngay 3 cách tạo kiểu tóc đơn giản sau đây.
Hướng dẫn tạo kiểu tóc ngày Tết
Kẹp tóc
Đặc quyền của phụ nữ là được làm đẹp và điệu đà, do đó, hãy luôn tự tin tỏa sáng theo phong cách yêu thích của chính mình. Trong dịp Tết này, bạn nên khéo léo sử dụng một vài món phụ kiện như băng đô, kẹp, nơ... để khiến mái tóc thêm phần tinh nghịch và đáng yêu.
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Băng đô cổ điển
Ngoài kẹp thì băng đô cũng là một món phụ kiện tóc được sử dụng phổ biển để làm mới mái tóc của phái đẹp. Tết này, hãy tận dụng món đồ này để giúp vẻ ngoài thêm tỏa sáng.
Tóc buộc nửa đầu
Dù sở hữu mái tóc ngắn hay dài thì bạn vẫn có thể áp dụng cách tạo kiểu đầy tinh nghịch này. Chỉ cần buộc đuôi ngựa nửa phần tóc, thêm vài phụ kiện hay đơn giản là uốn xoăn nhẹ, đánh rối, phụ nữ cũng đủ trở nên cực kỳ xinh đẹp.
Chỉ với 3 cách tạo kiểu tóc đơn giản này, bạn sẽ thay đổi được diện mạo mỗi ngày vô cùng dễ dàng mà chẳng cần tốn công sức ra tiệm.