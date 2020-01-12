3 cách tạo kiểu cho tóc ngắn lẫn dài mà phụ nữ nên học ngay để áp dụng trong dịp Tết này

Ngoài việc phối đồ, kiểu tóc cũng là điều được phụ nữ quan tâm hết mực trong những dịp lễ hội. Để thay đổi diện mạo mỗi ngày, bạn có thể học ngay 3 cách tạo kiểu tóc đơn giản sau đây.

Hướng dẫn tạo kiểu tóc ngày Tết

Kẹp tóc

Đặc quyền của phụ nữ là được làm đẹp và điệu đà, do đó, hãy luôn tự tin tỏa sáng theo phong cách yêu thích của chính mình. Trong dịp Tết này, bạn nên khéo léo sử dụng một vài món phụ kiện như băng đô, kẹp, nơ... để khiến mái tóc thêm phần tinh nghịch và đáng yêu.