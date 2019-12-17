Những kiểu mix đồ vừa chất vừa giúp 'kéo dài' chân như siêu mẫu, nàng 'nấm lùn' tha hồ áp dụng 365 ngày

Hãy tham khảo ngay bí quyết hack chiều cao với 3 cách mix đồ đơn giản dưới đây để nàng "nấm lùn" trở nên xinh đẹp và tự tin hơn nhé!
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Bí quyết hack chiều cao bằng cách phối đồ vô cùng đơn giản mà lại giúp tôn dáng triệt để dành cho những cô nàng "nấm lùn".
1. Áo phông/sơ mi+ váy xếp li trên gối
Đây là sự lựa chọn dễ dàng và được áp dụng nhiều nhất để nàng hack dáng. Cách mix đồ này vừa trẻ trung vừa lịch sự, bạn có thể mặc đi học và cả đi làm.
Khi mix áo phông với chân váy xếp li trên gối sẽ tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động, không chỉ hack chiều cao mà còn hack cả tuổi nữa đấy!
Cách mix đồ này đem đến sự thanh lịch, nhẹ nhàng. Tùy vào sở thích cũng như tính chất của công việc hay các buổi hẹn hò, bạn có thể lựa chọn cách mix đồ phù hợp.
2. Áo crotop+ quần short/jeans cạp cao
Bí quyết hack chiều cao thứ 2 nằm ở những chiếc áo croptop được mix với quần short hoặc jean cạp cao.
Những chiếc áo croptop sẽ khiến phần thân trên của bạn trông thon gọn hơn, đồng thời giúp đôi chân trông dài hơn.
Mặc quần short hay jeans cạp cao sẽ giúp ăn gian chiều dài đôi chân của bạn hơn rất nhiều.
3. Váy suông basic trên gối (không họa tiết màu mè)
Có lẽ nhiều cô nàng "nấm lùn" không tin lắm về bí quyết hack chiều cao này và cho rằng khi mặc váy sẽ nhìn diêm dúa và tạo cảm giác lùn hơn.
Nhưng chỉ cần bạn khéo léo một chút, việc lựa chọn những chiếc váy suông đơn giản (tốt nhất là không họa tiết màu mè) trên gối sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm cơ thể.
Chiếc váy suông basic trên gối không chỉ là bí quyết hack chiều cao mà còn khiến các nàng dịu dàng, nữ tính hơn rất nhiều.
Trên đây là 3 bí quyết phối đồ hack dáng bạn hãy thử áp dụng nhé!