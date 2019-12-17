Những kiểu mix đồ vừa chất vừa giúp 'kéo dài' chân như siêu mẫu, nàng 'nấm lùn' tha hồ áp dụng 365 ngày

Bí quyết hack chiều cao bằng cách phối đồ vô cùng đơn giản mà lại giúp tôn dáng triệt để dành cho những cô nàng "nấm lùn".

Khi mix áo phông với chân váy xếp li trên gối sẽ tạo cảm giác khỏe khoắn, năng động, không chỉ hack chiều cao mà còn hack cả tuổi nữa đấy!

Đây là sự lựa chọn dễ dàng và được áp dụng nhiều nhất để nàng hack dáng. Cách mix đồ này vừa trẻ trung vừa lịch sự, bạn có thể mặc đi học và cả đi làm.

Áo phông mix chân váy ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Cách mix đồ này đem đến sự thanh lịch, nhẹ nhàng. Tùy vào sở thích cũng như tính chất của công việc hay các buổi hẹn hò, bạn có thể lựa chọn cách mix đồ phù hợp.

Sơ mi mix chân váy nhẹ nhàng, thanh lịch - Ảnh minh họa: Internet

2. Áo crotop+ quần short/jeans cạp cao

Bí quyết hack chiều cao thứ 2 nằm ở những chiếc áo croptop được mix với quần short hoặc jean cạp cao.

Áo croptop mix jeans hoặc short cạp cao - Ảnh minh họa: Internet

Những chiếc áo croptop sẽ khiến phần thân trên của bạn trông thon gọn hơn, đồng thời giúp đôi chân trông dài hơn.

Áo croptop khiến phần trên nhìn mảnh mai hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần short hay jeans cạp cao sẽ giúp ăn gian chiều dài đôi chân của bạn hơn rất nhiều.

Short cạp cao tôn chân dài miên man - Ảnh minh họa: Internet

3. Váy suông basic trên gối (không họa tiết màu mè)

Có lẽ nhiều cô nàng "nấm lùn" không tin lắm về bí quyết hack chiều cao này và cho rằng khi mặc váy sẽ nhìn diêm dúa và tạo cảm giác lùn hơn.

Váy suông basic - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng chỉ cần bạn khéo léo một chút, việc lựa chọn những chiếc váy suông đơn giản (tốt nhất là không họa tiết màu mè) trên gối sẽ giúp bạn che đi khuyết điểm cơ thể.

Váy suông nhấn nhẹ nhàng ở cổ và gấu váy - Ảnh minh họa: Internet

Chiếc váy suông basic trên gối không chỉ là bí quyết hack chiều cao mà còn khiến các nàng dịu dàng, nữ tính hơn rất nhiều.

Diện váy suông nhìn nhẹ nhàng, duyên dáng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là 3 bí quyết phối đồ hack dáng bạn hãy thử áp dụng nhé!