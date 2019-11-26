10 'bí kíp' ăn mặc giúp cô nàng 'nấm lùn' tăng thêm vài cm chiều cao, kéo dài đôi chân chỉ trong tích tắc

Áp dụng 10 bí quyết ăn mặc đơn giản dưới đây, cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn sẽ ăn gian thêm vài cm chiều cao hết sức dễ dàng.

Brightside đã tổng hợp ra danh sách 10 bí quyết ăn mặc dành cho người lùn với khả năng ăn gian chiều cao vô cùng hiệu quả. Để trông cao ráo hơn, hãy áp dụng ngay những mẹo đơn giản này trong phong cách thời trang hàng ngày. Bí quyết ăn mặc dành cho người lùn Đi giày có phần mũi ngắn Giày cao gót là món đồ cực kỳ cần thiết đối với những cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên, không phải loại giày có gót cao nào cũng giúp ích cho vóc dáng của bạn, chẳng hạn như những kiểu có phần mũi dày.

Do đó, cô nàng "nấm lùn" nên chọn những đôi giày cao gót có phần mũi mỏng, chỉ che đủ các ngón chân. Các thiết kế này sẽ làm đôi chân trở nên thon dài hơn rất nhiều. Bí kíp chọn giày cho cô nàng nấm lùn - Ảnh: Internet Chọn quần có độ dài qua mắt cá chân Một bí quyết ăn mặc khác dành cho người lùn chính là nên diện quần dài qua mắt cá chân. Vì những mẫu quần lửng sẽ khiến chân thêm ngắn và mập mạp hơn.

Quần dài qua mắt cá giúp đôi chân thon dài hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Luôn sơ-vin Sơ-vin là mẹo ăn mặc giúp ăn gian chiều cao hữu hiệu nhất. Nếu diện quần, chân váy, bạn chắc chắn phải luôn sơ-vin để đôi chân trông dài, vòng eo trông nhỏ nhắn hơn. Sơ-vin giúp bạn gái trông cao ráo, đôi chân trở nên thon dài hơn rất nhiều - Ảnh: Internet Ưu tiên họa tiết sọc dọc Người sở hữu vóc dáng tròn trịa, sở hữu chiều cao khiêm tốn nên tránh diện đồ sọc ngang, thay vào đó hãy chăm chỉ chọn các kiểu quần áo có học tiết sọc dọc. Trang phục có họa tiết sọc ngang giúp cô nàng nấm lùn trông cao và mảnh mai hơn - Ảnh: Internet Chăm chỉ diện quần cạp cao Tương tự như mẹo sơ-vin, quần cạp cao sẽ tạo cảm giác đôi chân dài và thon thả hơn. Khi phối kiểu quần này, bạn nên chọn các kiểu áo form rộng để vóc dáng thêm phần cân đối. Quần cạp cao là trợ thủ đắc lực đối với những người sở hữu chiều cao khiêm tốn - Ảnh: Internet Trang phục đơn sắc Để vóc dáng trở nên thon gọn, cân đối và trông cao thêm vài cm, bạn nên chọn các kiểu trang phục đơn sắc nhã nhặn và thanh lịch. Diện nguyên bộ đồ cùng tông sẽ không khiến cơ thể bị chia cắt như các bộ có màu sắc đối lập. Phối đồ đơn sắc cùng tông không chỉ giúp bạn trông cao hơn mà còn mang đến vẻ ngoài trang nhã, thanh lịch - Ảnh: Internet Quần skinny giúp chân thon dài Quần skinny cạp cao là món đồ không thể thiếu đối với những cô nàng "nấm lùn". Thiết kế này ôm sát vào cơ thể tạo cảm giác đôi chân trông thon dài hơn. Quần skinny là món đồ không thể thiếu đối với người sở hữu vóc dáng tròn trịa - Ảnh: Internet Đi giày cao gót Giày cao gót luôn là trợ thủ giúp người có chiều cao khiêm tốn trở nên thanh mảnh hơn tức thì. Không những thế, thiết kế này còn mang đến cho phụ nữ sự thời thượng, phong cách. Đi giày cao gót giúp bạn cao và sang chảnh hơn - Ảnh: Internet Chọn giày có màu sắc phù hợp với trang phục Phối màu sắc trang phục rất quan trọng, chỉ cần một số lưu ý nhỏ, bạn sẽ sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn và cao ráo dù có chiều cao khiêm tốn. Chọn giày phù hợp với màu sắc trang phục sẽ góp phần khiến vẻ ngoài của bạn thời thượng hơn, đồng thời đây còn là mẹo ăn gian chiều cao hiệu quả - Ảnh: Internet Độ dài chân váy phù hợp Đối với những cô nàng có vóc dáng tròn trịa, mũm mĩm hay sở hữu đôi chân ngắn, chân váy dáng chữ A luôn là món đồ không thể thiếu. Khi diện kiểu váy này, bạn nên chọn độ dài hợp lý, một là ngắn trên gối, hai là dài qua gối khoảng 1 gang tay. Đây là tuyệt chiêu "kéo dài chân" hiệu quả. Chọn chân váy đúng cách sẽ giúp bạn trông cao và thon thả hơn hẳn - Ảnh: Internet Chỉ cần áp dụng những bí quyết ăn mặc đơn giản trên, cô nàng "nấm lùn" sẽ trông cao hơn vài cm và sở hữu đôi chân thon dài ngay.

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