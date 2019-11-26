10 'bí kíp' ăn mặc giúp cô nàng 'nấm lùn' tăng thêm vài cm chiều cao, kéo dài đôi chân chỉ trong tích tắc

Áp dụng 10 bí quyết ăn mặc đơn giản dưới đây, cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn sẽ ăn gian thêm vài cm chiều cao hết sức dễ dàng.
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Brightside đã tổng hợp ra danh sách 10 bí quyết ăn mặc dành cho người lùn với khả năng ăn gian chiều cao vô cùng hiệu quả. Để trông cao ráo hơn, hãy áp dụng ngay những mẹo đơn giản này trong phong cách thời trang hàng ngày.
Bí quyết ăn mặc dành cho người lùn
Đi giày có phần mũi ngắn
Giày cao gót là món đồ cực kỳ cần thiết đối với những cô nàng sở hữu chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên, không phải loại giày có gót cao nào cũng giúp ích cho vóc dáng của bạn, chẳng hạn như những kiểu có phần mũi dày.
Do đó, cô nàng "nấm lùn" nên chọn những đôi giày cao gót có phần mũi mỏng, chỉ che đủ các ngón chân. Các thiết kế này sẽ làm đôi chân trở nên thon dài hơn rất nhiều.
Chọn quần có độ dài qua mắt cá chân
Một bí quyết ăn mặc khác dành cho người lùn chính là nên diện quần dài qua mắt cá chân. Vì những mẫu quần lửng sẽ khiến chân thêm ngắn và mập mạp hơn.
Luôn sơ-vin
Sơ-vin là mẹo ăn mặc giúp ăn gian chiều cao hữu hiệu nhất. Nếu diện quần, chân váy, bạn chắc chắn phải luôn sơ-vin để đôi chân trông dài, vòng eo trông nhỏ nhắn hơn.
Ưu tiên họa tiết sọc dọc
Người sở hữu vóc dáng tròn trịa, sở hữu chiều cao khiêm tốn nên tránh diện đồ sọc ngang, thay vào đó hãy chăm chỉ chọn các kiểu quần áo có học tiết sọc dọc.
Chăm chỉ diện quần cạp cao
Tương tự như mẹo sơ-vin, quần cạp cao sẽ tạo cảm giác đôi chân dài và thon thả hơn. Khi phối kiểu quần này, bạn nên chọn các kiểu áo form rộng để vóc dáng thêm phần cân đối.
Trang phục đơn sắc
Để vóc dáng trở nên thon gọn, cân đối và trông cao thêm vài cm, bạn nên chọn các kiểu trang phục đơn sắc nhã nhặn và thanh lịch.
Diện nguyên bộ đồ cùng tông sẽ không khiến cơ thể bị chia cắt như các bộ có màu sắc đối lập.
Quần skinny giúp chân thon dài
Quần skinny cạp cao là món đồ không thể thiếu đối với những cô nàng "nấm lùn". Thiết kế này ôm sát vào cơ thể tạo cảm giác đôi chân trông thon dài hơn.
Đi giày cao gót
Giày cao gót luôn là trợ thủ giúp người có chiều cao khiêm tốn trở nên thanh mảnh hơn tức thì. Không những thế, thiết kế này còn mang đến cho phụ nữ sự thời thượng, phong cách.
Chọn giày có màu sắc phù hợp với trang phục
Phối màu sắc trang phục rất quan trọng, chỉ cần một số lưu ý nhỏ, bạn sẽ sở hữu vóc dáng cân đối, thon gọn và cao ráo dù có chiều cao khiêm tốn.
Độ dài chân váy phù hợp
Đối với những cô nàng có vóc dáng tròn trịa, mũm mĩm hay sở hữu đôi chân ngắn, chân váy dáng chữ A luôn là món đồ không thể thiếu.
Khi diện kiểu váy này, bạn nên chọn độ dài hợp lý, một là ngắn trên gối, hai là dài qua gối khoảng 1 gang tay. Đây là tuyệt chiêu "kéo dài chân" hiệu quả.
Chỉ cần áp dụng những bí quyết ăn mặc đơn giản trên, cô nàng "nấm lùn" sẽ trông cao hơn vài cm và sở hữu đôi chân thon dài ngay.