Cập nhật ngay những xu hướng thời trang cực hot trong năm 2020 này, Tết đến chẳng lo ăn mặc quê mùa, kém sang

Theo Vogue, 4 phong cách dưới đây chính là những xu hướng thời trang trong năm 2020 hot nhất mà hội chị em sành điệu nhất định phải cập nhật.
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Năm mới sắp đến cũng là giai đoạn mà phái đẹp tất bật lên kế hoạch tân trang lại nhan sắc bằng cách thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi kiểu tóc. Nếu đang loay hoay chẳng biết nên F5 bản thân như thế nào, hãy tham khảo ngay những xu hướng thời trang trong năm 2020 dưới đây.
Xu hướng thời trang năm 2020
Quần short kiểu dáng cổ điển
Những năm trước đây, quần short jean, quần short ống suông hay các kiểu ôm sát rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, trong năm 2020 này, quần short cổ điển được dự đoán sẽ là item "lên ngôi" và tạo nên một cơn sốt trong giới thời trang.
Quần short cổ điển hay còn được gọi là quần short ngố có phần ống được thiết kế hơi loe tạo ra nét phá cách và tinh nghịch.
Set đồ thể thao
Năm 2020 sẽ là thời hoàng kim của các kiểu trang phục thể thao khỏe khoắn, năng động. Diện phong cách trang phục này sẽ mang đến cho phái đẹp sự tươi tắn, tràn đầy sức sống. Đây sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bộ sưu tập thời trang Tết 2020 của phụ nữ.
Suit freesize
Trong năm 2020, đồ vest dáng rộng hay còn gọi là suit freesize sẽ là một trong những xu hướng thời trang thịnh hành nhất. Do đó, phái đẹp phải cập nhật ngay phong cách thời trang này trong dịp Tết sắp đến.
Họa tiết sặc sỡ
Trang phục với họa tiết sặc sỡ cũng là xu hướng thời trang được các chuyên gia dự đoán sẽ thịnh hành trong năm 2020. Phong cách này sẽ cực kỳ phù hợp với không khí Tết truyền thống của Việt Nam.
Cập nhật ngay những xu hướng thời trang mới nhất trong năm 2020 này, chắc chắn, bạn sẽ trở nên lung linh, thời thượng và vô cùng tỏa sáng trong dịp Tết sắp đến.