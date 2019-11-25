Cập nhật ngay những xu hướng thời trang cực hot trong năm 2020 này, Tết đến chẳng lo ăn mặc quê mùa, kém sang

Theo Vogue, 4 phong cách dưới đây chính là những xu hướng thời trang trong năm 2020 hot nhất mà hội chị em sành điệu nhất định phải cập nhật.

Năm mới sắp đến cũng là giai đoạn mà phái đẹp tất bật lên kế hoạch tân trang lại nhan sắc bằng cách thay đổi phong cách ăn mặc, thay đổi kiểu tóc. Nếu đang loay hoay chẳng biết nên F5 bản thân như thế nào, hãy tham khảo ngay những xu hướng thời trang trong năm 2020 dưới đây. Xu hướng thời trang năm 2020 Quần short kiểu dáng cổ điển Những năm trước đây, quần short jean, quần short ống suông hay các kiểu ôm sát rất được ưa chuộng. Tuy nhiên, trong năm 2020 này, quần short cổ điển được dự đoán sẽ là item "lên ngôi" và tạo nên một cơn sốt trong giới thời trang.

Quần short cổ điển hay còn được gọi là quần short ngố có phần ống được thiết kế hơi loe tạo ra nét phá cách và tinh nghịch. Quần đùi ngố hay quần short cổ điển là xu hướng thời trang sẽ lên ngôi trong năm 2020 - Ảnh: Internet Cập nhật ngay với xu hướng thời trang 2020 cực hot với set đồ phối quần short cổ điển với áo thun trắng khỏe khoắn - Ảnh: Internet Quần short cổ điển thường có chất liệu mềm mại nên mang đến vẻ đẹp thanh lịch, nhã nhặn cho phái đẹp - Ảnh: Internet Hãy lưu ngay vào trí nhớ xu hướng thời trang cực hot trong năm 2020 này để không bị lỗi mốt - Ảnh: Internet Set đồ thể thao Năm 2020 sẽ là thời hoàng kim của các kiểu trang phục thể thao khỏe khoắn, năng động. Diện phong cách trang phục này sẽ mang đến cho phái đẹp sự tươi tắn, tràn đầy sức sống. Đây sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho bộ sưu tập thời trang Tết 2020 của phụ nữ.

Ngọc Trinh luôn là người biết đón đầu xu hướng thời trang. Set đồ thể thao màu đỏ nổi bật giúp cô nàng thêm phần trẻ trung, tươi tắn - Ảnh: Internet Không chỉ là xu hướng thời trang 2020, set đồ thể thao còn rất phù hợp với không khí mùa xuân đầy sức sống - Ảnh: Internet Biết cách mix-match với vài phụ kiện như boot, áo thun, set đồ thể thao tưởng chừng đơn giản vẫn trở nên cực kỳ thời thượng - Ảnh: Internet Học ngay Hà Hồ cách diện đồ thể thao cực ngầu này, chắc chắn, bạn sẽ trở thành tâm điểm với xu hướng thời trang cực hot này trong dịp đầu năm mới - Ảnh: Internet Suit freesize Trong năm 2020, đồ vest dáng rộng hay còn gọi là suit freesize sẽ là một trong những xu hướng thời trang thịnh hành nhất. Do đó, phái đẹp phải cập nhật ngay phong cách thời trang này trong dịp Tết sắp đến. Cá tính, năng động mà vẫn thanh lịch với bộ vest đen phối cùng giày thể thao trắng - Ảnh: Internet Cô nàng công sở nên cập nhật ngay xu hướng thời trang năm 2020 này. Bộ vest form rộng màu hồng pastel chắc chắn sẽ giúp bạn tỏa sáng - Ảnh: Internet Phá cách hơn với vest cùng quần tây lửng, phong cách thời trang này sẽ giúp bạn trở nên cực cá tính - Ảnh: Internet Họa tiết sặc sỡ Trang phục với họa tiết sặc sỡ cũng là xu hướng thời trang được các chuyên gia dự đoán sẽ thịnh hành trong năm 2020. Phong cách này sẽ cực kỳ phù hợp với không khí Tết truyền thống của Việt Nam. Hãy sắm ngay cho bản thân bộ áo dài họa tiết sặc sỡ để bắt kịp xu hướng thời trang - Ảnh: Internet Chắc chắn, với bộ áo dài họa tiết độc đáo thế này, bạn sẽ trở thành quý cô thời thượng và sành điệu - Ảnh: Internet Bộ vest form rộng họa tiết in chữ màu đỏ rực này sẽ rất phù hợp với không khí Tết cổ truyền. Không những vậy, bộ trang phục này còn mang đến vẻ đẹp cực sang chảnh cho người diện - Ảnh: Internet Xu hướng thời trang với họa tiết sặc sỡ chắc chắn sẽ rất phù hợp với không khí xuân hè - Ảnh: Internet Cập nhật ngay những xu hướng thời trang mới nhất trong năm 2020 này, chắc chắn, bạn sẽ trở nên lung linh, thời thượng và vô cùng tỏa sáng trong dịp Tết sắp đến.

Xu hướng 2020: 9 kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn "hack" tuổi dữ dội Những kiểu tóc ngắn cho người mập mặt tròn ngày càng được phái nữ yêu thích không chỉ bởi sự trẻ trung mà còn có khả năng che khuyết điểm và “hack” tuổi cực hiệu quả. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để lựa chọn cho mình các kiểu tóc ngắn cho mặt tròn dẫn đầu xu hướng tóc năm 2020.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cap-nhat-ngay-nhung-xu-huong-thoi-trang-cuc-hot-trong-nam-2020-nay-tet-den-chang-lo-an-mac-que-mua-kem-sang-344959.html