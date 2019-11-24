4 lưu ý cần nhớ khi chọn lựa quần ống rộng cho người béo bụng

Việc lựa chọn trang phục luôn gây trở ngại cho các nàng có thân hình tròn trịa, mập mạp. Tuy nhiên, khó không có nghĩa là không thể. Những cô nàng với vóc dáng đầy đặn, tròn trịa vẫn có thể tự tin diện đồ thật đẹp. Để che khuyết điểm ở thân dưới, quần ống suông chính là sự lựa chọn tuyệt vời nhất cho những cô nàng mũm mĩm.

Quần ống rộng cho người béo bụng là một item thời trang được thiết kế giúp người mặc di chuyển thoải mái nhưng vẫn giữ được sự tinh tế và nữ tính vốn có, không những vậy còn che khuyết điểm rất tốt. Đây sẽ là một item thời trang mà bạn không nên bỏ qua.

Đối với nàng có thân hình hơi tròn trịa, một chiếc quần cạp cao sẽ giúp bạn kéo phần thân dưới dài ra, tạo cảm giác chiều cao của bạn tăng lên đáng kể. Thân hình cao hơn sẽ làm người khác cảm giác bạn không tròn người cho lắm. Vì quần cạp cao dài từ phần eo tới gót chân, cơ thể bạn sẽ được "kéo dài" hơn một chút giúp tạo cảm giác cao và thon hơn.

Hiện nay những chiếc quần suông, ống rộng đang được rất nhiều người ưa chuộng và được bày bán tại rất nhiều nơi. Tuy nhiên, chiếc quần sẽ thực sự là "của bạn" khi được may đo một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

Chiếc quần cạp cao sẽ giúp bạn mang lại cảm giác trông cao hơn người nhìn vào, và đối với những chiếc quần ống rộng cạp cao cũng sẽ mang lại hiệu ứng thời trang tương tự. Chiếc quần ống rộng cạp cao còn khéo léo che đi vòng 2 quá khổ của những cô nàng tròn trịa, giúp cơ thể trông dài hơn và thon gọn hơn.

Những chiếc quần cạp cao nên được ưu tiên hơn cả - Ảnh minh họa: Internet

Một điểm cộng nữa dành cho những chiếc quần cạp cao đó là những chiếc quần này "sửa chữa" khuyết điểm rất tốt. Vì cạp cao nên có khả năng tạo nên sự cân đối trên tỷ lệ cơ thể, chia rõ phần thân trên và thân dưới. Như thế đối với những thân hình có lưng dài chân ngắn hoặc ngược lại, thì chiếc quần này sẽ giúp bạn "ăn gian" tỷ lệ cơ thể rất nhiều, hơn hẳn những chiếc quần có cạp ngắn, dưới rốn.

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Độ rộng ống quần có tỷ lệ hợp lý với phần hông

Một chiếc quần ống rộng cho người béo bụng nên có độ rộng vừa phải và phù hợp với kích cỡ phần hông. Nếu vòng 3 của bạn lớn hơn với phần đùi, việc mặc quần ống suông là đúng đắn. Sự gọn gàng của chiếc quần ống suông sẽ giúp đôi chân trở nên thon thả và nhẹ nhàng hơn rất nhiều, từ đó tổng thể trở nên cân đối hơn. Nếu phần hông và đùi không có độ lệch size quá lớn, bạn cứ thoải mái diện những chiếc quần ống rộng thướt tha giả váy.

Những chiếc quần với ống vừa phải luôn giúp bạn "ăn gian" tỷ lệ cơ thể tương đối - Ảnh minh họa: Internet

Một chiếc quần có độ rộng ống vừa phải sẽ cho bạn “ăn gian” nhiều về ngoại hình, phối được nhiều phong cách khác nhau và trông vẫn trẻ trung, năng động. Nếu bạn có theo dõi về thời trang street style tại Hàn Quốc, không khó để bắt gặp những cô gái trong chiếc quần suông ống rộng với ngoại hình trẻ trung có, đáng yêu có, thậm chí cá tính, chất ngầu. Đặc điểm chung của những chiếc quần này là đều có độ rộng ống vừa phải, có tỷ lệ hợp lý với phần hông và vừa vặn với phần đùi.

Độ dài gấu quần phù hợp

Đối với những người có thân hình mũm mĩm thì họ thường lo lắng về những khuyết điểm như đùi ếch, chân bắp chuối... khi chọn đồ. Nếu vậy thì bạn sẽ có thêm 1 lý do nữa để "kết thân" với những chiếc quần ống rộng cho người béo bụng. Khi chọn quần ống rộng cho người mập hãy ưu tiên những chiếc quần dài ngang bắp chân hoặc dài hơn một chút đến mắt cá để khéo léo che đi khuyết điểm và "ăn gian" được sự hài hòa trong tổng thể.

Xu hướng năm 2019 và kế đến năm 2020 vẫn sẽ ưu tiên những chiếc quần suông có gấu quần dài đến mắt cá chân hoặc qua khỏi gót chân một chút. Bởi đây là cách giúp bạn sẽ “hack” được chiều cao rất tốt. Mà việc kéo dài chiều cao là rất quan trọng khi chọn quần áo và phối đồ cho những cô nàng mũm mĩm. Cách chọn độ dài của quần còn tùy theo ý thích của mỗi người, nhưng với bạn gái có chiều cao khiêm tốn nên lựa chọn những chiếc quần dài đến mắt cá chân.

Màu sắc trầm và ít họa tiết

Trong những điều cơ bản nhất về thời trang, màu tối và trầm đánh lừa được thị giác người đối diện rất tốt. Những gam màu này khiến người khác ít chú ý đến. Chính vì vậy, các stylist thường dùng quần tối màu để che đi khuyết điểm phần thân dưới không thẳng hoặc không thon của phái đẹp; bên cạnh đó tận dụng cơ hội để tạo điểm nhấn cho những phần cơ thể mà người mặc tự tin hơn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không được mặc những gam màu nổi bật như đỏ, cam, vàng, xanh lá... Những màu sắc tone đất hoặc pastel trầm cũng là những sự lựa chọn thú vị dành cho bạn để thay đổi ngoại hình. Bạn có thể mặc quần ống rộng màu sắc hơn một chút, ví dụ như: hồng đất, đỏ bordeaux, xanh rêu... Bên cạnh đó, những tone màu này còn đang là xu hướng rất được ưa chuộng nữa.

Những chiếc quần màu pastel cũng rất được ưa chuộng - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù, quần ống rộng cho người béo bụng với gam màu đơn sắc là sự lựa chọn được ưu tiên. Nhưng nếu bạn muốn phá cách, muốn bỏ qua những thứ đơn sắc nhàm chán, hãy chọn những họa tiết nhỏ hay sọc dọc trên nền vải trầm để vừa có thể nổi bật nhưng không bị "khuếch trương" các khuyết điểm trên cơ thể.

Những chiếc quần ống rộng cho người béo bụng với họa tiết kẻ sọc sẽ là cứu cánh của rất nhiều cô nàng có thân hình tròn trịa. Với họa tiết này, bạn có thể thoải mái lựa chọn những màu sắc tươi sáng kể cả những màu pastel nhẹ nhàng miễn sao là không có quá nhiều họa tiết là được. Dáng kẻ sọc dọc là một gợi ý khá hay cho các nàng ú vì nó giúp bạn giấu đi nhược điểm chân to và tạo cảm giác đôi chân cho đôi chân của bạn như dài hơn.

*Một số lưu ý về cách phối đồ với quần ống rộng cho người béo

Khi kết hợp quần ống rộng cho người béo với giày cao gót, hãy chắc chắn rằng quần của bạn che đi đôi giày của bạn.

Quần rộng nhìn sẽ cực vừa vặn nếu bạn xác định vòng eo của bạn bằng vành đai dày hoặc thắt lưng bản to.

Những chiếc quần cạp cao với đai bản lớn là sự lựa chọn thông minh cho ai muốn ăn gian vòng eo - Ảnh minh họa: Internet

Quần rộng với ống loe mang đến cái nhìn rất cổ điển vì vậy bạn sẽ trông tuyệt vời với một chiếc áo phù hợp.

Những người thấp béo cũng có thể mặc quần rộng ống loe chỉ cần chắc chắn rằng không loe quá nhiều.

Muốn chân dài hơn? Hãy thử quần loe với sọc dọc.

Mang chúng với đôi giày cao gót, nó sẽ giúp bạn trông cao và thon thả hơn.

Khi phối đồ với quần ống rộng, hãy nhớ tiêu chí "đơn giản là số 1". Không nên quá cầu kỳ khi kết hợp các phụ kiện. Hãy nhớ với thân hình thừa cân, sự rườm rà hay màu sắc sặc sỡ đều khiến bạn mập lên trong mắt người đối diện.

Kể từ khi quay trở lại với sàn runway vào năm 2013, những chiếc quần ống rộng đã được xem như must-have item của các tín đồ thời trang. Độ phủ sóng của nó chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hy vọng rằng với những lưu ý đơn giản phía trên, các bạn có thể chọn và phối cho mình những bộ đồ cùng với quần ống rộng cho người béo bụng.