10 màu tóc hot nhất mùa xuân 2023

Thời trang 30/03/2023 08:58

Vàng kiểu Pháp, cherry-cola đỏ, đỏ đồng,.. là những màu sắc nổi bật nhất trong mùa xuân này mà bạn không nên bỏ qua. Cùng "nghía" qua những màu tóc không kém phần 'cháy' trong năm 2023 này nhé!

Matt Rez, chuyên gia về tóc dự đoán những tông màu tóc ấm sẽ “gợi lên năng lượng vui vẻ và lạc quan” và làm cho bạn táo bạo hơn. Vậy thì còn chần chờ gì mà không điểm qua những xu hướng màu tóc mùa xuân hot nhất dưới đây. 

 

Màu vàng kem

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Jenna Perry, người dẫn đầu xu hướng cho rằng đây là màu tóc "mát mẻ, lấp lánh".  Màu tóc này mang lại vẻ ngoài trẻ trung, trẻ thơ và mát mẻ theo phong cách Scandinavian.

 

Màu đỏ đồng

 10 màu tóc hot nhất mùa xuân 2023 - Ảnh 2

 

Màu đỏ đồng sẽ rất hot vào mùa xuân này. Dưới ánh mặt trời, màu tóc này còn có thể "đánh lừa thị giác" sang màu vàng cam. 

 

Nâu đen ấm 

 

10 màu tóc hot nhất mùa xuân 2023 - Ảnh 3

 

Tracey Cunningham cho biết dù màu tóc vàng và đỏ đang tạo nên làn sóng yêu thích lớn nhưng “màu tóc sẫm, đậm hơn sẽ xuất hiện nhiều khi sang mùa đông" Màu nâu đen ấm là một màu tinh tế, sang trọng, đơn giản nhưng lại được rất nhiều người ưa chuộng. 

 

Màu vàng đồng 

 

10 màu tóc hot nhất mùa xuân 2023 - Ảnh 4

 

Ott nói: “Đây là màu tóc bất tử." Với tông màu đỏ là xu hướng chủ đạo, lại mang một chút ánh vàng đồng hơi rất cuốn hút. Màu này còn làm tôn da và phù hợp với nhiều loại da. 

 

Sô cô la mận 

 

10 màu tóc hot nhất mùa xuân 2023 - Ảnh 5

 

Màu sô cô la mận chính là "bạn đồng hành" của các cô nàng ngăm đen. Nó làm tôn da và rất dễ nhuộm. 

   

Màu nâu lông chồn 

 

10 màu tóc hot nhất mùa xuân 2023 - Ảnh 6

 

Chuyên gia tạo mẫu tóc Jackson Heller cho biết anh những lọn tóc sáng màu được "biến tấu" thành sắc thái mờ dịu của màu nâu nhạt và vàng tro sẫm hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng sắp tới.

 

Cherry-cola đỏ

  

Màu cherry-cola đang rất thịnh hành. Đây là một màu đỏ đậm không quá sáng, nhưng khi có ánh nắng chiếu vào, nó sẽ rất lấp lánh. Còn khi màn đêm buông xuống, trông nó lại vô cùng bí ẩn. 

 

Màu vàng kiểu Pháp 

 

10 màu tóc hot nhất mùa xuân 2023 - Ảnh 7

 

Những cô gái tóc vàng cùng làn da ngăm tạo ra nên sự hấp dẫn khó mà cưỡng lại được. Màu tóc này mang lại cảm giác giống như một bộ phim của Pháp. Và nếu pha trộn thêm một chút màu nâu mật ong sẽ khiến kiểu tóc vàng này “vượt thời gian”. 

 

Màu bạch kim 

 

 10 màu tóc hot nhất mùa xuân 2023 - Ảnh 8

Bạch kim được cho là “màu sắc của một thiên thần”. Đối với bất kỳ ai đã từng để tóc tẩy bạch kim đều mang lại cảm giác mềm mại, sống động và vô cùng thu hút. 

 

Màu hổ phách núi lửa

 

10 màu tóc hot nhất mùa xuân 2023 - Ảnh 9

 

Màu tóc này từng được Jessie Buckley mang đến lễ trao giải Oscar, và làm tôn chiếc váy Rodarte lộng lẫy cùng màu sắc tự nhiên. Màu này tạo ra cảm giác tươi sáng có chiều sâu và sang trọng. 

 

Theo Vogue 

 

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