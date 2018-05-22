1 chiếc áo sơ mi trắng - 8 cách phối đồ đi chơi cực thời thượng, đủ mọi phong cách cho phụ nữ

Nếu từ trước đến nay, bạn chỉ diện mẫu áo này theo các cách phối đồ quen thuộc như mặc cùng quần tây, quần jean, chân váy... thì hãy tham khảo ngay 8 gợi ý đầy thời thượng dưới đây.

Áo sơ mi, đặc biệt là thiết kế màu trắng trơn, form hơi rộng là item thời trang mà mọi phụ nữ đều sở hữu.

Để làm nổi bật chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hãy phối cùng chân váy hoa, chân váy cách điệu có màu tương phản.

Thêm chiếc vòng cổ cá tính, khăn turban điệu đà, set đồ đơn giản phối quần jean với áo sơ mi trắng sẽ thêm phần thời thượng, sành điệu.

Set đồ phối chân váy cách điệu với áo sơ mi trắng cực nổi bật, sẽ tuyệt vời hơn khi đi cùng sandal cao gót - Ảnh: Internet

Set 3: Phối với váy hai dây

Nếu chiếc váy hai dây bạn mua quá hở, sẻ ngực khá sâu, đừng cất nó vào tủ mà hãy phối cùng áo sơ mi trắng.



Cách phối áo sơ mi trắng này cực kỳ phù hợp để đi dạo mát, đi chơi - Ảnh: Internet

Set 4: Áo sơ mi mặc ngược

Nếu muốn sở hữu phong cách thời trang cá tính, độc đáo, đừng bỏ qua mẹo mặc áo sơ mi ngược này. Cách phối đồ này sẽ giúp bạn trông cực kỳ nổi bật.

Mặc áo sơ mi ngược trông vừa đẹp vừa thời thượng thế này, ngại gì mà bạn chưa thử? - Ảnh: Internet

Set 5: Quần yếm jean

Vào mùa hè, đừng bỏ qua thiết kế quần jean yếm đầy tinh nghịch, trẻ trung, để set đồ thêm hoàn hảo, hãy phối cùng áo sơ mi trắng.

Quần yến dạng boyfriend phối với áo sơ mi trắng cực thời trang - Ảnh: Internet

Set 6: Phối đồ cùng tông

Nếu diện áo sơ mi trắng chưa đủ nổi bật, hãy phối cùng chiếc quần hoặc chân váy trắng, cách này sẽ tạo nên tổng thể vô cùng bắt mắt, cuốn hút.

Set đồ phối áo sơ mi theo quy tắc đồng tông này sẽ cực kỳ đẹp khi đi cùng đôi sandal màu nâu - Ảnh: Internet

Set 7: Mặc áo sơ mi thành áo ống

Nghe có thể hơi lạ lẫm, tuy nhiên, nhìn vào hình minh họa dưới đây, bạn chắc chắn sẽ tiếc vì không diện thế này sớm hơn.

Chỉ bằng thao tác nhỏ đối với hai phần tay, chiếc áo sơ mi trắng cứng cáp bỗng gợi cảm hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Set 8: Mặc áo sơ mi trắng lệch vai

Đây là cách diện áo sơ mi theo phong cách sexy, gợi cảm, mùa hè này, hãy thử ngay set đồ này.

Set đồ phối quần jean và áo sơ mi trắng cực kỳ đơn giản lúc ban đầu bỗng hóa thời thượng, cá tính hơn khi mặc lệch vai - Ảnh: Internet

Thêm một vài phụ kiện nhỏ, khéo léo mix-match hay thay đổi cách mặc truyền thống, chiếc áo sơ mi vốn tưởng cứng cáp, đơn giản sẽ trở nên thời thượng, cuốn hút, cá tính vô cùng.