1 chiếc áo sơ mi trắng - 8 cách phối đồ đi chơi cực thời thượng, đủ mọi phong cách cho phụ nữ

Bài viết sau đây sẽ giúp chị em phụ nữ biến hóa phong cách ăn mặc đa dạng chỉ với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản.
- Trong loạt kiểu váy kẻ đang hot dịp đầu hè 2018, váy sơ mi vẫn là món đồ dễ mặc và luôn đẹp
- Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này
Áo sơ mi, đặc biệt là thiết kế màu trắng trơn, form hơi rộng là item thời trang mà mọi phụ nữ đều sở hữu.
Nếu từ trước đến nay, bạn chỉ diện mẫu áo này theo các cách phối đồ quen thuộc như mặc cùng quần tây, quần jean, chân váy... thì hãy tham khảo ngay 8 gợi ý đầy thời thượng dưới đây.
Set 1: Khăn turban, vòng cổ thời trang
Thêm chiếc vòng cổ cá tính, khăn turban điệu đà, set đồ đơn giản phối quần jean với áo sơ mi trắng sẽ thêm phần thời thượng, sành điệu.
Set 2: Phối với chân váy cách điệu
Để làm nổi bật chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hãy phối cùng chân váy hoa, chân váy cách điệu có màu tương phản.
Set 3: Phối với váy hai dây
Nếu chiếc váy hai dây bạn mua quá hở, sẻ ngực khá sâu, đừng cất nó vào tủ mà hãy phối cùng áo sơ mi trắng.
Set 4: Áo sơ mi mặc ngược
Nếu muốn sở hữu phong cách thời trang cá tính, độc đáo, đừng bỏ qua mẹo mặc áo sơ mi ngược này. Cách phối đồ này sẽ giúp bạn trông cực kỳ nổi bật.
Set 5: Quần yếm jean
Vào mùa hè, đừng bỏ qua thiết kế quần jean yếm đầy tinh nghịch, trẻ trung, để set đồ thêm hoàn hảo, hãy phối cùng áo sơ mi trắng.
Set 6: Phối đồ cùng tông
Nếu diện áo sơ mi trắng chưa đủ nổi bật, hãy phối cùng chiếc quần hoặc chân váy trắng, cách này sẽ tạo nên tổng thể vô cùng bắt mắt, cuốn hút.
Set 7: Mặc áo sơ mi thành áo ống
Nghe có thể hơi lạ lẫm, tuy nhiên, nhìn vào hình minh họa dưới đây, bạn chắc chắn sẽ tiếc vì không diện thế này sớm hơn.
Set 8: Mặc áo sơ mi trắng lệch vai
Đây là cách diện áo sơ mi theo phong cách sexy, gợi cảm, mùa hè này, hãy thử ngay set đồ này.
Thêm một vài phụ kiện nhỏ, khéo léo mix-match hay thay đổi cách mặc truyền thống, chiếc áo sơ mi vốn tưởng cứng cáp, đơn giản sẽ trở nên thời thượng, cuốn hút, cá tính vô cùng.