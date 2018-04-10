Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này

Thời trang 10/04/2018 14:44

Mặc hoài kiểu áo sơ mi trắng khiến bạn cảm thấy nhàm chán và "một màu". Để thiết kế này trông mới mẻ và bắt mắt hơn, hãy học 3 cách phối đồ này.

Áo sơ mi, đặc biệt là có màu trắng rất được ưa chuộng vì tiện dụng và phụ hợp với mọi hoàn cảnh. Để làm item thông dụng này trở nên lạ mắt, sang trọng, bạn nên học cách phối dưới đây. 

Áo sơ mi trắng và khăn lụa

Chiếc khăn lụa nổi bật điểm xuyết trên nền trắng của áo sơ mi tạo cảm giác tươi mới, bắt mắt và trẻ trung. Để vẻ ngoài trông lung linh hơn, hãy áp dụng cách phối áo sơ mi trắng này. 

Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 1
Chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản bỗng trông cực kỳ nổi bật nhờ khăn lụa ở cổ. Khéo léo hơn khi phối cùng chân váy xếp ly màu sáng giúp vẻ ngoài của Đặng Thu Thảo thêm phần tươi tắn, nổi bật - Ảnh: Internet
Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 2
Áo sơ mi lụa mỏng phối cùng quần tây, có chiếc nơ thắt ở cổ giúp set đồ thêm phần nữ tính. Đây là lựa chọn trang phục cực kỳ phù hợp cho phụ nữ văn phòng - Ảnh: Internet
Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 3
Mẹo phối đồ cùng khăn và áo sơ mi này cũng rất phù hợp để áp dụng với áo thun trắng - Ảnh: Internet

Áo sơ mi trắng thêu họa tiết

Nếu cảm thấy việc thêm thắt phụ kiện làm mất nhiều thời gian của bạn, hãy lựa chọn những kiểu áo sơ mi có họa tiết thêu hoa. Đây là cách chọn trang phục thông minh mà bạn nên áp dụng. 

Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 4
Áo sơ mi trắng tinh đơn giản trở nên nổi bật và có phần sang trọng nhờ chi tiết thêu hoa hồng ở cổ. Ngoài ra, cách phối đồ white on white (tông trắng) này của Phạm Hương rất đáng để các bạn gái năng động học hỏi - Ảnh: Internet
Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 5
Một chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa và chữ trên ngực trái phối cùng quần jean tạo nên set đồ vô cùng năng động và khỏe khoắn - Ảnh: Internet
Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 6
Chiếc áo sơ mi form rộng, thêu hoa hai bên ngực cũng là gợi ý vô cùng tuyệt vời dành cho bạn gái diện đi học, đi làm hoặc đi chơi - Ảnh: Internet

Áo sơ mi trắng cách điệu tay

Nếu ưa chuộng áo sơ mi trắng tinh, không có họa tiết, bạn nên chọn những mẫu có thiết kế cách điệu để trông thời trang và bắt mắt hơn. 

Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 7
Chỉ là cách phối đơn giản của quần skinny đen và áo sơ mi trắng, nhưng nhờ thiết kế cách điệu ở phần tay, set đồ bỗng bắt mắt và cổ điển hơn rất nhiều.
Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 8
Áo sơ mi trắng tây phồng, cổ được may với chi tiết bèo nhún tạo nên sự nữ tính và cổ điển - Ảnh: Internet
Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 9
Nếu ưa chuộng phong cách vintage, bạn nên phối áo sơ mi trắng cách điệu với quần jeans ống loe - Ảnh: Internet
Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 10
Áo sơ mi cách điệu tay dạng chiếc kèn cực kỳ đẹp khi phối với chân váy ôm ngang gối. Set đồ này rất thích hợp với phụ nữ văn phòng - Ảnh: Internet
Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này - Ảnh 11
Áo sơ mi thiết kế cách điệu, thêu hoa phối cùng chân váy jean mang đến vẻ trẻ trung và năng động - Ảnh: Internet

Áp dụng những mẹo nhỏ trên, bạn sẽ có những cách phối đồ với áo sơ mi trắng thời thượng, nổi bật và tươi tắn hơn rất nhiều.

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