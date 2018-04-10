Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này

Mặc hoài kiểu áo sơ mi trắng khiến bạn cảm thấy nhàm chán và "một màu". Để thiết kế này trông mới mẻ và bắt mắt hơn, hãy học 3 cách phối đồ này.
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Áo sơ mi, đặc biệt là có màu trắng rất được ưa chuộng vì tiện dụng và phụ hợp với mọi hoàn cảnh. Để làm item thông dụng này trở nên lạ mắt, sang trọng, bạn nên học cách phối dưới đây.
Áo sơ mi trắng và khăn lụa
Chiếc khăn lụa nổi bật điểm xuyết trên nền trắng của áo sơ mi tạo cảm giác tươi mới, bắt mắt và trẻ trung. Để vẻ ngoài trông lung linh hơn, hãy áp dụng cách phối áo sơ mi trắng này.
Áo sơ mi trắng thêu họa tiết
Nếu cảm thấy việc thêm thắt phụ kiện làm mất nhiều thời gian của bạn, hãy lựa chọn những kiểu áo sơ mi có họa tiết thêu hoa. Đây là cách chọn trang phục thông minh mà bạn nên áp dụng.
Áo sơ mi trắng cách điệu tay
Nếu ưa chuộng áo sơ mi trắng tinh, không có họa tiết, bạn nên chọn những mẫu có thiết kế cách điệu để trông thời trang và bắt mắt hơn.
Áp dụng những mẹo nhỏ trên, bạn sẽ có những cách phối đồ với áo sơ mi trắng thời thượng, nổi bật và tươi tắn hơn rất nhiều.