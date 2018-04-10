Áo sơ mi trắng sẽ không nhàm chán nữa nhờ 3 cách phối cực sành điệu, sang chảnh này

Áo sơ mi, đặc biệt là có màu trắng rất được ưa chuộng vì tiện dụng và phụ hợp với mọi hoàn cảnh. Để làm item thông dụng này trở nên lạ mắt, sang trọng, bạn nên học cách phối dưới đây.

Áo sơ mi trắng và khăn lụa

Chiếc khăn lụa nổi bật điểm xuyết trên nền trắng của áo sơ mi tạo cảm giác tươi mới, bắt mắt và trẻ trung. Để vẻ ngoài trông lung linh hơn, hãy áp dụng cách phối áo sơ mi trắng này.